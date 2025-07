Marco Cinelli, colíder de la banda «The Cinelli Brothers»: "La música negra le gusta a todo el mundo, da igual la edad que tengas"

Viaje Chicago-Avilés con una mínima parada en Londres. Ese es el itinerario que le espera a Marco Cinelli, una de las patas de The Cinelli Brothers, una de las principales bandas que actúa este viernes en el escenario de La Grapa, en Avilés. El grupo acaba de terminar su gira en Estados Unidos y, según confiesa, se mueren de ganas de aterrizar en Asturias para dar a conocer su nueva propuesta.

Acaba de aterrizar y apenas tiene tiempo a deshacer la maleta.

Estamos con muchas ganas de llegar a Avilés. Nos gusta mucho Asturias, es uno de los sitios donde mejor se come. Ya hemos estado varias veces y la verdad es que nos encanta. Siempre que estamos de gira por España nos gusta tener conciertos por esa zona.

¿Con qué propuesta llegan a Avilés?

Estamos con nuestro último álbum, vamos a presentar un show que creo que es brutal. Tenemos muchas ganas de presentar este proyecto al público español, espero que les encante.

Parece que cada vez la música negra está más en boca de todos.

Creo que sí, que vuelve a estar de moda, aunque para mi siempre ha estado ahí. Es verdad que hubo un momento donde parecía que no era apreciada, pero en los últimos cinco años ha ido subiendo. Creo que se quedará en este punto durante mucho tiempo, es un tipo de música que le gusta a todo el mundo, da igual la edad que tengas.

¿A usted por qué le cautivo este tipo de música y no el reggeaton, por ejemplo?

También hacemos reggeaton, en el show de La Grapa se verá. Creo que todo el grupo empezamos en esto por nuestro amor al blus, es una música que nos habla. Lo más importante es como la vives y como la cuentas, la intensidad que tiene esa comunicación en directo. No somos negros, pero a todos nos ha gustado de siempre. Hemos entendido la razón porque la música negra es tan apreciada, tiene una emoción que no importa el color de piel, por que te llega. Si entiendes a los grandes del pasado se pueden replicar.

¿Qué diferencias encuentra entre el público estadounidense y el español?

Ambos públicos tienen una gran afición por la música negra. Siempre digo que la gente de España es la mejor de Europa, al nivel de la de Londres, que es mi otro público favorito. Los españoles son brutales. No quieren conocer la música, para ellos lo más importante es que le guste, no importa cuál sea el estilo. Es un público reactivo. Los estadounidenses saben, por un tema cultural, mucho de blues, porque al final es un tipo de música que viene de allí. Para mi la principal diferencia es que los americanos hacen kilómetros para verte tocar, algo que creo que los españoles hacen menos. En nuestro último concierto en Chicago hubo una pareja que vino desde Florida exclusivamente para vernos tocar, eso es algo que creo que en España no pasa.

