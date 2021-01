Pote de nabos y patatas rellenas, cocina lenta y laboriosa

Pero yo pretendía escribir de los nabos y es lo que me dispongo a hacer. El pote que se elabora con ellos en Asturias consiste en juntarlos con capas de carne de cerdo y de compango. Se cocina durante un par de horas como mínimo y en el medio va soltando el agua del tubérculo. Quizá sería mucho más indicado preservar el nabo de tan larga cocción que lo deja exhausto y ni siquiera es necesaria, pero nadie parece haberse preocupado por ello. De manera que estacionalmente los nabos llegan a la mesa prácticamente deshechos, pero con la melosidad que les caracteriza e impregnados de las carnes, que se sirven en una fuente aparte.

En Oviedo, tienen numerosos seguidores los que cocina Emi Fernández Mallada en el restaurante La Cava de Floro, en la calle Fermín Canella. Emi se ocupa cada año de que la tradición de los nabos de enero se mantenga en pie. Como es una buena cocinera, el plato ofrece contundencia y dulzura: el contraste que mejor lo define. También tiene buena mano para el pote de berzas y guisa unas patatas rellenas de campeonato, sobre todo cuando en el relleno la carne de ternera sustituye al picadillo de la matanza. Cosa que no sucede siempre, pero cuando ocurre se convierte en un acontecimiento. Las patatas rellenas, aunque no es un plato específicamente asturiano, tienen más de un asiento y de un tipo de relleno en distintos lugares del país; sí es una preparación laboriosa típica de la cocina burguesa de las abuelas, que siempre tenían entre sus utensilios de cocina aquellos vaciadores característicos que dejaban a su paso unas bolitas que en las casas y por aprovechamiento se incorporaban a la salsa.

Cuando no es objeto principal del guiso, el nabo es un acompañamiento fabuloso, por ejemplo, para las aves. En Cataluña, la oca se rellena de castañas y se sirve con nabos. Es una tradición ampurdanesa, donde se come principalmente en el otoño y hasta la Navidad. Recuerdo algún que otro restaurante afamado. Por ejemplo, Can Bonay, en la plaza de Les Volpes, de Peratallada, era al menos hace tiempo una referencia obligada.