Paseo por el horror y la muerte

Como ocurriera con otras sagas de terror que se resistían a darse por finiquitadas aunque sus resultados (comerciales, sobre todo) ofrecieran resultados cada vez más pobretones, el filón de Saw, evidentemente agotado desde ya mucho tiempo, sigue dando que sangrar de cuando en cuando. Spiral: Saw intenta buscar nuevas vetas pero no hay que engañarse: la fórmula es la de siempre y sus creadores no se han roto la cabeza pensando alternativas más originales. O audaces.

Ya sabemos de antemano lo que nos vamos a encontrar. Unos cuantos momentos de tortura contra reloj con dilemas de supervivencia que pretenden ser imaginativos (o sea, cómo despedazar a las víctimas ofreciéndoles la posibilidad de salvar la vida a cambio de perder partes de su cuerpo) y una caza del asesino porcino, que siempre es más listo y diligente que sus perseguidores.

En ese caso, el asesino de las ideas sangrientas expone sus motivos en un desenlace donde se van descubriendo todos los asuntos sucios que va destripando la película. Con un esquema clásico de pareja de policías que van tras los pasos brutales del asesino en un mundo de corrupción, deudas pendientes y ajustes de cuentas, Spiral: Saw arranca con un prólogo que hará las delicias de sus seguidores (y no me tiren de la lengua...) y deja otros dos momentos de crueldad desmedida para poner a prueba el aguante de la audiencia, especialmente uno que... Tiene el acierto la película de convertir la boca del lobo en una encerrona en toda regla que revienta todo el intríngulis de venganza y odio, pero cojea sin remisión por el protagonismo de un Chris Rock que parece a punto de soltar una graciosada incluso en los instantes más pavorosos.