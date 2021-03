Cuatro cosas para andar por la cocina

Ahora que supuestamente cocinamos más, nos habremos dado cuento de que la cocina es tiempo y observación. En ella conviene mirar, oler, pinchar, cortar y, sobre todo, probar. La comida hay que probarla antes de dársela a los demás. Su elaboración requiere, además, vigilancia. Por eso siempre he desconfiado del método tecnológico rápido que impide comprobar los resultados, por ejemplo, de un guiso hasta que uno lo descubre al final y no siempre queda satisfecho. El cocinado hermético no ofrece fiabilidad; en cuanto a las thermomix o similares sirven para salir del paso pero no para apuntarse triunfos gastronómicos en la cocina. Al final, estos cachivaches son útiles únicamente como procesadores trituradores de los alimentos o de los ingredientes de un plato.

En la cocina hay ciertas reglas, eso sí, que no deben descuidarse. Un caldo, que es la base de cualquier guiso o salsa, nunca debe hervir. Con ello se evita que quede turbio; hay que mantenerlo a fuego lento y espumando de vez en cuando para retirar las impurezas. La temperatura del aceite o una grasa es necesario controlarla para evitar que suelte humo y proporcione a la comida un sabor desagradable.

No es la primera vez que reemplazo el aceite de una sartén porque me he descuidado y humea o cambia de color. Por encima de 160 grados conviene utilizar aceites refinados en las frituras. No hay que marinar ni desalar a temperatura ambiente, todo en la nevera, ya que las temperaturas más bajas retrasan el crecimiento de las bacterias. El escaldado para las verduras es un proceso sencillo para interrumpir la cocción y realzar su color. Cuando no hay que asustarlas con un baño de agua helada para que el proceso se corte.

Otra de las técnicas más habituales donde impera cierta confusión es en el sellado de las carnes. En contra de lo que muchos se imaginan, sellar la carne a altas temperaturas no crea la barrera que pone a salvo los jugos naturales. Se debe fundamentalmente a la rápida cocción fuerte en contraste con el modo lento de las parrillas o los salteados a temperatura baja. El objetivo de sellar es lograr la reacción de Maillard con el fin de tostar la superficie exterior de una carne caramelizando sus azúcares naturales y creando una corteza crujiente entre 175 y 260 grados; por encima de esa temperatura existe el riesgo de carbonizar el producto.

Los espesantes son parte indisoluble de las salsas desde el clásico roux, las gelatinas, el agar agar, las féculas, las gomas, las cremas y las natas, hasta llegar al kuzu, el almidón japonés fruto de la raíz de una planta trepadora con el que obtenemos una mezcla transparente y gelatinosa. Si el roux da pereza, utilizar kuzu disuelto en agua o caldo resulta práctico. Para elaborar un roux calentamos la grasa, habitualmente mantequilla, y añadimos de golpe la harina, removiendo unos minutos. Dependiendo del tiempo empleado nos salen tres tonalidades: el blanco, uno o dos minutos, para hacer una veloute o una bechamel; el medio, cuatro o cinco minutos, hasta que adquiere un color pálido, para salsas rubias o acompañar aves; y el oscuro, unos siete u ocho minutos, hasta lograr un color marrón que sirve para espesar la salsa española. Cuando se emplea en un caldo o en una sopa se sigue el mismo orden, añadiendo gradualmente el líquido y sin dejar de utilizar las varillas.

No soy partidario de las bolas amasadas de harina y mantequilla que los franceses llaman beurre manié, debido al sabor harinado que producen al incorporarse al guiso. Sí lo soy, en cambio, de incorporar la mantequilla en dados al final de la cocción de una salsa en particular, si la ocasión lo requiere. No me gustan tampoco demasiado las maicenas y las féculas de arroz, admito la patata como aliado natural para espesar, o en ciertos casos el pan. También recurro a las gelatinas que proceden del colágeno de las carnes o del pescado y, como ya expliqué, al kuzu, que no hace grumos. Otros espesantes son el gelificante agar-agar, las gomas xantana y guar, esta última se extrae de las habas de una planta, y, para los postres, la pectina, que se encuentra en ciertas frutas y hortalizas.

SELECCIÓN DE VINOS

Gómez Cruzado Blanco 2016 Viura con un 15 por ciento de tempranillo blanco, este vino de Gómez Cruzado, la bodega riojana de Haro que elabora Montes Obarenes, ofrece un perfil muy atractivo. De esta añada extraordinaria quedan ya pocas botellas, pero hay que esperar lo mejor de la de 2019 que nace en medio de grandes expectativas. Las uvas proceden de parcelas agrupadas en 50 hectáreas de canto rodado, situadas entre los ríos Najerilla y Ebro. La crianza de una parte corresponde a cinco meses de barrica de roble francés con sus lías, y el resto permanece en depósitos de hormigón. De color dorado, en la nariz aparecen los aromas de fruta blanca, pera, para ser más concreto, otras variedades de hueso y una apreciable mineralidad. En la boca tiene un buen recorrido, muy agradable, con una equilibrada acidez y un largo y refrescante final. El precio de la botella, más que una virtud es una maravillosa rareza, ya que no cuesta mucho más de 10 euros.

Sampayolo Godello en Lágrimas Este godello en lágrimas de los Bancales de Olivedo es un blanco muy especial. Procede de un viñedo plantado en bancales sobre un terreno pizarroso en un paraje de clima seco, hasta el punto que en los alrededores son habituales las plantas de cactus y otras más propias de climas desérticos. Y, sin embargo, no nos hemos salido de Valdeorras, Orense. Gran presentación como se merece el contenido de la botella, su color es amarillo intenso; en la nariz no tardan en aparecer las notas de galleta y de panadería; la fruta blanca madura de hueso, y un final cítrico propio de la uva. En la boca es cremoso, debido a las lías y a la crianza en madera. Al final, toques balsámicos. Envolvente, dulce y amargo, denso y profundo: un buen godello. Uno de esos vinos que prestigian a una uva. De una bodega, Sampayolo, que elabora también mencías y garnachas. El precio de la botella es 34 euros, pero es dinero bien invertido en placer.