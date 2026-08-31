Con la bajada de telón del Concurso Hípico Internacional también llegó la de la presencia, un año más, de Caja Gijón La Rural en el certamen. Unos días que reflejan el apoyo de la entidad a una cita emblemática del periodo estival de la ciudad y marcados por la participación de numerosos invitados en las informales charlas que ha acogido la mesa dispuesta por Caja Gijón La Rural. En ese sentido, por la misma se pasaron ayer Antonio González, jefe de la zona Noroeste de la multinacional Compo, y José Luis García Nicieza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes" y también líder vecinal de Veriña.

La "implicación" con las parroquias rurales se sienta a la mesa

"Para la Fundación Gijón Rural es muy importante nuestra implicación con las parroquias de Gijón; colaboramos con ellas en las fiestas, en los carteles, en vallas publicitarias o material informático...", declaró José Ramón Fiaño, presidente de Caja Gijón La Rural, que durante estas jornadas ejerció de "maestro de ceremonias" en los encuentros que albergó la mesa, en la que se sentaron personalidades vinculadas con Asturias de múltiples ámbitos, desde la política a la ingeniería o la economía.