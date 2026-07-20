Llegaron hace cuatro meses de Argentina a Navia y fueron los protagonistas de una boda medieval: "Fue un momento hermoso para vivir con nuestros amigos e hijo"
Paula Reggiani y Pablo Ribera renovaron sus votos en una singular ceremonia que cierra la programación de actos de "Navia Medieval"
No era la primera vez que se daban el "sí, quiero", pero sí la primera que lo hacían vestidos de época, rodeados de caballeros, damas y vecinos, en plena plaza de las Armas de Navia. La tradicional boda medieval, que cada año pone el broche al programa de "Navia Medieval", tuvo este domingo unos protagonistas con una historia especial. Paula Liliana Reggiani y Pablo Alejandro Ribera llegaron desde Argentina hace apenas cuatro meses junto a su hijo de seis años para comenzar una nueva vida en Asturias y, sin imaginarlo, terminaron renovando sus votos en una ceremonia que ya forma parte de una de las citas más emblemáticas del verano naviego.
Todo comenzó con una promesa. Antes de emigrar, Pablo le dijo a Paula que quería volver a casarse con ella cuando llegaran a España. "Hace nueve años que estamos casados y, antes de venir desde nuestro país, mi marido me dijo que cuando llegáramos aquí quería casarse conmigo otra vez", recuerda la novia. Lo que ella no sabía era que él había decidido convertir esa promesa en una sorpresa.
"Mi marido nos apuntó sin decirme nada y cuando nos eligieron vino a casa y me lo dijo, yo no me lo podía creer", relata entre risas.
A partir de ese momento comenzaron los preparativos. Buscar los trajes para los tres, encontrar padrinos entre las amistades que han hecho en Navia y descubrir cómo sería una celebración que nunca habían visto. "Lo vivimos con muchísima ilusión. Fue un momento hermoso para compartir con nuestros amigos y con nuestro hijo. Es la primera vez que participamos en una experiencia así y la disfrutamos muchísimo", asegura.
La ceremonia comenzó con la lectura de la carta de arras en la Casa El Limonar y continuó con el desfile de los contrayentes hasta la plaza de las Armas, siguiendo el protocolo medieval, con hombres y mujeres avanzando por separado antes del esperado encuentro.
Para la pareja, la jornada tuvo también un significado especial por el cariño recibido desde su llegada al concejo. "La gente de Navia nos acogió de una manera muy linda desde el primer día. Nos integraron en todo y nos apoyaron muchísimo en nuestro proceso de adaptación con nuestro hijo. Estamos muy felices con esta nueva oportunidad de vida", afirma Paula Liliana Reggiani.
Tras la ceremonia, la celebración continuó con una comida popular en Los Jardinillos de Navia. "Lo más bonito fue compartir este día con todo el pueblo. Mirábamos alrededor y veíamos a nuestros amigos, a la gente que hemos conocido aquí y a muchos vecinos que quisieron acompañarnos. Estamos muy agradecidos por todo el cariño que hemos recibido", concluye la novia.
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