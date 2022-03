“Los cocineros son ahora casi como estrellas de rock”

Año y medio suma la aragonesa Lourdes Plana de presidenta de la Real Academia de Gastronomía de España, un cargo en el que sustituyó a Rafael Anson. Reputada y reconocida divulgadora gastronómica, fue fundadora de la Academia Aragonesa de Gastronomía en 1995, dirigió la revista “Restauradores” y en 2004 recibió el Premio Nacional de la Academia Española de Gastronomía a la mejor labor en prensa gastronómica. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA vía telefónica.

–Cuando tomó posesión dijo que quería hacer de la RAG una institución “más participativa e integradora”. ¿Lo va consiguiendo?

–Vamos por buen camino, sí. Hemos elegido nuevos académicos con una gran participación. Pese al covid, gracias a internet pudimos hacer una asamblea con un 89% del pleno. Otros cambios han sido reducir el número de premios anuales a seis, y también hemos ampliado el cuadro de los académicos de honor. Solo había uno, Ferrán Adriá. Ahora se han ampliado con Carme Ruscalleda, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Josep Monje, Carmelo Pérez y Custodio Zamarra. Creo que estamos consiguiendo de verdad hacer ver a la gente nuestro trabajo y que somos una institución abierta.

–También organizan actividades para el público en general.

–Sí. El año pasado ya empezamos con conferencias, un ciclo que este año repetimos y llamaremos “Conversaciones de gastronomía”. Hasta ahora ha sido todo on line, pero si el covid lo permite haremos un formato mixto.

–En toda esa actividad, ¿tienen algún proyecto o colaboración con la academia de Asturias?

-Hace ya 27 años fundé la Academia Aragonesa de Gastronomía, y cuando ingresé en la RAG me di cuenta de la desconexión entre academias autonómicas, entre sí y con la RAG. Así es que hace unos años le propuse al anterior presidente, Rafael Anson, organizar una comisión Inter Academias Autonómicas, que después ha devenido en un Foro de Academias. Este Foro, coordinado cada año por una Academia Autonómica, se reúne un par de veces al año para intercambiar impresiones, proyectos, problemas y soluciones, ya que muchos de ellos son comunes en todas ellas. Ahí están todas las academias oficiales, incluida la de Asturias, aunque la participación debido a la pandemia no es tan intensa como desearíamos.

–Sustituyó a Rafael Anson en la presidencia. Es la primera mujer en ocupar tal cargo.

–Sí. Después de casi cuarenta años entre secretario y presidente de la Academia, tocaba un relevo de Rafael Anson, así es que me convencieron para que me presentase por mi larga experiencia en este mundo de la gastronomía , tanto en prensa, comunicación y en organización de eventos. Y salí elegida por mayoría absoluta. No fue por cuota, que, por cierto, no me gustan. Soy partidaria que de quien ostenta un cargo o una responsabilidad lo haga por sus méritos. Tengo claro que, hasta ahora, para llegar arriba una mujer lo tenía más complicado que un hombre, en el sentido en que ha de trabajar y esforzarse el doble para demostrar su valía. Gracias a Dios las cosas van cambiando poco a poco y las mujeres ya asumen cargos y responsabilidades de forma natural. Esto ha mejorado y evolucionado mucho.

–Algo que choca en el mundo de la gastronomía es que a las mujeres se les asocia a la cocina en casa, pero fuera son los hombres los más visibles y los que triunfan.

–Es que ellos son los que se han podido dedicar profesionalmente, porque la mujer ha tenido que compartir su trabajo con el hogar, la maternidad... Hasta ahora era así mayoritariamente porque los hombres no lo compaginaban. Pero eso va cambiando. Dedicarse al mundo de la gastronomía es duro y exigente. Es una profesión muy esclava, por eso históricamente la mujer lo ha tenido más difícil para triunfar fuera.

–De hecho sí que se van viendo más mujeres en la alta cocina.

–Sí, hay muchas jóvenes cocineras, estupendas y con muchas fuerza. Tienen mucho mérito, porque creo que la que triunfa ha tenido que dedicar el doble esfuerzo que el hombre.

–Los cocineros tienen hoy en día gran proyección social.

–La promoción es lo que les ha encumbrado. No hay que olvidar que antiguamente los conocidos en los restaurantes eran los jefes de sala, no los cocineros. Con la “nouvelle cuisine” francesa comenzó el movimiento, el marketing...

–La pandemia ha golpeado a toda la economía en general, pero el sector de la restauración en particular ha sufrido mucho.

–Ha sido muy dramático, le tocó muy de cerca. Fue tremendo el golpe. El sector se reinventó con la venta a domicilio, y muchos pudieron superar esa mala racha, pero también hubo quien no tuvo esa posibilidad y fue un desastre.

–Pero al mismo tiempo se vive una época dorada de la restauración. La afición y el interés por la gastronomía crecen y a los cocineros se les considera “influencers”.

–Son prescriptores sociales. Este “revival” ya empezó hace años con los congresos de cocina. La prensa empezó a fijarse en ellos, tanto la de aquí como la internacional. Ahí empezó a difundirse el potencial de nuestra cocina. Luego las redes sociales...

–... y los programas de televisión. La cocina se ha convertido también en espectáculo y el cocinero es algo “showman”.

–Ahora son casi como estrellas del rock. No es que me chiflen esos programas, porque creo que en ocasiones trascienden a la gastronomía y son, en parte, realities. Pero también es verdad que son una forma de llegar a la gente, de popularizar la buena cocina, dar a conocer cosas que antes no se sabía que ni existían. La gente descubre salsas distintas, métodos de cocinar especiales, se ponen a investigar, lo tratan de hacer en casa... Y todo eso es también difundir la cocina y la cultura gastronómica, al tiempo que se promociona el buen producto, la buena alimentación, se combate el desperdicio, etcétera.

–¿Hay que pagar siempre mucho dinero para disfrutar de la buena, la alta cocina?

–Creo que hay restaurantes para todos los bolsillos, igual que hay coches o casas. Cada uno accede a lo que quiere y a lo que puede. Pero hay que saber que regentar un restaurante de alta cocina es muy complicado, se necesita un gran equipo. Para atender un local de 50 comensales quizás se requieran trabajando 30 o 35 personas. Eso en sueldos es una barbaridad. Hay que sumar la gente de sala y gastos como la luz, ahora disparada. Adriá siempre dijo que con El Bulli nunca ganó dinero, sino que la publicidad, lo que hacía fuera, era lo que le permitía mantenerlo. La gente debe ser consciente de que la alta cocina es arte y el arte hay que pagarlo. A todos nos gustaría que los restaurantes de alto nivel fuera más baratos, por supuesto.

–Con todo, en España la alta cocina no es tan cara como en otros países.

–No, sigue siendo más barata que en el resto de Europa. También es verdad que tenemos menos poder adquisitivo, pero la alta cocina española no es cara.

–¿Y cuáles son sus desafíos?

–Mantener la posición. Hay mucha competencia. Hemos logrado ser los reyes y hay que seguir ahí, que no es fácil.

–Los reyes, ¿con permiso de Francia?

–Con Adriá superamos a la cocina francesa. Ahora mismo la creatividad de los cocineros españoles es desbordante: están en un momento impresionante, sin parangón. Ahora el 80% de los que destacan por todo el mundo pasan por aquí, se miran en el espejo de la cocina de España. Muchos han trabajado con Nacho Manzano, Berasategui, Dacosta... Todos tienen gente que les sigue y hace prácticas y sirven de ejemplo a otros países. Es difícil igualarnos: tenemos una materia prima espectacular.

–¿Y cuál es el producto estrella de esa despensa en España?

–No hay uno, sino muchos: cientos. Los pescados son por supuesto la joya de la corona por la variedad que tenemos con los diferentes mares que nos rodean . Además, nuestra cadena de frío es muy buena, y eso garantiza poder disfrutarlo en cualquier lugar. Luego, ahí está ese jamón ibérico sin nada igual por el mundo, y las frutas y verduras...

–Hay que tener cuidado últimamente en cantar las bondades de la carne...

–El jamón no entra en la discusión (ríe). Por supuesto, la calidad de nuestro ganado es excelente, y su carne también. En serio, creo que cada uno debe comer lo que quiera y, por supuesto, cuidando la salud. Atracarse de cualquier cosa no es bueno. La dieta ha de ser equilibrada, eso está claro. La libertad es fundamental y es algo que ha distinguido nuestra cocina

–Explíquese.

–Creo que si adelantamos a Francia fue por ser más libres en la cocina. Ellos son más rígidos, sujetos a las normas: una salsa debe ser así y no hay opción a cambiar. La nueva cocina francesa también tiende ahora a romper alguna regla, pero nosotros fuimos los primeros en dar libertad creadora.

–¿Disfrutar a la mesa y comer sano está reñido?

–Está superdemostrado que en el cualquier restaurante se disfruta de una dieta sana. Ahora más que nunca se cuidan las recetas, se eliminan grasas, ingredientes que perjudican. Puede que se coma mejor en un restaurante que en casa.

–¿Qué destaca de la cocina asturiana?

–Es muy rica, potente, abundante...

–No nos quita nadie el sambenito de las raciones copiosas y abundantes.

–Creo que se va entendiendo que cada vez necesitamos comer menos. No pasamos tanto frío como antiguamente, ni el esfuerzo físico es tan grande y, por tanto, no es necesario ingerir tanta cantidad como nuestros abuelos.

–Pues un primero de fabada y un segundo plato de cachopo casa mal con lo que dice.

–Yo me comería un día la fabada y otro, el cachopo. Y cada uno acompañado de algo más ligero. Eso sí: encuentro, para mi gusto, todo muy dulce en Asturias. Los asturianos tienen el nivel de azúcar de su paladar bastante alto.

–Un aprieto para una aragonesa como usted, ¿la manzana asturiana o el melocotón de Calanda?

–Ambos, no hay que elegir. Cada uno en su temporada. En Asturias con la manzana se están haciendo ahora unas sidras de mesa estupendas, conozco la de hielo y es espectacular.

–Asturias trabaja para que la sidra sea Patrimonio inmaterial de la Humanidad. ¿Lo apoya la RAG?

–No tenemos comunicación oficial de la candidatura ni nadie nos ha pedido apoyo. Pero, si así lo hacen, por supuesto que lo daremos. La sidra tiene suficientes méritos para lograrlo.