Bocarte, el rey de la primavera que también da sabor al verano

“Solo hay que probarlo para saber por qué el bocarte de Avilés tiene tanta y buena fama”. Ahí lo deja Juan Manuel Ferrero, pescadero en la plaza de abastos de la ciudad, una de las capitales pesqueras, no solo de Asturias, sino de todo el Cantábrico. No hacen falta más explicaciones.

Lo cierto es que ante el mostrador de su pescadería y otras del mercado local los clientes hacen cola y muchos es para llevar a casa un buen puñado de bocartes, “de Avilés,”, “de aquí”, “avilesino”, como reza en los carteles que cubren los montones de un pez que acaba de estrenar su temporada y que en la villa se ha conocido toda la vida como llanzón.

El sello local –que lucen pescaderías por toda la región, no solo las avilesinas– da un plus a este pescado azul, también llamado anchoa o boquerón (el uso de uno u otro nombre depende, en parte, de cómo vaya preparado) y cuyo precio oscila entre los 4 euros (a lo que ronda actualmente) y los 10, en caso de escasez, algo que sucedió el año pasado pero no en este 2021. Todo lo contrario, las descargas van viento en popa.

Cumple el bocarte la máxima de bueno, pues está considerado un “superalimento” por sus muchas propiedades nutritivas; bonito, basta ver los ejemplares relucir lozanos sobre el hielo de los mostradores; y barato, por lo dicho de que en esta costera los precios van bajos.

Además, está bueno. “Muy bueno, cuanto más fresco mejor”, asegura el pescadero Iván Guillén, capaz de hacer una tesis sobre el bocarte en unos pocos minutos mientras lo despacha a sus clientes de la plaza de abastos.

Los incondicionales de este rico bocado del Cantábrico están de suerte. De unos años para acá la temporada se alarga hasta octubre, cuando lo normal era que dejara de entrar en las rulas en junio, pues en tales fechas la flota empezaba a dedicarse al bonito, el “rey del verano” al que el pequeño bocarte amenaza ahora con destronar en los menús. “De un tiempo para acá no sucede eso, se pesca durante más meses y si hay, hasta octubre se puede comer bien fresco y de aquí”, añade Guillén.

Otro consejo: ni se lava ni se limpia. Es un pescado que debe ir a la olla (a la sartén más bien) tal cual sale del mar. “La gente puede asombrarse de lo que digo, pero es que es verdad. Si se lavan en casa con agua dulce se quita todo el sabor al bocarte”, advierte el pescadero. “Lo de limpiarlo, pues bueno, eso ya lo dejo a gusto del consumidor y la mayoría de la gente prefiere quitarle la tripa y la cabeza. En mi caso, los como tal cual. A los grandes, se les retira la espina. Los pequeños se pueden comer enteros”.

El tamaño ideal del ejemplar es aquel que con 30 de ellos sea posible completar un kilo. Ni más ni menos. El color plateado en el lomo y un tono azulado negro en la parte son santo y seña del llanzón, cuya forma más habitual para comerlo es frito. Sin más complicaciones. Puede enharinarse y luego, al gusto, se le echa ajo, jamón... Se les rocía también con limón. Todo depende de las preferencias de los comensales y del cocinero. Pocas sidrerías, restaurantes y bares hay en Asturias que no incluyan en su carta la ración de bocarte en temporada. Sale por unos 10 euros, pero ello depende de si hay o no género y de a cómo cotice ese día en la rula.

No hay que confundirlo, ojo, con una pariente cercana, la también popular parrocha o parrochina, otra habitual de las pescaderías y cartas hosteleras de todo el Principado. “Son dos especies completamente distintas”, advierte Iván Guillén. “La parrocha es la sardina pequeña. El bocarte es el boquerón, la anchoa”.

Si alguien tuviera aún dudas de la idoneidad de consumir bocarte, aparte de por el placer de llevarse a la boca uno de los peces más frescos de la pescadería en estas fechas, puede echar un vistazo a sus propiedades nutritivas. Los especialistas aseguran que no le falta ni una: tiene capacidad antioxidante, regeneradora y antiinflamatoria como alimento rico en ácidos grasos omega-3, fundamental para llevar una dieta equilibrada.

¿Que por qué ha tenido fama de siempre el bocarte de Avilés? “Es de aquí y por tanto, fresco. Muy fresco”, remata Iván Guillén. Palabra de pescadero.

Mucha maña y paciencia para las conservas