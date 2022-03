Enemigo bajo tus pies

Imagina que un desconocido de mediana edad te quiere comprar tu sótano para guardar sus trastos. Imagina que parece una persona de fiar, civilizada y sin dobleces tóxicas. Imagina que, de golpe y porrazo, tu confianza (excesiva, a quién se le ocurre darle las llaves antes de firmar la escritura) ese hombre de buenas apariencias se queda sin máscara y descubres, horrorizado, que es uno de esos canallas que niegan el holocausto, o que matizan las cifras del horror con argumentos insostenibles, argumentado de paso que hay genocidios que no reciben tanta atención, como el de los indios. Imagina que tienes un negacionista antisemita metido en los bajos de tu casa y que, cuando quieres librarte de él, se niega en redondo. Y enseña sus cartas marcadas por el odio y el racismo. Ojo: no es un mastuerzo que suelte su veneno en las redes sociales a zarpazos, es un tipo inteligente, manipulador y culto. Sabe cómo manejarse en el fango y cómo perturbar a la gente incauta. Sabe, además, que no está solo: hay muchos como él, incluso en la propia comunidad de vecinos que, poco a poco, se va contaminado también con la pestilencia del mal. La misma familia se cómo, al igual que la humedad va saliendo en el techo del baño, se va formando una capa de suciedad en las relaciones afectivas.

Hay muchas películas basadas en la irrupción de extraños peligrosos en la intimidad de un hogar que juegan a engañar, dominar y aterrorizar. El hombre del sótano no deja a un lado los elementos de intriga pero no se regodea en ellos porque sus pretensiones son otras: mostrar cómo la carcoma de la intolerancia destruye desde dentro una sociedad, en este caso la francesa. El sótano se convierte, así, en una evidente metáfora de las entrañas emponzoñadas de un mundo aparentemente civilizado, tanto que incluso quienes dicen odiarlo se sirven de sus leyes cuando les viene bien. La película, muy bien interpretada y rodada con necesaria austeridad, se convierte finalmente en una radiografía implacable de males colectivos y debilidades singulares, y expone cómo, llegados a un callejón sin salida, un inocente puede recurrir a fórmulas que en condiciones normales aborrecería, mezclándose los papeles de víctima y verdugo en un torbellino de furia y terror.