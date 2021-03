El prisionero sin cargos

Más de una década como prisionero en Guantánamo sin saber de qué se le acusa. Y recibiendo un último golpe bajo por parte de la administración del Nobel de la Paz Barack Obama. Le asociaron a Al Qaeda (el daño que puede hacer un teléfono si el titular es Bin Laden y te llama con él un primo) pero nunca se demostró que perteneciera a la sanguinaria organización terrorista. Las autoridades estadounidenses necesitaban chivos expiatorios después del horror del 11-S y Mohamedou Ould Slahi tenía un perfil muy apropiado. Así que lo encerraron y tiraron (metafóricamente) la llave. Torturas, humillaciones, interrogatorios. La inhumanidad uniformada. Kevin Macdonald, bastantes años después de sus dos mejores películas (El último rey de Escocia y La sombra del poder) muestra sus mejores artes en las partes donde se maneja bien como documentalista (imágenes crispadas o veraces de hostigamiento y felicidad, véase el epílogo donde lo real toma el mando sobre lo recreado) y se escuda en el trabajo de oficio de Jodie Foster (tampoco es un papel que exija mucho) y, sobre todo, en un Tahar Rahim espléndido a la hora de mostrar decepción, incredulidad, coraje y, finalmente, comprensión. El perdón como venganza, tal vez.

Menos convincentes están Benedict Cumberbatch debatiéndose entre su deber moral y las presiones de sus superiores (“Eres un traidor”, le espetan en una de las mejores y más punzantes escenas), y Shailene Woodley, no por culpa de ellos sino por la endeblez en la escritura de sus personajes. El principal problema de The Mauritanian es que, por más que se esfuerce en parecer una denuncia sin concesiones contra las injusticias de un sistema que permite a un Gobierno (en este caso comandado por George Bush y Donald Runsfeld, telita) mantener entre rejas a alguien sin pruebas, hay demasiada pleitesía a las conexiones con el cine comercial por más que lleve el marchamo de progresía en sus responsables, y eso conlleva imposiciones tales como conceder un protagonismo a todas luces excesivo a la abogada en permanente cruzada legal. La prueba del colofón no engaña, y las últimas imágenes son tan luminosas y positivas, y sonrientes, que se desdibuja el horror de esos años de cautiverio sin motivo justificado.