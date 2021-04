Las catas audiovisuales se han puesto de moda por razones que no requieren mayor explicación a estas alturas de la pandemia. Antonio Flores, maestro enólogo de Tío Pepe y su hija Silvia presentaron ayer con pasión y arrebato poético impagable el fino en rama de la casa de 2021, seleccionado de 82 botas sorprendentes. Hasta el punto que Flores se atrevió a decir que si la añada anterior había sido la mejor hasta el momento, esta servirá para meterle un buen bocado. Primavera, vino vivo, el milagro de la flor. El 15 de abril nos desperezamos con un vino punzante, fresco, más seco y salino incluso que otras veces, procedente de “botas que huelen a mar y saben a pan”, según las propias palabras de Flores. Este recordó que los vinos en rama no son un concepto de calidad, sino simplemente una manera de embotellar con las levaduras, sin filtrar ni clarificar, conservando la turbidez del velo y los aromas y matices más complejos. De la bota a la botella. Ayer, se cató un cuarto hora antes del inicio de la primera hora de la tarde. Como dice el refrán jerezano, una copa a las once (de la mañana) y once a la una.

La clasificación del fino en rama es bastante reciente. Hasta hace algo más de una década, el potencial aromático y gustativo de las botas (barricas) jamás había salido de la penumbra de la bodega jerezana. Entonces, el master blender de González Byass, el enólogo Antonio Flores, disfrutaba del arte de la venencia con dos buenos amigos ingleses, Martin Skelton, director manager de la compañía, y un comprador para The Wine Society, Toby Morhall, que se comprometió a adquirir toda la partida si se embotellaba el Tío Pepe como se cata a pie de bota. Dicho y hecho, 16.000 botellas salieron para el Reino Unido y se agotaron en 48 horas. El lema de esta nueva añada es flor viva.

Si hay una joya capaz de elevar el patrimonio estético de Andalucía es el vino de Jerez, seco, aristocrático, sensual y dulce. Abarca todas las categorías, se puede beber en todo momento y satisface el paladar con cualquier tipo de comida. Sus orígenes se pierden en la historia y es precisamente la historia de la Antigüedad la que le reserva el lugar predominante entre los vinos que han permanecido y pueden considerarse míticos. Yo, simplemente, lo encuentro perfecto.

El vino de Jerez es un mosto generoso y universal, de una calidad asombrosa en todas sus variantes: desde la fragante manzanilla a los moscateles. Es tan universal que conserva denominaciones de origen en tres idiomas distintos: la española Jerez, la francesa Xérès y la inglesa Sherry. La uva del jerez es la palomino, de piel delicada y pulpa jugosa. Algunos dicen que no es demasiado expresiva. Pienso que no es para tanto ni para tan poco. Pero como explica Antonio Flores es quizás esa carencia la que le permite captar de esa manera la salinidad. En cualquier otro caso la expresividad se comería al propio terruño. Hablamos, además, de un producto de la tradición de crianza jerezana bajo velo de flor, en los finos, manzanillas y amontillados, aunque también están los olorosos de gran vigor. Con la uva pasificada pedro ximénez se elabora el vino dulce del mismo nombre.

Es el desarrollo del velo de flor el que protege al vino de la oxidación y lo enriquece con sus particulares aromas. Las botas se mantienen, por ese motivo, abiertas y con el diez por ciento de su volumen vacío para favorecer la vida aerobia de la flor. Donde la flor no imprime carácter, los vinos se convierten en olorosos y rayas. La crianza en el jerez es doble. Por un lado, un envejecimiento en bota de roble durante uno o dos años absorbiendo las levaduras, mediante el nivel de añadas, como sucede con cualquier otro vino. Por otro, está el sistema tradicional que permite un trasiego dinámico entre las distintas escalas de las criaderas hasta llegar a la solera, es decir la que se encuentra justamente en el suelo, en el nivel más añejo. Todos los vinos que se embotellan proceden de ahí. Encima se apilan el resto, de la criadera más madura a la joven, hasta alcanzar las añadas. Si hay algo que garantiza este sistema de crianza es un nivel de calidad similar en todas las cosechas. No tiene entonces por qué extrañarnos que los vinos de Jerez sean, entre los nacionales, los que siempre obtienen las puntuaciones más elevadas de la crítica especializada. No es sólo su singularidad y, a la vez diversidad en cuanto a géneros, la causa del éxito. También su espíritu inequívocamente gastronómico.

Tío Pepe Fino en Rama 2021 Inspirado en los días en los que el vino se bebía directamente desde la bota, el fino en rama no ha sido sometido a los procesos habituales de clarificación y filtración. Las levaduras están en suspenso en la copa permitiendo esa turbiedad característica. Tras un otoño lluvioso y un invierno frío y húmedo, el velo en flor se ha mantenido intacto e intenso. Con más sequedad y salinidad que en otras ocasiones, la saca de 2021, doce consecutivas, el Tío Pepe Fino en Rama resulta punzante y fresco, con ese aroma de la almendra, el talco y la tiza. La levadura ha consumido el azúcar, observa con razón el enólogo Antonio Flores. Finura, delicadeza y fuerza son los rasgos identitarios de este vino de elaboración limitada. La botella de este palomino especial, de 75 cl., cuesta alrededor de 15 euros. No hay una relación calidad precio superior en el mercado.

Allende Blanco, 2016 Miguel Ángel de Gregorio, además de los buenos tintos de su bodega de Briones, Calvario o Aurus, demuestra cómo es capaz también de elaborar uno de los mejores vinos blancos de La Rioja, un viura con un porcentaje pequeño de malvasía que no se olvida fácilmente. Catorce meses en barrica, siete de ellos con lías, el blanco de Allende es la elegancia plasmada en una botella. Untuoso en la copa, es ligero y sutil en la boca y en la nariz, donde se perciben notas de fruta de hueso (ciruelas) y atemperados recuerdos cítricos. Sabroso, largo y con fijeza retronasal muy acentuada, persiste en el recuerdo. El precio de la botella se aproxima a los 18 euros.