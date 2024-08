El Cuetu Arbas, el más alto de Occidente

La laguna de Arbas, situada a 1.750 metros de altura y que encontraríamos casi al comienzo del recorrido, no destaca por sus dimensiones, que son más bien pequeñas, pues tiene unos 250 metros de largo y no pasa de los cien en su parte más ancha. Y su profundidad máxima apenas llega a los siete metros. Pero no necesita más para acumular una riqueza biológica excepcional, tal como indican los carteles informativos que se pueden ver el área recreativa próxima. En ella están representadas las mejores turberas y vegetación subalpina de Asturias. Y es la que posee mayor diversidad de anfibios de toda la Cornisa Cantábrica. Pero para un visitante en el que prime la sensibilidad visual sobre la información científica lo primero que valorará con toda probabilidad, será su extraordinaria fotogenia. La altura y la forma en que está encajada en la montaña hacen que su aspecto cambie, incluso de color, según el lugar desde el que se la observe. Cuanto más alto se sitúe el observatorio más sorprendente le parecerá lo que ve. Y más necesidad sentirá de fotografiarlo. El problema surgirá si luego tiene que seleccionar las fotografías que le parecen mejores o más representativas. Lo digo por propia experiencia: la que tuve al dar forma a este artículo.

Al comienzo del otoño de 2023 participé con el grupo Caminando en una excursión montañera al extremo occidental de Asturias, en el doble sentido de administrativo y orográfico. La Cordillera Cantábrica, próxima a entrar en Galicia, no encontrará ya en su avance hacia el Oeste una altura que pueda competir con los 2.007 metros del Cuetu Arbas, nuestro objetivo de ese día. El pico es limítrofe con León, pues en su cima se juntan los concejos de Cangas del Narcea y Villablino. Para mí sería esta una experiencia incompleta, pues no llegué a la cima del Cuetu, pero con contenido suficiente para intentar contarla.

Participamos en ella once miembros del grupo, que hicimos el viaje en tres coches. Yo fui en el conducido por Valentín, en el que viajó también Javier Antuña. El recorrido era hasta el puerto de Leitariegos, para lo que había dos alternativas. Los viajeros de los otros dos coches que participaban en el proyecto habían decidido ir por la autovía del Huerna para tomar en ella la salida a la comarca leonesa de Laciana y abordar desde el Sur la subida a Leitariegos. Nosotros elegimos un recorrido íntegramente asturiano, más corto aunque con muchas más curvas. Cuando llegamos al Puertu, como los cangueses llaman al de Leitariegos, que con sus 1.525 metros es uno de los más altos de Asturias, los viajeros de los otros dos coches llevaban unos minutos esperando. Pocos, nos dijeron. Pronto nos pusimos en marcha. Hacía, por cierto, un día estupendo.

Una Reserva Natural.

Habíamos aparcado en un espacio que había a la derecha de la carretera y tomamos el ancho camino que teníamos delante, el cual enfocaba una montaña próxima. Pronto comenzamos a coger altura, pues el camino era pendiente. Tenía firme de gravilla, que pasó a ser de hormigón cuando se puso más pindio. Mis piernas empezaron a quejarse cuando nos acercamos al área recreativa construida en la zona, en la que hay un cartel que se agradece por la mucha información que ofrece. Estamos, nos dice, en la Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbas, que tiene un alto valor natural, derivado de su condición de alta montaña, lo que hace posible la presencia de especies vegetales y animales de gran interés. Es, por ejemplo, zona de paso de osos y tiene una población estable de lobos. Hay pequeños rebaños de rebecos y se pueden ver también corzos. Entre las aves destacan el pitu negru y el urogallo, aunque este último se encuentra en peligro de extinción. En el cielo pueden verse las siluetas del águila culebrera, el águila real y el alimoche, así como del buitre leonado y, en su época, de la cigüeña blanca. En cuanto a los vegetales, pueden encontrarse hasta los 1.600 metros los abedules, la especie arbórea que en la Cordillera Cantábrica crece a mayor altitud. También están presentes el serbal de cazadores y el carrasco. De las plantas son abundantes la genciana y el narciso de Asturias.

Más allá de la laguna.

Al abandonar el área recreativa tomamos un estrecho camino, ligeramente ascendente. Pronto nos encontramos con lo que al principio parecía una charca, pero que, unos pocos metros más allá se convertía en una laguna, no muy grande pero muy atractiva. Contábamos, por supuesto, con ella, pues es justamente famosa, tanto que habrá que dedicarle un espacio aparte en este relato.

A partir de la laguna el camino se empina para avanzar por la concavidad de la Vallina del Rapao, que obligaba a veces a dar largos pasos hacia arriba. Más que el esfuerzo de darlos me intimidaba el pensar en las maniobras que tendría que hacer para bajar, pues una de las peores cosas que me habían traído las molestias en las piernas que había sufrido tras soportar la inmovilización de una escayola –por una caída por completo ajena a la práctica del montañismo y del deporte en general —había sido la sensación de pérdida equilibrio, que notaba, sobre todo, al bajar, y más si tenía que dar un salto o algo parecido. Por eso expresé mi intención de cesar en la subida e iniciar el retroceso. Pero Mario Llamazares me animó a seguir. No hasta la cumbre sino hasta el collau que teníamos a la vista. Acepté su sugerencia y él, cuando me vio convencido, sprintó cuesta arriba. Delante de él había cuatro integrantes del grupo y los pasó como una exhalación. Él y Manolo Fernández Ortega son los más aventajados montañeros del grupo Caminando. Es solo constatar un hecho, pues el grupo Caminando no es competitivo.

En la Collada Fanetina.

Mal que bien llegué a la Collada Fanetina, que es como se llama ese lugar, situado a unos 1.800 metros de altura y que está en una divisoria de aguas, que en este caso no es solo entre dos valles sino entre dos regiones, pues por ella pasa el límite entre Asturias y Castilla y León. No fui el único del grupo en hacer alto en ella pues me acompañaron cuatro. Por lo que nos dijeron luego los que siguieron, hubiéramos llegado sin problema hasta la cumbre del pico, pues a partir de la collada en la que estábamos la pendiente era suave. Quizá nos hubiéramos animado de haber podido ver la cima, pero la tapaba una loma rocosa, sobre cuyo perfil vimos pasar a alguno de los nuestros.

Los que la alcanzaron seguro que pudieron compartir lo que escribió del Cuetu de Arbas Raimundo González Cuenco en su "Guía completa de la montaña asturiana". El que fuera durante muchos años presidente de la Agrupación de Montañeros Veteranos del Principado de Asturias y que recientemente nos abandonó para hacer su última y definitiva ascensión, llama en su libro a esta montaña "Reina del Occidente", la califica de "altiva y solitaria" y la describe como como dueña y señora de todas las cumbres que comprenden las alineaciones próximas, lo que no impide añadir que su conquista "resulta empresa simple, al alcance de cualquier persona con un mínimo de preparación física". Por medio de las fotos de los compañeros que mostraron esa preparación, los que ese día no estábamos en la mejor forma pudimos hacernos una idea de la acogedora amplitud de la cima del Cuetu y, en mi caso, transmitirla ahora a los lectores de estos relatos. Un mojón de cumbres, un buzón, que señala una altura de 2.007 metros, y el elevado mástil de una antena la señalizan. Y la preciosa vista de Leitariegos y su entorno, los bosques que se ven hacia el Norte y el Sur y, sobre todo, las cumbres que se divisan hacia el Oriente –el Cornón, con sus 2.188 metros, sobre todo, pero también la Peña Orniz, la Peña Chana y el Cogollu de Cebolleda, entre otras, además de las cumbres de Ubiña, al fondo, pero muy visibles— reclaman los mejores adjetivos admirativos. Y esa reclamación incluye el pago de una deuda presencial a los que ese día no confiamos en nuestras fuerzas. Me atrevo a decir que intentaremos pagarla.

Un agradable descenso.

Además, los que nos quedamos en la Collada Fanetina tenemos ahora un motivo más para intentarlo, pues descubrimos que hay un camino mejor para llega a la collada. Alguien del grupo de cuatro sugirió que, para bajar, podíamos intentar hacerlo por un camino que desde la misma collada salía hacia la derecha. Quizá no mostramos demasiado entusiasmo, pero aceptamos probar. Y cuando lo hicimos, nos encontramos con la sorpresa de que parecía una ruta bien trazada, con tramos largos y desnivel suave y con un firme cómodo de andar. Pero lo que terminó de convencernos fue la aparición de jitos, esas señales que siempre transmiten confianza a quienes caminan por el monte. Por cierto, se trataba de jitos diferentes a los que son tan abundantes en el Oriente, pues las piedras de cuarcita con que estaban hechos conducían a una fisonomía distinta.

Por ese camino avanzamos con rapidez. La aparición a nuestra derecha de cables y columnas metálicas no tardó en advertirnos que estábamos al lado de la estación de esquí de Leitariegos, cuya base está bastante cerca del pueblo. Sin dejar de observarla, seguimos bajando por el camino estupendo, que acabó dejándonos junto al área recreativa en la que habíamos estado en los comienzos de la subida. Junto a ella tomamos la ancha pista que nos permitiría bajar hasta el pueblo.

La casa natal de Pepe Cosmen.

El Puerto, denominación oficial de la cabecera de la parroquia de Leitariegos, es un pueblo pequeño cuya situación en lo más elevado de un paso de montaña, tan alto como espacioso, le ha abierto un hueco en la Historia, como atestiguan documentos antiguos, como uno de Alfonso XI, en la Edad Media, cuando concedió privilegios a sus habitantes por la ayuda que prestaban a viajeros y comerciantes que lo cruzaban. En la actualidad es un pueblo de apenas una veintena de casas, de las que destaca el edificio de piedra, de planta y piso en el que nació en 1928 José Cosmen Adelaida, que con el tiempo sería uno de los asturianos más importantes del siglo XX, por su genio emprendedor, ejercido desde un carácter admirablemente cordial, que se reflejó, por ejemplo, en el hecho de que fue siempre conocido como Pepe Cosmen, como reza incluso en la calle que le dedicó Oviedo.

Cuando regresamos del monte vimos que la casa estaba abierta y que había un coche a la puerta. Mario Llamazares, que tuvo un puesto importante en el grupo empresarial del que es matriz la empresa Alsa, se acercó al edificio y vio que se encontraban en él María Victoria Menéndez-Castañedo, viuda de Pepe Cosmen y María, una de los ocho hijos del matrimonio. La cordialidad de los saludos se amplió a todo el grupo y María Victoria le pondría poco después un espléndido epílogo, marca de la casa, en el cercano pueblo de La Chabola, donde coincidimos a comer.

El bar de La Chabola, que lleva el mismo nombre que el pueblo, incluye en el rótulo de su fachada la fecha su creación, nada menos que en 1908, y el lugar donde comimos era una expresión de esa antigüedad. Del techo colgaban unes calamiyeres sobre el llar y las paredes de piedra sin revestir estaban renegridas, sin duda como huella de que la estancia había sido destinada a la maduración de embutidos, de lo que daban claros indicios los largos palos colocados paralelamente en el techo de los que colgarían las ristras de los embutidos a curar. En semejante escenario procedía disfrutar del pote de berzas y así hicimos todos, o, al menos, la mayoría.

Paisaje cangués.

Antes de volver al coche algunos salimos a la terraza situada en la parte posterior del bar. El sitio se abría a una confluencia de valles en torno a un pueblo cuyas casas tenían cubierta de tejas. Horas antes, cuando nos movíamos por la ladera del Cuetu Arbas, habíamos disfrutado de una amplia y soberbia muestra del paisaje cangués, tan representativo del del Suroccidente asturiano, cuyos rasgos parecen haber sido trazados con una regla y cartabón del tamaño gigantesco que exigiría definir espacios tan amplios como armoniosos. El paisaje del fondo del valle que se veía desde nuestro observatorio añadía un rasgo de humanización que lo ennoblecía aún más. Los prados que rodeaban el pueblo eran muy amplios, como lo son los que rodean al propio Puerto y desde arriba se les veía primorosamente cuidados, como los propios caminos que les daban acceso, pues eran muy anchos y estaban tan verdes como los propios prados. Con esa preciosa imagen en la retina nos despedimos de La Chabola.

