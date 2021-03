Queso a pedir de boca

El mejor queso que probó Eduardo Méndez Riestra fue un gamonéu del puertu hace años. “Pero nunca más pude volver a comerlo”, explica el escritor y presidente de la Academia de Gastronomía Asturiana. Un lamento hecho también a modo de crítica, eso sí, con ánimo constructivo. Este amante del queso –“el pilar de la gastronomía, uno de los alimentos más antiguos de la humanidad desde el momento que se comió el cuajo, esa ‘cosa extraña’ que producía la leche”– celebra la calidad reconocida del producto asturiano, con destacadas y sabrosas variedades, aunque cree que los elaboradores, el sector, deben ponerse las pilas para adaptarse a los nuevos tiempos y a la demanda. “Hay una excesiva fragmentación, producciones muy pequeñas que fuera de la región, salvo el cabrales, no tienen proyección por eso precisamente: por no producir la cantidad necesaria y adecuada. Yo fui víctima con aquel gamonéu riquísimo pero que nunca más pude volver a probar...”, explica Méndez Riestra, partidario de que los queseros “den el paso a una industrialización que no tiene por qué ser mala”.

Ante el Día Internacional del Queso, el gastrónomo tiene su particular selección: “Me gustan los brie, los camembert, también los azules como el stilton inglés o el gorgonzola italiano.”. Cree que los asturianos “son poco queseros, contra lo que pueda parecer”. Y un consejo para comerlo: “Lo veo más bien para merienda o cena. Eso del postre como los franceses, una bomba ”.