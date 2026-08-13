Más medios, vigilancia y prevención para el litoral de Gijón: las medidas del Ayuntamiento proteger el medioambiente y mejorar la calidad de las aguas

Gijón cuenta hoy con un litoral más cuidado, monitorizado y dotado de medios. La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento ha consolidado una estrategia integral que actúa desde los ríos hasta las playas para proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de las aguas y garantizar el disfrute de la costa por parte de toda la ciudadanía. Desde 2023, último año en que se produjeron episodios de contaminación que obligaron a cerrar San Lorenzo al baño, se ha reforzado el seguimiento de la calidad del agua, el saneamiento por parte de la EMA y la vigilancia ambiental, al tiempo que se ha impulsado la recuperación y renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia, actuando sobre el origen de parte de los procesos que afectan al litoral.

La evolución se refleja en los datos sanitarios: la práctica totalidad de los puntos de baño mantienen actualmente la clasificación de excelente y las aguas de San Lorenzo presentan una calificación de buena. Además, el Ayuntamiento mantiene un seguimiento científico junto a la Universidad de Oviedo, incorporando técnicas como el ADN ambiental para conocer mejor la evolución de los ecosistemas fluviales.

La limpieza es otro de los pilares de esta política. En 2025, EMULSA dedicó más de 9.100 horas al mantenimiento de las playas y retiró más de 503 toneladas de residuos, de las que unas 463 fueron algas y restos vegetales. Ante los recientes arribazones, se han reforzado los medios para garantizar el uso de los arenales, compatibilizándolo con la conservación del ecosistema.

La estrategia incluye también la conservación constante de las sendas litorales y el patrimonio marítimo, así como el refuerzo de la accesibilidad. El servicio de Ayudas al Baño de Poniente cuenta cada año con más recursos para facilitar el acceso al mar a personas con discapacidad o movilidad reducida. Gijón trabaja además para anticiparse a nuevos riesgos. Próximamente se desarrollará una prueba piloto frente a la presencia de carabelas portuguesas, con la participación de la Universidad de Oviedo, el Acuario de Gijón, el Centro Oceanográfico de Gijón del IEO-CSIC y la Autoridad Portuaria.

En conclusión, como explica el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, "la política ambiental del litoral debe consistir en prevenir, medir, actuar y seguir mejorando. No queremos limitarnos a reaccionar cuando aparece un problema: queremos anticiparnos y proteger mejor nuestra costa".