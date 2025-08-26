Capítulo 8 Ha dejado de llover

En la entrega anterior...

Lupe y Bernardo charlan sobre todo lo sucedido en su casa mientras el perro no deja de ladrar y la lluvia continúa. Cuando Bernardo abandona el edificio un disparo suena repentino en la escalera.

Con el revólver Astra 960 fuertemente empuñado, Bernardo llegó al descansillo de la tercera planta envuelto en jadeos.

Lo único que se oía era su respiración agitada.

Bajo el marco de su puerta, Lupe, claramente asustada, tapaba su boca con una mano y sujetaba con la otra al perro, que, quieto a su vera, había dejado de ladrar y miraba al frente con ojos confusos, interrogantes.

En el centro del rellano, Lucinda estaba con la boca abierta e inmóvil. Del brazo izquierdo, inerte, le colgaba la bandeja, apoyada en el suelo. Del brazo derecho, igualmente inmóvil y extendido a lo largo de su cuerpo, colgaba la merluza, que su mano, blanca de tanto apretar, sujetaba con fuerza por la cola.

—Nos quería matar… nos quería matar. —Lucinda, en shock, hablaba como un autómata.

Frente a ambas mujeres, un cuerpo de hombre yacía quieto en el suelo. Vestía un anticuado batín y se le había salido de un pie una de las ajadas pantuflas que calzaba. La cabeza, girada de tal manera que Bernardo, desde su posición, no podía ver el rostro, estaba pegada a la estructura metálica que sujetaba la barandilla. El policía se acercó y pronto pudo ver un charco de sangre, que parecía originarse en la nuca de aquel individuo y se acumulaba ya en el suelo. Le tomó el pulso en la yugular al tiempo que empujaba un poco una mejilla para ver su cara.

—¡Olegario! —dijo Bernardo al reconocer al anciano ajedrecista, vecino del segundo piso.

—Nos quería matar… —repitió Lucinda en el mismo tono desorientado.

Bernardo omitió a la pescadera y siguió en cuclillas, puesto que Olegario tenía entre sus manos, en una extraña postura, una gran escopeta de caza. Bernardo extrajo su pañuelo blanco de tela del pantalón y frotó el extremo del cañón por fuera y también por dentro. La tibieza del metal y la mancha oscura del pañuelo revelaron claramente lo que ya suponía: el disparo que había oído provenía de aquel arma.

—Nos quería matar… —volvió la pescadera con su letanía.

—Pues el muerto es él: no tiene pulso —explicó el policía. Y, luego, a Lupe—: ¿Qué ha pasado aquí, Guadalupe?

Lupe, despacio, quitó la mano que tapaba su boca y empezó a relatar.

—Ha subido gritando como un poseso con la escopeta en ristre.

Bernardo se acercó a la chica.

—¿Gritando? —preguntó él.

—Nos quería matar… —dijo una vez más Lucinda.

—Gritaba "¡Primero el gato y ahora el perro!, ¡el puto perro!, ¡el puto perro!" —continuó Lupe—. No dejaba de decir "el puto perro".

—¿Y después?

—Lucinda se dio la vuelta y, cuando Olegario puso el pie en el descansillo y nos encañonó, cogió la merluza y le dio en toda la cara. ¡Pero en toda la cara!

—¿Con la merluza? —Bernardo no daba crédito.

—Nos quería matar…

Un día después, el tema de conversación seguía siendo el mismo. En "El Bar", como cualquier otro sábado por la tarde, tanto la barra como las mesas estaban a rebosar. Un camarero echaba sidra en la mesa en la que estaban sentados Lucía y Bernardo.

—Al final —dijo ella tras tirar lo que sobraba del culín sobre el serrín del suelo—, se cumplió la premonición.

Bernardo asentía a la vez que bebía el culín que le acababan de echar.

—Tremendo —comentó tras terminar de beber—. Un asunto rarísimo.

—Pero, oye, sí que hubo un asesinato antes del domingo.

—Asesinato, no, Lucía.

—Bueno, ya salió el tiquismiquis con su precisión —protestó guasona ella—. Vale: homicidio.

—Ni siquiera: legítima defensa con resultado de muerte.

—Jopé, Bernardo. La cosa es que al final murió una persona antes del domingo. Que fue lo que la chica dijo cuando fue a la comisaría.

—No lo dijo así exactamen…

—¡Que sí, que lo que sea! —interrumpió Lucía con cierta exasperación para luego fijarse en la puerta del local y sonreír ampliamente—. ¡Ah, mira! Ahí vienen Tino y Clara.

Bernardo, que estaba casi de espaldas a la puerta, se giró para ver entrar a sus dos colegas y amigos, que se acercaban ya.

—Coño, inspector, tú bebiendo sidra. —A Tino no le pasó desapercibido que la sidra era lo único que había sobre la mesa—. ¿Qué celebramos? —Y, buscando al camarero con la mirada—: ¡Campeón, sidra aquí!

—Bueno —comenzó a decir Bernardo—, todo cambia, nada permanece, el mundo no deja de girar…

—Joder, inspector —Tino bebía ya un culín de sidra—, ¡qué trascendente!

Lucía sonreía nerviosa.

—Díselo ya, Bernardo —apremió.

—¿Eh? Decirnos, ¿qué? —preguntó Tino, que realmente miraba las evoluciones de Lee Van Cleef en una película del oeste que se podía ver en la televisión de la sidrería.

Bernardo aún se hizo de rogar un rato más y en ese rato de silencio expectante de todos ellos, la Primera Cadena hizo un corte brusco a publicidad y Ángel Casas apareció anunciando su programa Musical Express para el día siguiente, domingo por la tarde, en la Segunda Cadena. La música inundó por unos instantes la Sidrería La Laguna.

—Pues que me voy a vivir con Lucía —acabó por decir Bernardo envuelto por la apasionada voz de Patti Smith en Because the night.

—¡Vaaaaya! —Tino se sentó, muy atento a su amigo—. Un tiempo nuevo empieza, inspector.

Clara de la Orden, que seguía de pie y terminaba en ese momento su culín de sidra, miraba a la calle fijamente.

—¿Habéis visto? —La inspectora señalaba al exterior.

—¿Qué? —preguntó Lucía.

—¿Qué? —Era Bernardo el que preguntaba a continuación.

—Estoy seco. ¡Guaje, otro culín! —dijo Tino sin prestar mucha atención, lo cual le valió llevarse un manotazo de Clara que lo centró rápidamente—. ¡Hey! ¿Qué, qué?

Todos miraron en la dirección que señalaba De la Orden. Un rayo de sol procedente del horizonte, sobre el parque de La Laguna de El Entrego, entraba por los cristales de la entrada de la sidrería y refulgía sobre mesas, botellas, camareros y clientes.

Clara sonrió y les explicó, satisfecha.

Fin