Los principales grupos parlamentarios del Congreso han dado su visto bueno a una enmienda al proyecto de Ley de Cambio Climático que complica el proyecto de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), si bien la empresa promotora afirma que no le afectará.

La futura ley climática, que se tramita en el congreso, prohibirá las minas de uranio, tras el apoyo recibido de varios grupos políticos -incluido el PP- a dicha enmienda del PSOE y Podemos al texto inicial, y fijará con más firmeza la prohibición de la extracción de hidrocarburos.

La ponencia, que ayer debatió a puerta cerrada en el Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático, avanzó en la tramitación parlamentaria tras sacar adelante con amplias mayorías los artículos del 8 al 14.

Esta enmienda referente a la minería de uranio, daría al traste con los planes de la compañía australiana Berkeley de llevar a cabo la construcción de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), según los grupos impulsores de la iniciativa. Se trata de un proyecto que ha suscitado una amplia protesta en la zona desde hace varios años.

En el artículo 8 se añade un nuevo artículo, 8 bis, sobre el aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, por el que a partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para exploración, investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas de minas ni minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles.

Sin embargo, la compañía Berkely ha precisado hoy mismo que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética no afectará a su proyecto de la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca. La empresa sostiene que la ley no supondrá la cancelación de ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que hace referencia explícita a «nuevas solicitudes», en contra de lo argumentado por Unidas Podemos que afirma que, en caso de que el permiso no este concedido antes antes de que la nueva norma entre en vigor, supondría dar carpetazo definitivo al proyecto.

En la actualidad, informa Europa Press, la empresa australiana Berkeley Minera ha solicitado autorización para extraer uranio en la explotación de Retortillo. El expediente está pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que es preceptivo –aunque no vinculante de ser favorable– para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico autorice o no la concesión minera.

Además, desde la entrada en vigor de esta ley no se admitirán tampoco nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas de combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Más restricciones a los hidrocarburos

En lo relativo a la prohibición de la exploración de hidrocarburos, para estrechar aún más el cerco a dicha actividad, se ha añadido al texto inicial de la futura ley, que “no se admitirá a trámite la solicitud de concesión de autorización de explotación que no hubiere sido iniciada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley”.

La nueva norma impedirá que se lleven a cabo nuevas explotaciones de petróleo y gas en España a partir de 2042, lo que supondrá, en paralelo, el despegue de las energías limpias, según prevé el articulado.

El diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juantxo López de Uralde, ha señalado en declaraciones a Efe, que la ley climática “avanza ya con paso firme” y su aprobación supondrá el establecimiento de un marco normativo imprescindible en nuestro país para combatir de forma efectiva el cambio climático.

Ayer se dió un paso muy importante para “evitar proyectos tan destructivos del medio ambiente”, como son los de la mina de uranio de Berkeley o el pozo de Armentia en Vitoria, añadió Uralde.

Para el diputado, este martes se han aprobado las enmiendas que podría pensarse son más difíciles, como la de la minería del uranio, y los apoyos van aumentando, lo que “nos hace ser optimistas para llegar a la aprobación final de la norma antes de Semana Santa”.

