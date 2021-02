Para echarle gusto al Antroxu

Callos un poco picantinos para el menú soñado en Avilés

Inés MONTES

Los avilesinos no podrán degustar este año el menú del Antroxu fuera de sus casas, pues los establecimientos hosteleros llevan días cerrados a cal y canto. Evocar el Carnaval del año pasado cuando el coronavirus no estaba instalado en el vocabulario popular es lo único que por ahora les queda a los hosteleros como a Manuel Tiscar, cocinero y propietario de L’Alfarería. “Durante el Antroxu siempre tenemos callos al estilo asturiano, un poco picantinos y no demasiado picados. Tampoco falta el típico pote asturiano con costilla salada. Para el postre no pueden faltar las casadielles y los frixuelos”.

Los avilesinos capean el temporal. “Durante el primer estado de alarma, el coronavirus parecía un mal sueño, pero ahora es una pesadilla. Es parecido a la guerra que no vivimos. En Asturias estábamos un poco ajenos, los primeros meses nos fue bien, pero desde diciembre todos conocemos a alguien infectado o fallecido”. Manuel Tiscar quiere mantener alta la moral y posa para la foto salando un pote soñado. Además, está feliz porque acaba de ser abuelo.