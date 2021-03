El infiltrado

No parece un documental. No parece una película de ficción. Sin embargo, El agente topo es ambas cosas. Y ninguna. Como un buen agente secreto, sus mentiras son verdaderas y sus verdades son mentirosas. Lo cierto es que su incierta adscripción a un género híbrido funciona, y eso es lo que importa. No siempre pero casi. Realidad imaginada o auténtica, qué más da. Maite Alberdi ofrece un relato que se escapa de las etiquetas y de los códigos de barras: ameno, cómico, emocionante y trágico si le buscamos paralelismo con la actualidad y ese inmenso drama de las residencias para mayores durante la pandemia.

Se busca hombre de entre 80 y 90 años para infiltrarse en una residencia. Sergio Chamy no es precisamente James Bond a sus 83 años. Ni Smiley. El surrealista casting para acceder al puesto invita al estupor y a la sonrisa, con ese buen hombre arrollado por las nuevas tecnologías, y que empatiza más con la gente a la que debe espiar que con sus pagadores. El agente topo se mueve con soltura por zonas de humor a menudo entrañable, con sus personajes de carne y hueso, y da lo mejor de sí misma cuando reflexiona, en voz baja, sobre le vejez, y lo que hacemos con ella.