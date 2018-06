Llega la fiesta del fuego

"En la noche de San Juan, cómo comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleas". Los versos son de "Fiesta", canción popularizada por Serrat. Su amigo el cantante asturiano Víctor Manuel también dedicó unas letras ("Danza de San Juan") a la que es quizás una de las fiestas más populares del calendario en España, la de San Juan, que marca el inicio del verano y, al mismo tiempo, la fecha en la que las horas de luz comienzan a ir a menos. Algo que este año en Asturias muchos no se lo creen porque apenas se ha podido saborear el sol de primavera y los primeros días del estío han sido más bien mustios.

Pero el calendario manda y en cientos de pueblos y ciudades tienen ya todo preparado para encender mañana, a la medianoche, la hoguera. Es el fuego el protagonista de la Noche de San Juan, que se celebra el 24 de junio, una fiesta de origen pagano unida al citado solsticio de verano, rodeada de magia, de creencias antiguas y acompañada de muchos rituales que, orígenes aparte, en cada lugar se han adaptado, modificado y llegado hasta la actualidad tal cual los dictan sus protagonistas, que no son otros que esas "gentes de cien mil raleas" que se lanzan a las calles a disfrutar.

Hogueras o fogueras de San Juan hay tantas por Asturias como ganas de celebración en cualquiera calle, barrio, pueblo o gran ciudad. Incluso grupos de amigos montan la suya propia. Sólo hacen falta madera, buenos amarres y unas cuantas precauciones para el que fuego queme lo que tiene que quemar y no más de la cuenta. Porque en la medianoche de mañana se trata de "quemar lo malo", traducido esto en fulminar los episodios más tristes, eliminar ropas y objetos, o bien echar al fuego escritas en un papel todas aquellas cosas que no gustan. El fuego purificador de San Juan podrá con todo. Aun así hay otras hogueras, jogueras en Asturias, que no se queman, sino que se plantan: las del Oriente. En Balmori (Llanes) la plantación de la joguera coincide en San Juan y se trata de elevar un pedazo de tronco, lo más alto posible, en medio del pueblo para marcar territorio y anunciar la fiesta. Ahí se quedará hasta la próxima cita.



Una noche de viejas creencias

En toda hoguera de San Juan asturiana no debe faltar la danza prima, bailada en círculo en torno al fuego, en comunidad. En muchos sitios han recuperado el enrame de fuentes: con flores y hojas (helechos, sanjuaninos). Porque el agua, con permiso del fuego, es otra de las protagonistas.

A partir de la medianoche se le atribuyen muchas propiedades, mágicas y curativas. Aquí, las tradiciones abundan: un aviso a las mozas, si beben mañana de noche puede que se casen en el próximo año y tengan un hijo; si en una jarra de agua se vierte la clara de un huevo, a la mañana siguiente aparecerá con la forma de un barco; bañarse en fuentes, ríos, arroyos y playas también puede ser bueno, pues traerá salud.

Mañana es también la noche de los seres mitológicos: de la xanas, que salen a peinar su larga cabellera a la orilla de los ríos en los que habitan; del cuélebre, cuentan, pierde por San Juan sus poderes momentáneamente; y del trasgu, pues se dedica a hacer más si cabe travesuras (ojo los que aún tengan su carro guardado en la cuadra, pues que éste aparezca algo lejos de la casa?).

Todo y todos caben en la noche más mágica y corta del año. En Asturias hay numerosos lugares para disfrutarla. Y en cada sitio tienen sus tradiciones, que han adaptado a los nuevos tiempos.

Así que sólo queda atender a lo que canta Víctor Manuel: "Señor san juan la fiesta va a empezar, señor san juan, salgamos a bailar".

Aquí va una selección de sitios en los que cumplir con la tradición e inaugurar el verano bailando, cantando y disfrutando.



Oviedo y comarca

La Catedral

La capital asturiana recuperó la plaza de la Catedral para la hoguera hace cuatro años. Allí comienza mañana a las 22.30 horas una romería con Héctor Braga y Teatro Margen, al tiempo que el artista Toño Velasco pintará un gran lienzo dedicado a los emigrantes que se quemará a partir de la medianoche. Luego, avanzan, "están convocados todos los seres mitológicos", que por allí aparecerán mientras se baila la danza prima.

La Corredoria

El popular y populoso barrio de Oviedo celebra San Juan hasta el domingo. Hoy mismo hay ya una romería, a partir de las 21 horas. Mañana los vecinos empiezan con una comida a base de fabada en la carpa, seguirá un concurso de tortillas (de 18 a 20 horas), a las 22.30 comienza la romería y, a la medianoche, la hoguera.

Bueño (Ribera de Arriba)

Los vecinos organizan su propia foguera de San Juan. La animación comenzará a las 22.30 horas en el prau junto la fuente de arriba.



Gijón

Poniente

La hoguera en la playa de Poniente, la más grande del concejo de Gijón, comenzará a arder mañana acompañada de fuegos artificiales. Antes, a las 22.45 horas, habrá pasacalles de las bandas de gaitas Noega y Villa de Xixón.

Barrios

Son muchos los que tienen hoguera a medianoche: Contrueces, Ceares, Viesques, Tremañes, Mareo y Cimadevilla. Hoy mismo ya hay fiesta por Cimadevilla: a las 20 horas desfile de cabezudos, a las 21.30 concierto de "Mothapunkers" y a las 24 concierto de "Embolados". Mañana habrá, a las 21.30 horas, concierto de "Havanna Blue", a las 00.30, de "Los Testigos" y a las 02.00, del Dj A Sputnik.

En Contrueces hoy actúa Cuarta Calle y el Grupo Da Silva. En Ceares, además de la hoguera, habrá música a cargo de Dj Daniel Vieites y bailes tradicionales con nuestro Grupo Folklórico La Cruz de Ceares. En Mareo habrá hoy jornadas del pulpo y actuaciones de "Aire de rumba" y "Rodrig". Mañana, verbena con Discoastur y Panorama y fuegos artificiales. Y el domingo, concentración de vehículos clásicos, actuación de grupo folclórico, comida de confraternización, torneos de tute y parchís y verbena con Discoastur. En Tremañes hoy habrá las siguientes actividades: juegos y concursos (a las 17.30 horas), exhibición de zumba junior (18.30 horas), chocolatada (20 horas) y primera maratón de tute (21 horas). Mañana la fiesta continuará con un torneo de balonmano (12 horas), comida popular (19 horas), verbena con Dj Blinca (22 horas) y danza prima (24 horas).



Avilés y comarca

Pantano de Trasona

El fuego corverano que encienden en Trasona es, sin lugar a dudas, el más famoso de toda la comarca avilesina. Mañana contarán con el gaitero José Ángel Hevia, que presenta "Al son del indianu". Tras el fuego –con la representación de "El cuélebre y la palomba"– seguirá la música, con Tsarigando

Avilés

Hoguera casera y familiar la de los avilesinos, que poco antes de la medianoche se van juntando en la plaza de Pedro Menéndez, donde están instalados los maderos. No falta la danza la prima.

San Juan de la Arena (Soto del Barco)

Una de las más singulares de Asturias porque lo que arde en el fuego no son maderos, sino una lancha pesquera. Es en el puerto, donde no faltarán los fuegos artificiales. Hay música, ésta en el parque. Todo en la noche de mañana. Para no perderse, es la gran procesión marinera del domingo por las calles del pueblo: después de la misa (12 horas) y con el sello de interés turístico regional.



Cuencas

Mieres

Es la de Mieres quizás –y sin desmerecer a ninguna otra– la hoguera más señera y afamada de toda Asturias. En la capital mierense llevan ya varios días de actividades para festejar San Juan, celebraciones que se mantienen hasta el lunes. Mañana, entre lo más destacado, está el desfile para el enrame de fuentes y el acopio de leña (19.30 horas), mucha música, los fuegos artificiales (23.15 horas, Pozo Barrero) y la hoguera y danza prima (24 horas, en la plaza del Ayuntamiento).

Pero hoy también hay animación. Entre lo más destacado: la música con la orquesta Última Legión a partir de las 21 horas; un DJ a las 23 en la plaza Requexu; y, desde la misma hora, concierto La edad de oro del pop español. El domingo es el Día de Bollu: con su reparto y venta por varios lugares de Mieres y, cómo no, la misa en honor a San Juan, entre otras actividades.



Centro

Siero

La plaza de Les Campes, en Pola de Siero, acoge mañana desde las 20,30 horas música con DJ Andrés y Maraya Zydec. A medianoche se encenderá la foguera y los solteros harán la "plantá" del árbol. En Lugones animan el fuego la orquesta Finisterre y un DJ.

Noreña

Mañana hay "pasacasas" con Xarangana, que comenzará su recorrido a las 12.30 horas y acompañará con su música hasta las 15.30h. Hay juegos paraniños a la tarde. Sobre las 22.30 horas, el grupo Fontoria animará la fiesta. Le seguirá a las 23.30 Tuenda. Alrededor de la hoguera se bailará la danza prima.

Carreño

La hoguera de Candás es en la playa Palmera, con danza prima y una queimada popular en la plaza de los Hermanos Helio. La noche más larga del año coincidirá en Carreño también con las fiestas de El Regueral, donde actúa Anabel Santiago.

Villaviciosa

Los pueblos se apuntan a San Juan. En Castiello de la Marina hay cena popular en La Carbayera desde las 21.30 horas, para enlazar con la hoguera. En Amandi tienen al mediodía desfile de xigantes y cabezudos. A las 18.00 horas hay juegos infantiles y seguidamente merienda campestre. El pregón es a las 23.30 horas, a cargo de Vicente Alonso, y tras encender la foguera comienza una verbena con el Grupo Taxi y Biorritmos. La fiesta sigue el domingo.

Nava

Los navetos tienen actividad todo el día, con un mercado (11 horas), desfile de carrozas (19.30) y música, a partir de las 23 horas. Tras la hoguera, actuará Mercedes Ben Salah. DJ Noel cierra la fiesta. Ayer ya hubo animación infantil por San Juan con una animada Holi Party.



Y más...

En Tabayes (Bimenes) tienen una original fiesta de San Juan: a las 18 horas se van en busca del omeru, que llega al pueblo a las 19.30 horas para la plantación. A continuación canta la asociación Entemuyeres. Hay misa en honor del patrón y de todos los sanjuaneros que no están. Cena-pincheo, festival de música tradicional y hoguera. No falta el fuego en San Martín de Teverga, con baile; en el barrio de La Fontana (Pravia), con reparto de bollo y verbena; en Ables (Llanera) donde a las 18.30 repartirán el bollo entre los socios y colaboradores de la asociación, hay costillada, verbena y foguera; ni en Grado, en el Parque de Arriba, donde desde las 22.30 horas estará tocando "Quimérico ya Esperpéntico" con el grupo de baile tradicional "Xeitu".



Oriente

Llanes

Son muchos los rincones de Llanes donde, sin fuego, se planta la hoguera o joguera. Tresgandas planta hoy la suya a las 22.30 horas; mañana hay misa y procesión, subasta del ramu y verbena. En Balmori enramarán mañana las fuentes desde las 22.30 horas. Luego tendrá lugar una verbena. El domingo se celebrará San Juan con procesión y misa desde las 12.00 horas, seguido de festival folclórico y verbena por la noche. En Villa y Caldueñu incluye mañana concurso de arrastre de peso con caballos seguido de una parrillada desde las 15.00 horas. En Puertas de Vidiago también plantan hoy la hoguera a las 22.30. Mañana hay procesión y festival folclórico. Desde las 20.00 horas se subastarán los ramos. Por la noche tendrá lugar una verbena.

Ribadesella

Los riosellanos sí encienden el fuego mañana, en el Prau de San Juan, donde a continuación habrá una danza prima y fuegos artificiales. Tras esto, y para continuar con la fiesta, la verbena correrá a cargo de la orquesta Planet.



Y más...

El barrio de Triana, en Infiesto (Piloña), tiene mañana juegos infantiles (17.30 horas) y concierto (20.30 horas). Dj Andrés ameniza la verbena nocturna y a medianoche hay fuegos artificiales y se prende la foguera en el río. En La Collada de Valle sale el ramu hasta la Cuesta del Cayu (17.00 horas) y hay foguera. También festejan San Juan los vecinos de La Piñera donde Lis Feteli animará el fuego.

No faltan las hogueras de San Juan de Castañera en Parres, con cena en la plaza y verbena; en Cangas de Onís recuperan la de San Xuan en Peruyes, con jira campestre y baile; Santianes de Ola (Cangas de Onís) incluye mañana a las 19.00 horas carrera de cintas a caballo y a la una de la madrugada hay concurso de baile por parejas; en la playa de La Espasa (Caravia) se ubican los actos de San Juan, pero antes, a la mañana, habrá un mercadillo de artesanía en el paseo del arenal. Además, para abrir boca, a las 19 horas habrá una costillada.



Occidente

Tapia

La capital tapiega vuelve a registrar el tradicional enfrentamiento entre barrios durante la noche de San Juan. Los vecinos de San Blas encienden su hoguera en el mirador de Os Cañóis, mientras que los de San Sebastián sitúan la suya al otro lado del puerto. En San Blas este año además habrá actuaciones musicales.

Navia

La celebración comenzará mañana a las 21 horas en la zona del Ribazo, con el reparto de una gran bonitada. A medianoche se prenderá la hoguera, y seguirá la animación musical con "Vibe".

Luarca (Valdés)

El barrio La Capitana celebra San Juan desde hoy con el reparto del bollo (22 horas). A continuación, habrá verbena con Jony Luarca" y "Dúo Aroma". Mañana a las 12.30 horas está prevista la ofrenda a la virgen y sesión vermú. De 17 a 19 horas habrá juegos infantiles y, a las 23 horas, antes del encendido de la hoguera, empezará la verbena con "Jony Luarca" y "Grupo K-Libre".



Y más...

El barrio de El Corral, en Cangas del Narcea, concentra la fiesta de San Juan, con chupinazo a las 11.30 horas de mañana y desfile de los Gigantones Telva y Pinón. A las 22.30 horas empieza la verbena y a la medianoche, cómo no, la hoguera. El fuego no faltarán tampoco en Valdredo (Cudillero), en el prau de Maurín; ni en Grandas de Salime, donde a partir de las 20 horas se repartirán empanadas y bollos, a las 23 comenzará la música con "Os Pampirolos" que acompañará al fuego.