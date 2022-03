Brandadas y escabeches, algoritmos en la cocina

Como sucede con el algoritmo, la cocina es a veces una secuencia de pasos entrelazados en la memoria, un producto trae otro, y este un plato. Un escabeche de xarda me trajo el otro día al recuerdo de una brandada de bacalao y el fin de temporada de la trufa negra. Son ese tipo de cosas que uno no se explica, salvo por la abundante literatura culinaria que todavía consume. La receta de Robert J. Courtine, amigo de Simenon e inspirada en el matrimonio Maigret, es la que más me gusta de todas las preparaciones de brandada que conozco. Lleva trufa (tuber melanosporum) provenzal igual que la emulsión de aceite y bacalao procede originariamente de Nîmes, que se encuentra muy cerca, a mitad de camino desde el vecino Languedoc.

El procedimiento es sencillo. Desalamos una tajada de bacalao bajo el chorro de agua fría y mantenemos a remojo la noche antes de cocinarlo. Se cuece a fuego suavísimo durante 25 minutos. Se desmenuza. Se calientan en una cacerola dos decilitros de aceite virgen hasta que humee y se trabaja con una espátula de goma el bacalao deshilachado hasta formar una pasta. El verbo provenzal “brandar” significa agitar, menear. Poco a poco se va incorporando aceite y leche hasta que el bacalao adquiere la consistencia de un puré de patata. Se acompaña de trufa rallada. En la versión pobre, se puede sustituir por aceituna negra. La brandada nació en la francesa Nîmes de un probable encuentro entre el bacalao de Terranova, la sal y el aceite de oliva del Languedoc. Un cucharón de leche y un toque de ajo completan la receta. El bacalao llegó a Languedoc a través de los puertos de Sète, Grau-du-Roi y Aigues-Mortes a partir del descubrimiento, a finales del siglo XV, de enormes cardúmenes en las gélidas aguas de Terranova. Casi la mitad de los pescadores franceses se dedicaba entonces a la captura de este pez y las únicas formas de conservarlo en el viaje de regreso eran secando y salando. Tenían por tanto dos posibilidades: o vender bacalao seco y salado o venderlo solo salado (“bacalao verde”). Así, los pescadores del Mar del Norte acudían regularmente a abastecerse en las salinas de Aigues-Mortes y trocaban sus capturas por sal marina. Intercambiaban toneladas de bacalao por sacos de sal en Nîmes, la vieja ciudad romana industriosa y más poblada de la región en ese momento. El bacalao salado se adaptaba perfectamente al clima seco y cálido del sur de Francia. Cuentan que un cocinero de allí tuvo la idea de moler su carne en un mortero de piedra, mezclarla con leche tibia y aceite de oliva local. La brandada se menciona por primera vez, en 1788, en la Enciclopedia Metódica, que especifica que el bacalao se corta en trozos y se pone en una sartén con ajo picado muy fino. Se añade el aceite poco a poco y “a fuerza de brazo debe ligar con la pasta de ajo y el pescado”. Existe también una “brandada con patata” española, propia de las hambres, que se come en La Mancha y se conoce por el nombre de atascaburras o ajoarriero. El origen se atribuye a unos pastores que quedaron aislados en medio de una nevada. Sin otra opción para mitigar la gusa que añadir a un cocido unas patatas y unas espinas de bacalao, al ver que no era consistente vertieron aceite de oliva y lo machacaron para hacerlo digerible. El primero de los nombres, paupérrimo en su propia fonética, viene, según se cuenta, de que los pastores después de haber repetido menú durante unos días dijeron que el puré hartaba hasta las burras. En La Mancha aseguran que cuando un burro se queda atascado en el barro, al meter y sacar las patas de él se produce un sonido idéntico al de mezclar en el mortero las patatas, el ajo y el bacalao. Esto último no lo tengo confirmado. En uno de sus perfiles literarios, Rafael Chirbes recordó que Pepe Carvalho, el personaje más popular de Manuel Vázquez Montalbán, era un devoto del atascaburras que preparaba en su remota infancia una abuela cartagenera. “La delicada magdalena de Proust ajustada a la hosca idiosincrasia de un país, de un tiempo y una clase”, escribió Chirbes. Sencillez por delante, todo consiste en patata, un chorro de oliva, unas modestas tiras de bacalao, ajo, y un poco de ñora. Se acompaña de unas nueces y unas rodajas de huevo duro. Ah, el origen de todo esto estaba en un escabeche de xarda, maravilloso pescado azul de temporada. Es muy sencillo. Limpias de espinas y fileteadas, las caballas de tamaño de ración se sumergen media hora en agua con hielo para que desangren y queden tersas. Aparte se pocha cebolla, puerro y zanahoria. Se incorpora un vaso de vino blanco hasta que evapora el alcohol para agregar a continuación el laurel, el vinagre de manzana (medio vaso) y otras dos copas de agua. Se cocina a fue lento un cuarto de hora. Los filetes de xarda, secos, se enharinan y se doran en aceite por cada cara. Terminarán de hacerse en el escabeche durante un minuto. Se retiran y se sirven templados o fríos. Junto a la brandada es otro buen entrante para una comida. SELECCIÓN DE VINOS Pepe Mendoza Casa Agrícola Giró de Abargues 2019 Monovarietal de giró de la D. O. Alicante. Vino tinto de guarda con mucha botella aún por delante y una vocación clara de terroir. Las uvas cultivadas en viñedos viejos de altura de la Sierra de Bernia le proporcionan frescor y atenúan su vigor sin tener que renunciar por ello al carácter mediterráneo. Frutos negros, aromas florales, especias y toques balsámicos en la nariz. En la boca se vuelve una golosina y, al final, reserva recuerdos de vainilla. El precio de la botella ronda los 25 euros. Finca Moncloa Tintilla de Rota 2018 Poco más de dos mil botellas de la añada 2018 de este monovarietal tintilla de Rota de Finca Moncloa, una bodega comprometida con el terruño gaditano y pionera en la recuperación de una uva local que tuvo su importancia en el pasado con González Byass y que merece la pena reconocer. Vino con historia, color rojo rubí, con una crianza de doce meses en barricas nuevas de roble americano. Muy aromático en la nariz, trae frutas rojas y negras, cacao y recuerdos especiados, además de toques balsámicos. Redondo y equilibrado en su acidez en la boca. Muy sabroso. El precio de la botella, 40 euros. Altún La Cicatera 2019 Lo de la cicatera de esta garnacha riojana viene por el suelo poco generosos de donde provienen sus uvas. Me gusta este vino, del que ya he escrito otras veces, por la acertada combinación de fruta y mineralidad. Monovarietal sabroso que acompaña bien las comidas y sirve para templar las horas si se bebe por el simple placer de beberlo. Frutas rojas y recuerdos florales en la nariz, con un final mineral muy equilibrante. En la boca, se mantiene ese equilibrio y una gratificante acidez. La botella cuesta alrededor de 20 euros.