¿Quieres saber qué le pasa a Julie?

Todos los cambios de década son complicados. Las certezas se tambalean, las dudas se apelotonan y llega la incertidumbre en asuntos tan vitales como las relaciones sentimentales, familiares y laborales. Lo que hace que vivir pueda ser un lío. Cada época tiene sus claves y las de los 30 oscilan entre el abandono paulatino de una primera juventud y la adaptación a una incipiente madurez que no termina de desarrollarse. Ahí entra en juego la protagonista de “La peor persona del mundo”, encarnada por una sobresaliente Renate Reinsve, qué talento para resultar natural en cualquier tipo de escena, alguna descaradamente escatológica, y sobre todo cuando el papel exige mostrar dolor, angustia o atrevimiento sin máscaras. No es que Julie sobreviva a grandes catástrofes, no hay tsunamis irreparables ni desgracias irreversibles. La vida te puede dar muchos problemas sin aniquilarte en el acto. Julie ha entrado en ese bucle autocrítico que la lleva a pensar (¿admitir?) que ha tirado por el váter muchas dosis de talento (la comparación no es ociosa, ya lo verán si la ven), y además convive con alguien que sí pone en marcha lo que ella retiene. Y ya se sabe lo que pasa cuando en una pareja alguien avanza y alguien retrocede. O se estanca, que puede ser peor. Entonces entra en escena (y en el baño) un tercero en discordia que podría dar un sentido nuevo a su vida. O no. O sí pero no. Compartir humos no es garantía de estabilidad. Julie adquiere de pronto propiedades mágicas (parar el tiempo, observar a la gente congelada) sin darse cuenta de que ella misma es una criatura varada en aguas fangosas. Trier la acecha y espía con una falsa apariencia de trivialidad y forja un retrato magnífico y cargado de pliegues lúcidos y melancólicamente divertidos.