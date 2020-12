Una guía para superar un atípico puente festivo confinados en Asturias

Asturias está cerrada, no hay hostelería (aunque muchos bares y restaurantes sí hacen comida para servir a domicilio), no se puede disfrutar de museos, las reuniones están limitadas a seis personas como mucho... Hasta ayer mismo no se podía salir de Oviedo, Gijón, Avilés y tres concejos de las Cuencas... Sin dejar de lado la necesidad, más bien obligatoriedad, de llevar la mascarilla en zonas urbanas o espacios cerrados y siempre que no se pueda mantener la distancia.

Muchos dirán que la Navidad, aunque a la vuelta de la esquina, ni está ni se la espera, y que poco apetece un puente

Con este panorama –en el que no hay que olvidar la peor parte, es decir, los enfermos y aquellos que han perdido a familiares y allegados– muchos dirán que la Navidad, aunque a la vuelta de la esquina, ni está ni se la espera, y que poco apetece un puente.

Pero no debe ser así, y LA NUEVA ESPAÑA quiere ayudar a sus lectores a través de esta gran guía de ocio, cultura y gastronomía a saborear estos días de descanso y desconexión que, por responsabilidad y respeto al resto, deberán ser más bien dentro de casa o, como muy lejos, en el propio lugar de residencia. Además, habrá que prescindir en la medida de lo posible de reunirse con los amigos y la familia. Aun así, hay mucho de lo que disfrutar.

La previsión meteorológica no es muy halagüeña, así que el frío y la lluvia animarán a disfrutar de las series de moda o una buena lectura sobre viajes

El sumiller Juan Luis García ayuda a llevarse a casa un buen vino, una cerveza o una sidra con los que disfrutar de una rica comida o alternar una tarde mientras, por ejemplo, se hace una visita virtual por algún museo de los que sugiere el director del Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacios. La previsión meteorológica no es muy halagüeña, así que el frío y la lluvia animarán a no salir y disfrutar de las series de moda o una buena lectura sobre viajes con la que preparar las próximas vacaciones. Si el sol asoma, un buen paseo –reputados andarines asturianos ofrecen sus preferidos– será de lo más recomendable para luego regresar y probar en la cocina a hacer alguna receta sencilla y rica como propone Carmeta Morán. No hay que olvidar a los niños, para los que hay una gran oferta de juegos caseros que selecciona Huber Obeso.

Siempre hay cosas que hacer: escribir postales navideñas, poner el árbol y el belén, pensar en los menús de Navidad, hacer la lista de la compra o de regalos... Pequeños placeres a mano de todos.

Buenos tragos en la terraza o en el salón de casa

El sumiller del doble estrella Michelin Casa Marcial (La Salgar, Parres) Juan Luis García empieza su propuesta con Sidra Piñera Etiqueta Negra Lote P23 (DOP Sidra de Asturias), “fresca pero con empaque para tomar desenfadadamente en la terraza de casa con unos clásicos bígaros”. Otra sidra, la de hielo de Cortina: “Destaca su acidez y el dulzor, que, conjugado con el carácter frutal, hace que sea una bomba para los sentidos; y ya, si lo combinamos con el postre Lemon Pie para llevar a casa del restaurante Gloria, es una gozada”. En su lista no falta una manzanilla, Los Caireles, de Sanlúcar de Barrameda, “que es la expresión de la zona sin ningún artificio, que potencia todo el sabor del mar con encurtidos de sardina y anchoas”. Los que quieran brindar pueden echar mano de Edoné Cuvée de María, que, según el sumiller, “es la frescura excepcional de un espumoso” hecho a partir de chardonnay en Albacete: “Para tomarlo con nécoras hervidas es una auténtica delicia”. De la tierra asturiana aconseja un Siete Vidas Blanco (DOP Cangas), “blanco joven de Cangas del Narcea, muy limpio y nítido, con un gran equilibrio, que lo hace una pareja de baile con el queso que se elabora en el mismo concejo que el vino como es el queso Genestoso o algún otro de pasta blanda”. De tierras lejanas se cuela Mandolas (Tokaji), un blanco que hace Vega Sicilia en Hungría con uva furmit en la zona de Tokaji, al norte del país. Es “extraordinario con quesos azules sin mucha corpulencia como La Peral, de Illas”. Como dicen en Francia: “Le Beaujolais Nouveau est arrivé!”. La propuesta: Dominique Piron Beaujolais Le Nouveau 2020. “Es el vino de la celebración de la vendimia, del vino nuevo, joven y frutoso con uva gamay de la Borgoña. Un tinto para disfrutar a una temperatura un poco fresca y con el chosco de Tineo es una auténtica maravilla”. Concluye la lista con uno del Bierzo leonés: un Aníbal de Otero Viña Vieja, con uva mencía. “El tipo de suelo de cascajos y pizarra forman un papel fundamental; tiene una corta crianza en barricas de roble francés que hace que sea muy fresco pero con una gran estructura para tomar con esas conservas de pescados azules de Güeyumar”, concluye García.

Sabrosas cervezas y su maridaje con el plato ideal

Juan Luis García tiene sus preferidas y sabe qué bocado les va mejor y en qué restaurante (pero esto último, para cuando se pueda). Su lista: –Scone Blonde, refrescante, cítricas notas del lúpulo con un final seco y retrogusto agradable para compaginar con una tortilla de patatas que lo hace sublime. –Red Ale Ordu, de estilo irlandés, elaborada con agua mineral de Borines (Piloña), es suave por la utilización de avena y va bien para acompañar con hígado encebollado. –1906 Reserva Especial, extraordinaria, con una gran integración con todos sus elementos, perfecta por su gran estructura y su equilibrio para tomar con callos de ternera. –Alhambra Palo Cortado, madurada en barricas de Jerez, donde con anterioridad se ha criado un palo cortado, le da unas características únicas y con un plato de berenjena con nueces tiernas, salsa agria y matices amargos resulta una combinación perfecta y única, donde el plato te lleva a la cerveza y la cerveza al plato. –Mahou 12 meses, en barricas de roble francés durante 12 meses, con recuerdos ahumados y sabores y aromas de fruta madura y vainilla, que se engranan perfectamente con pescados grasos del Cantábrico tanto a la brasa como a la plancha. –Founders Porter, negra con aromas dulces y sabores de cacao, vainilla y caramelos, una perfecta combinación con un mi-cuit de chocolate con sorbete de naranja sanguina que le da una frescura a la combinación increíble.

Series de TV para tomarse muy en serio

Series que no hay que perder de vista para un puente sobre la ficción más adictiva. No puede faltar The Crown (Netflix) en su cuarta temporada, muy polémica en el Reino Unido por el retrato que ofrece de las conflictivas relaciones entre el príncipe Carlos y Diana de Gales, y los choques de trenes entre Isabel II y la primera ministra Margaret Thatcher, que proporciona un gran duelo interpretativo entre Olivia Colman y Gillian Anderson. Gambito de dama (Netflix) es la serie del momento. Con motivos sobrados. Sensacional interpretación de Anya Taylor-Joy como Beth Harmon, una huérfana más bien taciturna y obsesiva con una mente genial para el ajedrez que llega, tras no pocas peripecias y obstáculos, a convertirse en la mejor jugadora del mundo. Un guion preciso, una realización sin fisuras y un reparto magnífico hacen de esta producción un deleite continuo: inteligencia, emociones contenidas, pasión desbordante por el juego y la competición. The Undoing (HBO) es un thriller de corte clásico con varios giros argumentales sorprendentes. O eso pretenden. ¿Es el simpático y seductor Hugh Grant un asesino que mata a martillazos a su amante? ¿O un falso culpable? Nicole Kidman da la réplica al actor británico como esposa confusa y llena de dudas. La segunda temporada de The Mandalorian llega a Disney + con episodios más espectaculares que nunca y la presencia siempre simpática de un glotón Baby Yoda. Dos propuestas españolas: Los favoritos de Midas (Netflix), intriga sobre chantajes, guerras de poder periodístico y trasfondos siniestros. Luis Tosar muestra su aplomo y destreza habituales. Y el director Álex de la Iglesia exhibe su frenético pulso narrativo en 30 monedas (HBO), una inclasificable historia de misterio y terror con el estilo inconfundible de su autor.

De museos por todo el mundo

Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, facilita a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA irse de visita a un museo. El problema es que debe ser virtual, pero la ventaja es que se puede ir a cualquiera por lejano que esté del lugar de residencia y sin moverse de la silla. Ahí va su lista: www.museodelprado.es, paseos virtuales por las exposiciones “Invitadas, reencuentro” y el nuevo montaje museográfico de la sala del Bosco; además, dentro de la pestaña “Actualidad”, hay toda una serie de contenidos en audio, vídeos e interactivos realmente apasionantes. www.museoreinasofia.es, paseo por la gran exposición dedicada al pintor holandés Piet Mondrian, una de las grandes muestras del año. En “Actividades” hay toda una serie de contenidos interactivos de sumo interés sobre aspectos tan variados como el cine queer o el feminismo. www.museothyssen.org, cuya visita interactiva a la exposición del expresionismo alemán y la contemplación de su vídeo explicativo son dos razones de peso para que todo amante del arte deba asomarse. www.museoescultura.mcu.es. Pocos museos ahora mismo tan atractivos como el Nacional de Escultura, su web permite una visita virtual a la colección permanente, así como a alguna de sus interesantes exposiciones, aparte de a numerosos contenidos interactivos que revelan la capacidad para reinventarse y conectarse con la sociedad del museo. www.museobilbao.com. Excelentes exposiciones como la de la colección Valdés o la recién inaugurada sobre Eduardo Arroyo, conferencias, vídeo, etcétera, en la web del Bellas Artes de Bilbao, que constituye una cita ineludible para todo amante del buen arte. www.louvre.fr. Pese a encontrarse cerrado en estos momentos, la oferta de vídeos, conferencias, podcasts, juegos, etcétera, relacionados con sus colecciones permanentes o sus exposiciones temporales es muy grande. www.nationalgallery.org.uk. No hay que perderse los tours virtuales por algunas de las salas y rincones más destacados de la National Gallery. Sus vídeos sobre las “Pictures of the month” son una auténtica delicia. www.metmuseum.org. Asomarse a la página web del MET supone encontrarse con el gran transatlántico de las artes donde todo es posible y vivible: todo el arte, de todas las civilizaciones, de todos los periodos históricos, volcados ahora en infinidad de tours, vídeos, podcasts e imágenes. www.museobbaa.com. Con unas activas redes sociales, el programa de conferencias va volcado sobre la plataforma Youtube para que pueda ser visionado, vídeos, gran cantidad de recursos fotográficos sobre las colecciones y las exposiciones, etcétera. La página del Museo Bellas Artes de Asturias también puede ser un buen escaparate para ver algunos de los mejores ejemplos de nuestro propio patrimonio cultural.

En ruta: libros para viajar sin salir de casa

Libros de reciente publicación para viajar sin salir de casa: billete hacia grandes horizontes. En La ruta de los mogoles (Almuzara), Luis Mazarrasa Mowinckel realiza un fascinante viaje por los escenarios de esplendor de los emperadores mongoles en su apogeo, desde Samarcanda, Bujará y otros enclaves de la mítica ruta de la seda hasta la India más meridional. Guardianes de la memoria (Fórcola) es un recorrido de emociones de Álvaro Colomer por cinco lugares europeos marcados por cicatrices históricas –Guernica, Chernóbil, Transilvania, Lourdes y Auschwitz– donde el tiempo se ha paralizado y a los que el turismo acude fascinado por sucesos (bombardeos, leyendas, catástrofes, genocidios...) que relegan a un plano el resto de atractivos que poseen. Las Tres Venecias (La Línea del Horizonte) lleva a Jorge Canals Piñas por un territorio de frontera en el que siglos de ardua convivencia entre culturas, religiones y lenguas dibujan un apasionante escenario cuyas raíces y complejos sentimientos de pertenencia se entrecruzan. Cien años después del Tratado de Versalles, el mapa de las potencias centrales austroalemanas y los países del lado aliado impusieron un nuevo mapa que tuvo consecuencias en la región conocida como el Trivéneto, formada por Trentino-Alto Adigio, Véneto y Venecia Julia. Matías Serrabradford escribe en Diario de un invierno en Tokio (minúscula) un viaje íntimo por una ciudad inabarcable en una caleidoscópica narración sobre alguien que, gracias a un ensayo, gana un viaje a Tokio. Mikel Reparaz recorre en Las grietas de la memoria (Península) Estados Unidos a la caza de historias que le ayuden a comprender una sociedad dividida por el conflicto racial y las llagas del pasado. Doscientos cincuenta kilómetros, apenas tres horas por carretera para ir de Baltimore a Charlottesville con parada en Washington, dan para muchas conclusiones.

Paso a paso al aire libre

No hay nada mejor, para relajar la mente y ejercitar el cuerpo, que una buena caminata. Sin olvidar la mascarilla, aquí van unas cuantas ideas. Paco García, del grupo Andarines del Centro Asturiano de Oviedo, sabe muchos itinerarios por el concejo. Propone –más allá de las conocidas y últimamente masificadas pista finlandesa del Naranco o la senda del Parque de Invierno– irse hasta Tudela Veguín por San Lázaro, con desvío en El Caldero; a Olloniego, a través de La Bolgachina y Pico de Lanza, para volver por Manzaneda; a Santa María de Bendones, por la carretera de Tudela Veguín; a Limanes (Siero), yendo hasta El Caldero y tomando el desvío a La Paranza y Limanes, volviendo por Colloto; y a Caces, por el Cristo, para volver por la senda verde. En su grupo, encantados de atender a todos los que pidan consejo, pues tienen documentadas infinidad de rutas. El escritor, historiador y consumado senderista Víctor Guerra tiene su lista personal para los andarines de Gijón: la senda verde de La Camocha, Tremañes-La Camocha, 7,5 km y 2 horas; la del río Peña Francia, La Guía-Deva, 8 km y 2 horas; la del río Piles, La Guía-La Camocha, 9,5 km y 3 horas; la del Cervigón, Playa de San Lorenzo-La Ñora, unos 9 km y unas 3 horas, y la del río de la Ñora, Campo de golf de la Llorea-Playa de la Ñora, 5 km y 2 horas. Y tres senderos señalizados: el camino de Covadonga, de Deva a El Curviellu; el de la Vía de la Plata, de la Abadía de Cenero a Veranes, y el tramo xacobeo entre Gijón y Monte Areo. Por Avilés, “a la que te descuidas, te sales del perímetro marcado”, dice el montañero y escritor Víctor Villar Pis. Desde hoy no hay problema si uno se sale del concejo. Pero por el mismo hay muchas opciones: un paseo hasta el bosque de La Arabulla, por Buenavista y Grandiella, volviendo por La Carrionina o bien tirar a La Luz; otro, por la ría hasta Llaranes y Villalegre, a través del Parque Empresarial y el carril bici hasta La Cantina de la estación, con regreso por el Alto del Vidriero o tirar hasta La Luz por el Alto del Vidriero y luego volver a Avilés; o por la senda del río Magdalena, “corta y sin pérdida”. Por el resto de la región, la mejor opción para elegir caminata es echar mano de “Asturias con suela”, la serie de reportajes que LA NUEVA ESPAÑA hizo en verano y se puede consultar en la web (https://afondo.lne.es/verano/asturias-consuela) y en la que 100 montañeros y senderistas eligieron sus caminatas preferidas. La más votada, por Somiedo: de La Farrapona a Valle de Lago.

Ensayos en la cocina para el menú navideño

La gijonesa Carmeta Morán es autora de libros de cocina y su propuesta es que se invierta algún tiempo en la cocina como ensayo de alguno de esos menús que se quieren presentar en las comidas o cenas navideñas. -Canapés mil sabores. Una recomendación principal es usar pan normal –quizá con la alegría de alguna semilla– o bollitos dulces abiertos a la mitad. Las propuestas son mil. Ahí van algunas: mayonesa con un par de rodajas finitas de manzana, más un langostino cocido pelado; mejillones en escabeche con medio huevo de codorniz cocido; rodaja de tomate con pizca de sal, queso fresco, espolvoreado de orégano y de remate una anchoa; o salmón con queso crema, y mejor si es con especias. -Vichyssoise. Cinco puerros, dos patatas medianas, 250 gramos de nata, mantequilla (como dos nueces). Eliminar los extremos verdes y lavar cuidadosamente los puerros, que se cortan en trozos pequeños. Se derrite la mantequilla en una sartén, se echan los puerros picaditos y se rehogan entre 5 y 6 minutos a fuego medio. Se pelan las patatas, se cortan en trozos y se echan en una cacerola junto con dos vasos de agua (como 1/2 litro de agua). Se agrega una cucharadita de sal y se le añade el rehogado de la sartén. Se deja cocer 12 o 15 minutos, se echa nata y, cuando empiece a hervir, se retira. Si al probarlo está al punto de sal, se pasa por el pasapurés y ¡listo! Se sirve con pipas peladas o almendras troceadas. -Piña rellena. 1 piña natural, 8-10 palitos de cangrejo, 18-20 langostinos cocidos, 1 cogollo de Tudela, un aguacate, pimiento rojo de lata, mayonesa y zumo de limón. Se corta la piña a la mitad y se le va desprendiendo la carne. Se tira el tronco y el resto se pica en trozos pequeños. Se pelan los langostinos y se trocean. Se pica el cogollo en juliana y troceamos los palitos de cangrejo. Hacemos rodajas tipo lascas con la mitad del aguacate y lo rociamos de limón para que no se oxide. En una fuente echamos la mitad de la piña picada y todos los ingredientes anteriores y se le añade mayonesa. Se mezcla bien y se adorna con langostinos pelados, con surimi y con tiras de pimiento rojo. Se sirve frío.

Acampada en el salón con un huerto en la ventana