Equilibrio e intensidad

Pedro Martino lleva razón cuando dice que la técnica no es lo más importante en la cocina. A un cocinero que se desenvuelve en la élite del oficio la técnica se le supone como el valor a los soldados en la batalla. Ayuda a conceptuar o a canalizar como es debido el sabor en la comida, que sí es lo más importante. No siempre sucede así, estoy harto de platos bien elaborados desde el punto de la vista de la técnica y absolutamente planos y nada placenteros para el gusto, en muchas más ocasiones de las deseadas hasta incomestibles. El paladar bien educado no alcanza a comprender cómo tanta técnica es incapaz de traducirse en comida de primera y sí, en cambio, en farfolla intragable. Parte de la culpa la tiene creerse, sin serlo, un genio, algo que resulta peligroso para el propio cocinero consagrado, pero también para los que buscan imitarle en su carrera de despropósitos. Quienes pagamos las facturas en los restaurantes no hemos dejado de lamentarnos por ello en las últimas décadas. Más de una vez me he visto tentado a suscribir la máxima de “cambio chef por tomates frescos”.