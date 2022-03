Con los pies en la tierra

Uno de los monumentos de la literatura culinaria de todos los tiempos es de “The Food of France” del periodista y escritor estadounidense Waverley Root, que murió en París, donde vivía, en 1982 y a los 79 años, a causa de una dolencia pulmonar. Root, que solía circular por las carreteras secundarias de Francia en busca de buenos restaurantes, tenía a la cocina regional como el fundamento básico de su existencia.

Para él, las regiones imponen la naturaleza de los alimentos que se producen en ellas. Jean-François Revel se encargaría más tarde de clarificar intelectualmente ese mismo enfoque en “Un festín en palabras”, su gran libro de historia de la sensibilidad gastronómica.

Root contaba que la grasa en que se cocinan los alimentos de un país es la modeladora definitiva de sus platos hasta el punto de promover la gran división nacional entre las regiones de nuestros vecinos que tradicionalmente han utilizado la mantequilla, el noreste y el norte, la costa atlántica hasta más abajo de Burdeos y siguiendo hasta el sur de Lyon; la manteca, que alcanza Alsacia y Lorena, además del área central, y finalmente el aceite, Niza, la Provenza y el Languedoc. La costa vasca, como un ejemplo aparte, representaría una dualidad. Naturalmente, al hacerse extensivo el uso del aceite de oliva, el concepto se ha ido flexibilizando con los tiempos.

Root consideraba, además, sin que a mi juicio le faltase razón, que el cocinero tenía que estar pegado a la tierra, algo que cada vez es más complicado en los tiempos que vivimos por la facilidad para conseguir cualquier ingrediente que incorporar a los platos, proceda de donde proceda, se sepa o no utilizar como es debido por la ausencia de familiaridad. Siempre hay honrosas excepciones de cocineros parcialmente desligados del territorio que saben perfectamente lo que se traen entre manos.

En Asturias suelo poner el ejemplo de Diego Fernández, en Regueiro (Tox), que cocina sin ataduras pero guardando un peculiar equilibrio gracias a un conocimiento del sabor que lo hace particularmente bueno.

Pero la abundancia de ingredientes y la facilidad para conseguirlos se ha convertido en otros en un problema digestivo. No digo ya para los comensales. Es habitual comprobar cómo algunos cocineros se complican innecesariamente la vida haciendo cosas que no saben, cargando sus platos de ínfimas porciones que carecen de sentido hasta juntar un puzzle de piezas indescifrable sin que el cliente acierte a comprender cuál es el alimento que impera y en muchas ocasiones lo que está comiendo.

Entre los errores del cocinero inexperto que el antiguo chef de la Casa Blanca y profesor de la California School of Culinary Arts, Louis Eguaras, enumera en su manual para los estudiantes de cocina figuran los que cualquier aficionado aventajado podría imaginarse. Una mise en place inadecuada, la mala organización del tiempo, no conocer como es debido las recetas antes de ponerse con ellas, las altas temperaturas del calor especialmente en las proteínas, usar los cortes de carne y pescado inadecuados, llenar demasiado la sartén para saltear o la bandeja del asado en el horno, cocinar las féculas en cazos demasiado pequeños consiguiendo que se hagan grumos, pasarse en la cocciones por miedo a servir la comida poco hecha, no salar en el momento adecuado del proceso y, como es lógico, no probar un plato antes de servirlo. Probar la comida es tan obligatorio como lavarse las manos de vez en cuando. Pero entre ellos, entre esos errores capitales, debería estar también la demencia incontrolada que supone mezclar cosas que no están de acuerdo entre ellas en un mismo plato solo por el hecho de presumir de ingredientes o de escatimar gasto en el producto principal.

La incongruencia es un mal extendido en la cocina actual que practican cocineros, por regla general bisoños, poco profesionales, ávidos por mostrar la diversidad de la despensa al alcance de sus manos, camuflando lo esencial y sin tener los conocimientos suficientes para practicar depende qué alquimia. Waverley Root, aquel viejo conocedor enamorado de la cultura francesa, les hubiera recomendado fijarse en lo que tienen alrededor y mantenerse firmes en el suelo que pisan para verdaderamente distinguirse. Es lo que hicieron algunos cocineros nórdicos no hace todavía demasiado en aras de la modernidad y del territorio.