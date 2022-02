Desesperando a Godot

Si la semana pasada se estrenaba “Coda”, ejemplo de subgénero sobre la capacidad de superación en un entorno poco propicio, esta vez le toca el turno a otra historia de vidas expuestas a todo tipo de infortunios pero que encuentran en la (re)creación artística una vía de escapa. Nunca mejor dicho: tenemos a un grupo de presos a los que un profesor de teatro les ofrece una oportunidad única para ampliar sus celdas. Y son palabras mayores: de los cuentos sencillitos a representar, nada menos, que a Beckett y su “Esperando a Godot”. Nada menos. La cumbre del absurdo en boca de un grupo semisalvaje de cautivos que conocen en sus propias carnes lo que es la espera desesperante, el tiempo que pasa y pesa, el paréntesis eterno del cautiverio. Basada en hechos reales (el propio dramaturgo llegó a conocer la historia y al propio responsable de la hazaña), la película de Courcol no presta mucha atención a los pasados delictivos de los personajes (quizá para no dañar la empatía con el público) y se vuelca en desarrollar unas semblanzas de conflicto moderado y rebelión controlada. Tampoco incide en el proceso de la construcción teatral propiamente dicha para ahorrar metraje didáctico y así tener más tiempor para desarrollar el personaje central: ese Etienne (sensacional Kad Meran) vulgar y doliente que encuentra en ese taller teatral entre rejas un forma de encauzar su frustración y desaliento ante el curso perdido de su vida. Con un relación frustrante con su hija y una vocación frustrada, Etienne se mueve un principio animado por ciertas dosis de egoísmo al imponer a sus alumnos / actores como opción necesaria demostrar un talento y una ilusión que no se corresponden con su situación. Al llevarlos a zonas de peligro como es poner en pie una función tan compleja y audaz, el mentor se da a sí mismo la oportunidad de demostrarse que es capaz de sacar adelante proyectos imposibles. La áspera y a la vez comprensiva conversación que mantiene con la directora de la prisión marca un punto de inflexión. Y reflexión. Al final, la salida a escena de ese hombre apesadumbrado y, no obstante, aún capaz de rebelarse contra sí mismo, da a la película un clímax dramáticamente poderoso de moraleja algo contradictoria pero ciertamente emotiva.