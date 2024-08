"El mundo del yoga no para de crecer"

Aunque de primeras parezca extraño, el Song of a Ewan Day es un festival en el que todo tiene cabida. Desde la música, con grupos punteros en el mundo del indie, hasta otras actividades como el yoga. Betty Ewan será la encargada de impartir, durante los días que dura el festival, unas clases que tienen una espectacular acogida.

–¿Qué relación tiene el yoga con los festivales de música?

–Es verdad que no hay una relación directa, pero nuestro festival es especial y siempre lo intentamos vincular a la tranquilidad y al ambiente familiar. Así que empezamos a agregar actividades que tuviesen que ver con ese espíritu de bienestar y creemos que el yoga encaja a la perfección.

–Su actividad siempre tiene una gran acogida en el Ewan.

–Es un camino que cada vez crece más. La gente se anima más a probar el yoga. Es una actividad que ha ido evolucionando por un camino más físico, sin olvidar la parte espiritual, pero es verdad que eso ha hecho que la gente se anime más. El año pasado tuvimos 200 solicitudes para las 20 plazas que teníamos disponibles. Este año solo tenemos 30 plazas.

–¿Se ha planteado abrir más plazas?

–Abrir más plazas sería ocupar más horas, y no podemos salirnos del horario del festival. Este año quiero hacer dos turnos para las clases de yoga, pero somos parte del evento y creo que con dos horas está bien.

–¿Nota un crecimiento en la gente que está interesada en hacer yoga?

–La verdad es que sí, hay una demanda considerable. Cuando empecé en este mundo todo estaba dirigido para un público más especial, reducido, calmado y centrado en la meditación. Ahora, con el paso de los años, se conoce más la parte física y eso anima más a la gente. El yoga ha evolucionado y abre más puertas.

–Usted forma parte del equipo que organiza el festival. ¿Cómo fue el paso para animarse a dar las clases?

–Desde hace años el festival traía a gente que daba clases, y yo solo practicaba. Hubo un día que me animé a ser profesora, pero no quería tirarme a la piscina sin estar bien preparada y formada. Para mí es una gran responsabilidad y me formé mucho hasta dar el paso. Si no lo viese suficientemente claro no lo hubiese hecho. No descarto compartir una clase con otra profesora, porque me encanta rodearme de gente que me aporte cosas nuevas. Quizás el año que viene se haga algo parecido.

–¿Qué le diría a aquellos ateos que no creen en el yoga?

–Les diría que, si quieren mejorar tanto su mente como su cuerpo, sobre todo a nivel de fuerza y flexibilidad, y ganar calidad de vida, deberían por lo menos probar el yoga. No es una disciplina que solo aporte mejoría física, sino también mental. Aunque hagas una práctica muy física, la mente se centra muchísimo, es como una especie de meditación. Merece mucho la pena, no es como ir al gimnasio.

Suscríbete para seguir leyendo