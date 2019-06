El auténtico gin&tonic recupera su esencia

Gin MG es una ginebra de corte clásico, creada por Manuel Giró en la década de 1940 y elaborada artesanalmente a partir de productos 100% naturales-sin artificios, sin aditivos y sin potenciadores-, donde el enebro es el ingrediente predominante. Una bebida destilada de tradición y experiencia, con más de 75 años de historia.

A diferencia de muchas ginebras internacionales que triunfan en el mercado nacional, Gin MG es una de las primeras ginebras elaboradas en España. Tras más de tres generaciones comprometidas con el respeto a la tradición, ha decidido recuperar la receta original y dar un cambio de imagen tanto en el diseño de la botella como en su etiqueta, para volver a sus orígenes.

Su nueva etiqueta refleja todo aquello que Gin MG significa: herencia, calidad y tradición. Destaca la referencia al color rojo de su predecesora, su elaboración artesanal y la firma de Manuel Giró, responsable de la receta original que han recuperado, elaborada con alcohol del mejor trigo y enebro recogido a mano en sus propios campos. Asimismo, se ha cambiado su graduación actual de los 37,5º a los 40º iniciales. Organolépticamente, esto supone el punto perfecto de alcohol para conseguir una ginebra extra seca y con el equilibrio y balance alcohólico que Giró definió casi ocho décadas atrás.

En cuanto a la nueva forma de la botella y su estética, suponen un guiño a la original: elegante y de aire retro, dejando claro que es una ginebra con historia. Un diseño elegante y vintage, que no olvida su origen, historia y tradición.

Auténtica, transparente, real y sin etiquetas

Gin MG no es una ginebra cualquiera del mercado, es una ginebra histórica destinada a aquellas personas transparentes y auténticas a las que les gusta tomar un gin&tonic sin artificios. Está especialmente ideada para quienes derrochan personalidad, que viven con pasión y que no tienen nada que esconder y sí mucho que contar. Pensada para disfrutarla en los bares de siempre o en casa, no importa dónde se consuma sino cómo y con quién se quiera hacerlo. Gin MG, una ginebra que prefiere ser, en lugar de parecer; un gin&tonic que, ante todo, se toma muy en serio.