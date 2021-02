La coliflor versátil

La coliflor es un don de la horticultura muy versátil. De un tiempo a esta parte ha perdido popularidad con respecto al brócoli. No me lo explico, salvo por las modas. De niño, cuando se me hacía insoportable comer verduras, la única hortaliza que no se me atragantaba en la boca eran los floretes de coliflor rebozados en harina y huevo, y acto seguido fritos en la sartén. Guardo de ellos el recuerdo de la infancia. Ahora incorporo la coliflor siempre que puedo, por ejemplo, a la trufa negra con la que combina a la perfección. Últimamente hice con ella una crema junto con patata cocida y puerro, nuez moscada rallada, y un chorro de aceite de oliva virgen, para finalizarla con láminas de trufa de Soria por encima. Un plato estupendo de cuchara.

Saliendo de las frituras y de las cocciones, también tenemos el horno. Hay una receta que me gusta de Yotam Ottolenghi, uno de los chefs de renombre más creativos con los productos de la huerta, que se llama coliflor al azafrán. Consiste en preparar una infusión con agua hirviendo y cucharadita y media de hebras de azafrán, reservarla durante un minuto en un bol e inmediatamente agregar la coliflor cortada en floretes, una cebolla roja en juliana, cien gramos de pasas sultana, casi la misma cantidad de aceituna verde sin hueso y laminada, cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos hojas de laurel, sal y pimienta negra. Remover bien la mezcla, poner en una bandeja al horno a 200 grados cubierta con papel de aluminio, y dejar 45 minutos hasta que la coliflor esté tierna pero no demasiada blanda. Sacarla, volver a remover todos los ingredientes y vuelta al horno hasta completar el punto ideal.

La coliflor tostada entera del chef israelí Eyal Shani obtuvo una progresiva popularidad en los restaurantes de su creador en Tel Aviv hasta convertirse en un plato copiado por el inglés Jaimie Oliver y otros cocineros en Estados Unidos que lo encontraron inspirador. A mí me gusta por su sencillez. ¿Qué hizo Shani? Cogió una coliflor entera de tamaño medio, suficientemente fresca, blanca, con los floretes bien dispuestos y cubierta de hojas de color verde brillante. Precalentó el horno a 220 grados y durante ese tiempo, unos diez o quince minutos, dependiendo del tamaño de la pieza, la coció en agua con una ebullición moderada. La sacó. La untó con aceite de oliva frotándola con las manos de manera intensiva como si estuviera masajeándola y le echó sal por encima. La puso en el horno en el centro de una sartén de hierro fundido o en una fuente apropiada, y esperó hasta que la parte superior se volviese dorada. Unos treinta minutos aproximadamente. Ya en el plato con una cuchara o las manos fue separando los floretes y la acompañó de una ensalada. Con el exterior de la coliflor crujiente y el interior tan suave como la mantequilla, el resultado es asombroso.

Shani se la había visto cocinar a su madre pero hasta que él se decidió a popularizarla lo habitual venía siendo desflorarla antes de cocerla. Una razón por la que el plato se ha vuelto tan popular es que una coliflor entera se comporta como un asado de carne, en el horno y sobre la mesa. Su superficie exterior áspera se agarra a cualquier aderezo de hierbas frescas, jugo de limón o especias trituradas.

No cocer la coliflor es una manera de sortear el sabor acuoso que caracteriza a este tipo de hortaliza y que no es precisamente su mejor virtud. Algunas verduras tienen suficiente humedad interna para mantenerse tiernas en un horno caliente, pero para las que no la poseen es suficiente con colocar un recipiente con agua en la parte inferior del piso del horno y crear un vapor suave. De este modo se puede prevenir la temida textura coriácea que afecta a algunas verduras asadas. Este método funciona con cualquier tipo de coliflor entera. Al no tener que cocerla la preparación sufrirá algunas variaciones con respecto a la fórmula original. Una de ellas es el tiempo, que se alarga.

Tal cual, la coliflor se limpia y deshoja, cortando la parte inferior del tallo, y luego con una puntilla afilada las hojas que lo rodean. Hay que dejar el tallo principal intacto y asegurarse de no hacer incisiones en los floretes. Luego llega la operación de rociarla de aceite con las manos hasta que penetre bien. En una sartén caliente con el núcleo de la coliflor hacia abajo, y después de colocar el recipiente con agua en el piso inferior del horno, se asa por espacio de una hora, hora y media, incluso, dependiendo de la pieza, hasta que está tierna y se puede penetrar con un cuchillo. Durante la cocción se vuelve a rociar un par de veces con aceite, utilizando un pincel. Si disponemos de convección en el horno, la utilizamos al final para dorar mejor la corteza.