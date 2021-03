Mimosas y calas, el ramo más chic

El encargo floral de una clienta asturiana acabó convertido hace solo unos días en Madrid en un precioso ramo a domicilio donde la flor de la mimosa dominaba entre lisianthus, limonium, cardo azul y eucalipto ornamental.

La creación, pagada a buen precio a una de las floristerías con más estilo del centro de la capital de España, llamó la atención de la clienta asturiana. “¡Mimosas!”, llegó a decir echándose las manos a la cabeza. Era su forma de expresar la extrañeza por una elección de ramo de encargo poco vista puertas adentro del Principado, pero con mucha demanda en la Meseta.

“Es lo que tiene que en Asturias las veamos en los montes y al pie de la carretera, que para mucha gente lo muy visto deja de tener el valor que le dan en otros sitios donde son más rareza”, explican de forma coincidente dos floristas de Gijón, Montse Puerta y Marta de la Fuente. Lo mismo podría decirse de otro clásico de los pueblos de Asturias: las calas. También, en su día, de las hortensias, quizá las más revalorizadas con el correr de los años.

“A una clienta mayor no puedes darle un arreglo floral que le recuerde a los ramos que se venden en las plazas; no lo aprecia”

“En el caso de la mimosa, es una flor que en Asturias se ha vendido siempre en ramos de menos de diez euros, algunas veces en floristerías y muchas más veces en las plazas de los pueblos, en los puestos de las mujeres que venden las cosas de sus huertas. Así que es una flor que no puedes ofrecerle a todo el mundo en un ramo de encargo porque mucha gente no le da valor. Las clientas asturianas de más de 50 años fijo que asocian la mimosa con la lechuga y no te la van a querer. La gente joven sí porque esa ya no tiene la experiencia de comprar en la plaza y solo se rige por las modas y lo que les parece bonito. Y ahora el estilo campestre y silvestre está en auge”, explica Montse Puerta. Reconoce que ella no trabaja con mimosa “porque le tengo alergia”, pero sabe que si quisiera tenerlas tendría dificultades hasta para conseguirla. “En Asturias, aunque se vean mimosas por muchas partes, no creo que haya nadie o casi nadie que la cultive con fines florales”, argumenta.

Marta de la Fuente hizo hace poco un pedido de mimosa a Valencia. “Aquí no las hay; nadie te ofrece con la asiduidad que necesitamos este tipo de flores, que además son muy efímeras. Y Gijón no es Madrid, aquí no podrías ponerle un precio muy alto a un centro basado en una flor tan popular, aunque ese ramo es singular y lleva mucho más”, razona. En el caso de sus mimosas de Valencia tuvieron buena venta: “Fue ponerlas en ramos y creo que me duraron media hora, porque una clienta lo quiso todo”. Eran ramos a siete euros el manojo.

Sobre otras flores populares en Asturias pesan similares lastres: se multiplican por doquier, pero hay muy pocos cultivadores que ofrezcan producto regular y cuidado a las floristerías. “Y ya no hay casi señoras con huerta que nos las traigan a los negocios”, apunta Montse Puerta. A Marta de la Fuente le viene a la mente otro caso “floral” que en Asturias tiene su miga. “En Navidad vienen tráileres a cargar muérdago de nuestra provincia; hay sitios donde lo venden a precios altos y aquí, ya se ve: casi se regala”. Es lo que tiene tener de sobra.