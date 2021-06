Calles de fuego

Fusionar la adrenalina del thriller urbanícola de policías en serios apuros con los desgarros que causan los conflictos raciales no es una propuesta original, y menos si se comprime el tiempo y se mete a los agentes del orden en un avispero donde pasan a ser gatos acorralados por los ratones. Shorta no se corta ni un pelo a la hora de trasladar la idea de la francesa Los miserables a las calles danesas, en este caso el gueto de Svalegarden. Se reduce el número de fugitivos a dos y se mantienen los habituales duelos de conciencia y compromiso, dos caracteres distintos aunque al final no resulten tan distantes cuando se trate de sobrevivir en un infierno donde toman el mando del caos las legiones más violentas de nuevas generaciones de inmigrantes que quieren vengar a uno de los suyos, víctima de la violencia policial.

No destaca Shorta por la profundidad de sus reflexiones sobre los conflictos raciales, limitándose a exponer algunos apuntes sobre la injusticia y el prejuicio, sobre todo con la forzada introducción del personaje de una madre que ayuda a uno de los policías heridos al tiempo que le lanza unos cuantos reproches antes los que no sabe qué responder el agente, representante bastante pétreo y despiadado del típico tipo duro que se las sabe todas y mantiene cero empatía con aquellos a los que debe vigilar y controlar. Shorta desprende veracidad en sus imágenes espídicas de acción atosigante y estalla al final en una vorágine de violencia implacable y amarga que compensa la superficialidad psicológica.