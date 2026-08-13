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Avanza el plan pionero para que la IA ayude con la burocracia

El Gobierno busca "ser más ágil, cercano y eficiente" con la estrategia "Encina"

la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, en la presentación de Encina, con el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández.

la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, en la presentación de Encina, con el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández. / Ángel González

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N. M. R.

Gijón

Con el objetivo de resultar "más ágil, cercano y eficiente", el Gobierno de Asturias acaba de aprobar la Estrategia Nodal de Capacidades en Inteligencia Artificial de Asturias 2026-2031 (Encina). Este plan es la hoja de ruta con la que el Principado, tal y como indicó la vicepresidenta Gimena Llamedo, busca "aprovechar todo el potencial de esta tecnología sin renunciar a la transparencia, la protección de los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades, principios que definen la acción pública".

La estrategia, que ya cuenta con la luz verde del consejo de Gobierno,tiene diseñada una programación hasta 2031 con objetivos, mecanismos de gobernanza e indicadores para medir el impacto real en los trámites administrativos. "Encina" tendrá como líneas de actuación los servicios de IA para la Administración, la seguridad y la ciberprotección, la gestión avanzada de los datos, los espacios de experimentación y la evaluación de nuevas soluciones tecnológicas. En ese sentido, Llamedo puso el foco en la importancia que tendrán las aplicaciones de este plan para facilitar la gestión de expedientes, la tramitación administrativa, la atención ciudadana o el análisis documental, con el objetivo de reducir cargas burocráticas y mejorar la calidad.

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, reivindicó que "‘Encina’ nos permitirá ser un referente nacional en el aprovechamiento de la IA".

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Algunas de las herramientas que integrarán este plan son el supercomputador público Apolo y Cova, el asistente virtual orientado a reforzar la atención en servicios sociales, especialmente en dependencia y soledad no deseada. Para ocuparse de esta herramienta, el Principado se encuentra evaluando las ofertas que han presentado 25 empresas. Se espera que antes de que finalice el año el programa esté adjudicado.

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