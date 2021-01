La ganadora del concurso británico de televisión The Great British Bake Off, Nancy Birtwhistle, publica su libro “Cleand & Green” con más de 100 trucos con los que convertir nuestros hogares en lugares ecológicos.

El planeta necesita que cambiemos y lo necesita de manera urgente. Debemos hacer frente a la realidad de la emergencia climática cambiando acciones diarias que ponen en riesgo la supervivencia de nuestra casa común tal y como la conocemos.

Pero algo tan lógico e indiscutible choca cada día, una y otra vez, con la tozudez y la negativa al cambio que tienen muchos seres humanos.

Claro que por suerte, en ciertas ocasiones surgen ejemplos de personas que han sido capaces de dar un vuelco a sus vidas y que se convierten en fuente de inspiración para muchos. Y es lo que ha ocurrido con un personaje tan popular y sorprendente como la británica Nancy Birtwhistle. Una pastelera de 66 años que en 2014 dio el salto al estrellato alzándose con la victoria en el mítico programa de la televisión británica The Great British Bake Off.

Birtwhistle, abuela y madre de ocho hijos, se dedica a la repostería desde su jubilación y ha añadido a sus tareas diarias la del cultivo de sus propias verduras y la crianza de sus propias gallinas, e incluso los pavos para Navidad.

Una vida en la que siempre ha estado presente el respeto por el medio ambiente, la alimentación sostenible y los productos ecológicos.

Nancy quiere formar parte del cambio y aportar todos los conocimientos que tiene sobre esta área de la vida y que lleva a cabo en su día a día.

El impacto medioambiental de nuestro hogar

Sin ser conscientes de ello, probablemente, estamos causando un daño irreparable a nuestro planeta con tareas cotidianas como hacer la colada, fregar los suelos o limpiar el baño y la cocina.

Productos de limpieza como la lejía, el fregasuelos o los desinfectantes son muy tóxicos y dañinos para el medio ambiente y también para nuestra salud.

En términos químicos están compuestos por tensoactivos, que sirven para deshacerse de la grasa pero que, al tiempo, al transferirlos al agua aumentan la toxicidad de ésta; glutaraldehídos, altamente alérgicos para la piel; y formaldehídos, que son corrosivos para los ojos, la piel y el sistema respiratorio.

Estudios llevados a cabo por la Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente confirman que la mayoría de estos limpiadores de hogar contienen ingredientes dañinos para los ecosistemas y para nuestra salud.

Es más, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Bergen, en Noruegaun estudio llevado a cabo por la Universidad de Bergen, en Noruega también confirma la influencia de estos productos de limpieza en el deterioro pulmonar y la obstrucción de las vías respiratorias.

En cuanto al daño al planeta, los expertos indican que es incalculable, aunque aún no existen estudios que determinen al 100% los problemas exactos que sufre ya el planeta por el abuso de estos tóxicos.

Para ponerle solución, en España, desde la Organización de Consumidores se ha lanzado el Proyecto CLEAN, que en colaboración con los miembros de Euroconsumers, Altroconsumo y Test Achats y con el apoyo de Deco Proteste pretende ayudar a los consumidores con información clave sobre los detergentes para el hogar.

Este proyecto europeo está financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea.el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea.

101 claves “Clean & Green”

Para conseguir un hogar limpio y libre de tóxicos en consonancia con la idea de reducir el daño sobre el planeta, Nancy Birtwhistle tuvo que hacer un gran esfuerzo hace años por cambiar su modo de vida.

Modificó sus costumbres en su rutina diaria y convirtió su hogar en lugar 100% ecológico.

Esa es la enseñanza que pretende dejarle al mundo a través de su libro “Clean & Green: 101 Hints and Tips for a More Eco-Friendly Home» (Limpio y verde: 101 claves para un hogar Eco-Friendly).

Una guía con más de cien sugerencias, trucos y consejos de limpieza natural y sostenible que ayudarán a reducir el impacto ambiental que esta rutinaria tarea tiene en el medio ambiente.

Reducción del uso de plásticos, fin de los productos desechables, limpieza y lavandería ecológica… sencillos gestos con los que reducir enormemente el daño que le hacemos al lugar en el que vivimos y que debemos legar a las generaciones futuras.

Una lectura recomendada tanto para quienes estén iniciándose en este cambio de mentalidad como para quienes ya lo hayan hecho y pretendan aumentar sus conocimientos.