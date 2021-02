El Gobierno está dispuesto a aceptar la solicitud de SEO/BirdLife para elevar la protección de la tórtola, ante la fuerte bajada que sufren sus poblaciones. La UE ya había pedido a España que incrementara la preservación de la especie.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha confirmado el «declive relevante» de las poblaciones de la tórtola en España «en las últimas décadas» de acuerdo con los índices y estudios disponibles hasta la fecha. Así lo ha confirmado por escrito el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la pregunta planteada por el senador de Izquierda Confederal Carles Mulet, en la que añade que el Ministerio ha propuesto la declaración de la especie como «vulnerable», informa Europa Press.

En concreto, informa de que la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio está participando con las administraciones autónomas, responsables de la gestión agraria y cinegética en España, en el diseño y evaluación de propuestas de actuación «más adecuadas» de las que están incluidas en el Plan de Acción Europeo para la Conservación de la Tórtola. Estas nuevas medidas deberían ser incorporadas al plan estratégico de financiación de la Política Agraria Comunitaria.

También ha explicado que el régimen de protección actual de la especie es «acorde» con lo establecido a nivel normativo en España y en la Unión Europea, dado que la Tórtola es susceptible de ser objeto de aprovechamiento cinegético siempre que su estado de conservación no se vea comprometido, tal y como refleja el artículo 7 de la mencionada Directiva 2009/147/CE.

Sin embargo, el Gobierno responde que, como consecuencia de la solicitud de la ONG SEO/BirdLife para incluir a la especie en la categoría de ‘Vulnerable’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), en los últimos meses la dirección general ha realizado los trámites para «dar cumplimiento a dicha solicitud».

En ese contexto, precisa que primero se realizaron consultas a los órganos técnicos colegiados y, tras recabar un dictamen favorable para incluir a la especie, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, trató la propuesta de inclusión de la tórtola europea en el CEEA en su reunión del pasado 4 de febrero de 2021.

Sin embargo, admite que entonces “no hubo consenso y unanimidad» sobre la propuesta, ya que la votación mostró un empate, con seis votos a favor, seis en contra, cinco abstenciones y tres miembros que no votaron. No obstante, señala que varias comunidades propusieron establecer una moratoria hasta que la especie recupere sus niveles de población compatibles con su caza.

No obstante, la respuesta del Gobierno añade que, a partir de esta situación, «se valorará las opciones de continuar la tramitación en base a lo establecido en la normativa».

Por último, sobre el estado de conservación de la especie, aclara que los datos sobre tendencias y evolución de sus poblaciones serán expuestos definitivamente a nivel europeo una vez se presenten los resultados del encargo de la Comisión Europea para la realización de un plan de gestión adaptativa del aprovechamiento de la especie.

Correctivo de la UE a España

El pasado 3 de diciembre, las autoridades comunitarias remitieron a España un extenso dictamen motivado de 119 páginas por incumplimiento de la Directiva de Aves, a causa de la ausencia de medidas de conservación y a la autorización de la caza de la tórtola europea, una especie muy habitual de espacios agroforestales hasta fechas relativamente recientes, pero que ha sufrido un dramático declive.

En julio de 2019, la Comisión Europea ya envió una carta de emplazamiento a España donde consideraba que no se habían adoptado medidas necesarias para preservar la tórtola común: no remitir información detallada sobre su estado poblacional, no haber designado áreas protegidas para la especies y no haberse asegurado que su caza fuese sostenible. A esta carta de emplazamiento, las autoridades españolas remitieron una respuesta, incluyendo la información aportada por la Región de Murcia, que ha sido insatisfactoria.

Te puede interesar: <strong>El incierto futuro de la tórtola: entre la protección y la caza</strong>El incierto futuro de la tórtola: entre la protección y la caza