A Asturias le dan calabazas

Con la víspera de Todos los Santos –el mundialmente famoso Halloween anglosajón– a la vuelta de la esquina (mañana mismo), no es de extrañar que la huerta dé calabazas a Asturias. También a medio planeta. Porque esta baya o fruto está de temporada, crece sin mayores problemas desde finales del verano hasta bien entrado el otoño, algo que puede explicar por qué se ha convertido en todo un símbolo de la fiesta de uno a otro lugar.

“Además, si se guarda bien en casa, se conserva meses”, añade Nacho Pérez Martínez, agricultor y zabarcero en el mercado de los jueves y los sábados del Fontán (Oviedo). La calabaza es muy versátil y tanto sirve para un plato salado como para un postre. De aquí a Navidad se puede consumir fresca, bien si se compra directamente o bien si se almacena en casa. “Antiguamente se guardaban en los hórreos, lugares frescos pero secos”, apostilla Nacho Pérez, que recomienda esperar a que alcance su punto óptimo de maduración, “porque será más dulce, al tener más azúcar”.

Pero no solo de calabazas se llena la despensa en otoño. La variedad de verduras que asaltan los puestos de los mercados por estas fechas es amplia. Muchas, de hoja: berza, repollo, espinaca, acelga, nabiza y nabo, borraja... “En verano, con el calor no se dan las condiciones para las hortalizas de hoja, que para estar tersas y frescas necesitan el frío”, apunta el zabarcero. No hay que olvidar tampoco el brócoli y la coliflor, dos hortalizas al alza en el gusto de los consumidores.

Si alguien tiene dudas de qué meter en la cesta de la compra estos días para casa –en los que el frío empieza a notarse y apetece siempre algo caliente, como un caldo, un cocido o un potaje–, un vistazo al mercado le bastará para ver que la lista es amplia. Con las hortalizas de hoja aún conviven algunas típicas del verano que resisten, como los pimientos, las berenjenas, los pepinos, el calabacín... No hay que dejar de lado las frutas: los higos miguelinos todavía resisten (por poco tiempo); reinan las manzanas (este año, no muy abundante, pero con piezas grandes y de calidad), y los arándanos abundan, cuya variedad más tardía está en su punto óptimo.

Con todo, admite Nacho Pérez, no es este un otoño de los mejores para la verdura si se atiende a la meteorología. “Estamos empezando, a ver qué tal se da... Pero es que está el tiempo muy loco, algo raro. Ha habido un cambio brusco, pasamos del verano al otoño de un día para otro. El primero fue seco y caluroso, y, de repente, entró la nueva estación con mucha lluvia y más bien frío. Parece que se hubiese saltado el otoño, y sin ese paso la planta va mal”.

En todo este abanico verde y saludable no hay que olvidar la alcachofa, reina indiscutible del invierno y cuya recolección comienza ya en octubre. No se cultiva bien en Asturias, pero en las tiendas se encuentran piezas de lo mejor. Toca esperar un poco para disfrutar de la alcachofa en su momento de esplendor.

Pero para lo que no hay que esperar es para hacer los semilleros de la próxima temporada: arvejos, fabas de mayo, ajos, cebollas... reclaman ya la atención de los agricultores. “Ahora también es momento de las fresas”, advierte el zabarcero del Fontán, si bien para darle un bocado a las sabrosas piezas autóctonas queda una tirada, hasta junio. “Toca hacer el semillero para lograr los plantones del próximo año”.

La huerta no para. Menos en otoño, la estación más propicia para la verdura.