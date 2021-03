Lhardy, el “coci” de tres vuelcos y la olla podrida

Lhardy, en algún momento de la historia el comedor más reputado del reino, fue el favorito de la reina Isabel II. Isabelona, como era habitual en su dinastía, tenía un apetito descomunal, y acudía frecuentemente al restaurante que abrió sus puertas en 1839, en Madrid, en el número 9 de la Carrera de San Jerónimo, y que en poco tiempo se convertiría en el mejor y más moderno de la villa y corte. Según parece estaba al nivel de los establecimientos más cualificados de París; de hecho fue llamado así por el Café Hardy parisino, de gran fama durante el Segundo Imperio. A lo largo de los años, la historia se confabuló con las croquetas, los callos y el cocido madrileño para que su prestigio se agigantará hasta emprender la curva inevitable y lógica de una decadencia. Ahora Lhardy, uno de los grandes símbolos, tras sufrir años de dificultados y empujado por el signo de los tiempos, ha entrado en un preconcurso de acreedores y cuenta con tres meses para intentar reflotar el negocio y evitar la quiebra. Otro drama más, recrudecido por la pandemia.

Unamuno decía aquello de que allí donde se halla un cocido está mi patria. Y la patria estaba por todos los rincones, no sólo en Madrid igualmente en Oviedo. Baste recordar “La Regenta”: “Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y la olla podrida…”.

Hablando del “coci” madrileño de tres vuelcos (la sopa, los garbanzos y las legumbres, y las carnes), de Lhardy y de otras grandes casas que lo han hecho y hacen de manera deliciosa, aprovecho la ocasión para apoyar la tesis de de que en el popular cocido madrileño sobra la salsa de tomate, de la misma manera que está de más la morcilla, que combina mejor con las alubias que con los garbanzos. En Asturias, y concretamente en Avilés por ser la cuna del embutido que guarda más similitudes con los que se elaboran en Alemania, se ha sustituido por la longaniza local mucho más apropiada.

¿Y la olla podrida En ella está el origen de todos los pucheros nacionales. Richard Ford, un viajero inglés que llegó en 1830 para instalarse en Andalucía en busca de un clima más benigno para su familia, se dio cuenta de que era una calumnia inventada por el francés difundir que la olla española consistía en dos cigarros cocidos en tres galones de agua. La popular olla fue el gran descubrimiento de los viajeros ingleses que venían a España en el siglo XIX con la seguridad de encontrar un país de lo más exótico. Obviamente, por mucho que el “parfait cuisinier” vecino se dedicase a propagarlo, no consistía en la cocción de dos cigarros en agua. La reputada olla podrida, como defendió Ford en un precioso librito, “Comidas y vinos de España”, editado hace ya algún tiempo por Reino de Goneril, era mucho mejor que el “pot a feu” de los franchutes. Y eso que al viajero inglés, tampoco hay que preocuparse por ello, no le gustaban los garbanzos y consideraba los pucheros de vaca platos mezquinos. Realmente, los garbanzos sólo han gustado y gustan en este país, en el norte de África, India, Afganistán y, excepcionalmente, en algunos lugares de Italia. Ford, para desquitarse, se refiere a ellos como la prueba del estado precario de la ciencia hortícola española. “Los garbanzos necesitan estar en remojo mucho tiempo, pues de lo contrario están más duros que balines: un ingenioso francés, después de lo que él llamaba la apología de una comida, los comparaba en su estómago vacío a un puñado de guisantes secos rodando dentro de un tambor de un niño”.

La olla podrida no se concibe, sin embargo, huérfana de garbanzos. Los garbanzos, de las variedades más comunes, castellanos, andaluces o pedrosillanos, después de permanecer en remojo, se ponen en agua hervida a cocer con el morcillo de vaca, el cabezal de cerdo deshuesado, el pie, la oreja, lavados y soflamados. Luego se incorporan el jamón y la gallina. Se cocinan a fuego lento, espumando el caldo, una hora. Más tarde se añade el pichón, la longaniza, la cabeza de ajos tostada y una cebolla pelada con unas incisiones en la parte más carnosa.

Finalmente, se remueve y agrega la patata y la col troceada. El resto: cocinar todo ello una hora y media más hasta que los garbanzos queden tiernos. Estar pendientes de una olla así no forma parte ya de la vida moderna, pero en este popurrí, más allá de los garbanzos, lo que no podía fallar, como dejó escrito el viajero inglés, un hijo de los hervidos ávido de curiosidad y de fragancias exóticas de cerdo, eran las verduras y el tocino. “Olla sin verdura, no tiene gracia ni hartura”. O “no hay olla sin tocino, ni sermón sin agustino”, observa el refranero.

Selección de vinos

Château Moulin Riche 2010 Aquí tenemos un burdeos Saint Julien en la línea Leoville Barton. Mezcla de cabernet sauvignon, merlot y petit verdot. Abierto y decantado una hora antes de beberlo. Color rubí intenso, un poco difuminado en el borde. Nariz clásica de violetas dulces, virutas secas de madera, arándanos y moras, cassis, toques de mentol y cuero, anís picante y fruta ligera, puede que fresas. Suave y sedoso en el paladar, con una deliciosa interacción masticable de cedro, ciruelas ácidas y canela, equilibrio de fruta y acidez, con notas de fondo de tanino muy finas. Final largo a chocolate y cacao. Se trata de un claret clásico del Medoc, maduro, delicioso, listo para beber. Sin embargo, no hay prisa, todavía tiene tiempo por delante. Gran vino tinto, alrededor de 38 euros la botella.

Valdespino Amontillado Tío Diego Siempre me ha gustado este generoso de precio imbatible y calidad contrastada. Elaborado con palomino fino del pago Macharnudo, el más emblemático de Jerez, posee un color caoba y presenta aromas a frutos secos. Su presencia, ya de por sí embriagadora, jamás defrauda en el trago ligero y acompasado. Acompaña viandas blancas, verduras, quesos y todo lo que se le ponga por delante. En la nariz persisten los recuerdos de su crianza bajo flor, las avellanas y el caramelo. En la boca es bebible, sedoso y ligero. Una maravilla de amontillado este de Valdespino que, además, no llega a costar los 14 euros en el precio de la botella de 75 cl. Pronto, tengo entendido, dejará de existir este formato que pasará a 50 cl. No dejen pasar el tiempo.