Los reyes de los fogones

No cabe duda de que el pasado mes de marzo ha sido un mes importante y que no olvidarán quienes se han coronado, en Asturias, en tres concursos de envergadura sobre la gastronomía regional. Las finales se celebraron en Cangas del Narcea, Villaviciosa y Oviedo con participación asturiana, nacional e internacional, como en el caso del cachopo.

Nunca como en marzo, Cangas del Narcea, donde se celebró el día 22 la final del Mejor Pote Asturiano de España, olió tanto a este tradicional y querido plato de cuchara, en una final que se celebró, como cada año, en un escenario de lujo: el parador de Corias. Organizado por Idea Redonda y la Junta Local de la Asociación de Hostelería de Cangas del Narcea, el reconocimiento para el Mejor Pote Asturiano de España fue para el restaurante Leitariegos, al frente del cual están dos hermanos, Héctor y Pepe Cosmen, dos jóvenes luchadores que un buen día decidieron convertirse en emprendedores rurales en su propia tierra y se pusieron al frente de su establecimiento en el lugar que ellos mismos definen como el “techo del paraíso”, en el puerto de Leitariegos, a 1.525 metros de altitud y lindando con León.

La tradición es la base de nuestra cocina, la del pote de la abuela, la de la madre, la que aprendí Héctor Cosmen - Leitariegos

Héctor Cosmen, el cocinero y que el año pasado logró el segundo puesto, comentó que “el pote asturiano es uno de nuestros platos estrella incluso por delante de la fabada, aquí lo piden todo el año, no solo en invierno. La tradición es la base de nuestra cocina; la de la abuela, la de la madre, la que aprendí”. En cuanto al premio señaló que “es un reconocimiento a uno de los platos tradicionales por excelencia de la cocina asturiana y, sobre todo, de aquí del Suroccidente. Ganar este premio y ganarlo en casa es una auténtica pasada. Estamos emocionados”.

No menos emocionado está también Vicente Suárez Cabal, cocinero del restaurante Cocina Cabal, en Oviedo, que también el 22 de marzo y en Villaviciosa, se alzó con el premio a la Mejor Fabada del Mundo, concurso organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa y Gustatio. Desde que se tuvo constancia del galardón, no ha parado de sonar el teléfono en su restaurante para ir a comer fabada, tal y como el mismo explica. “Estamos muy contentos con este premio que, además implica no dormirse en los laureles y hacer, cada día, una fabada digna del premio que hemos recibido. Para lograrlo, y si bien es cierto como muchos dicen que hay que cocinarla con cariño, no es menos verdad que también se necesita una faba de gran calidad, que no sea pellejuda, superfina. Nosotros probamos hasta siete tipos de fabas diferentes hasta que encontramos la que encajaba con nosotros, sin olvidar un buen compango”, explica el cocinero ovetense. Pero matiza que, en la actualidad, la fabada se cocina con menos grasa: “Yo soy partidario de que tenga su grasilla, no tanta como antes, claro, pero que la tenga, no me gustan las superligeras”.

Cocinar con amor es muy necesario, pero también unas fabas de gran calidad y un buen compango Vicente Suárez - Cocina Cabal

El Mejor Cachopo del Mundo 2022 también se lo llevo otro restaurante asturiano: La Escollera, en San Juan de la Arena (Soto del Barco). Con independencia de si es más o menos tradicional, lo cierto es que es un plato muy demandado tanto dentro como fuera del Principado llegando, incluso, a traspasar las fronteras internacionales y junto con la fabada y el pote son muchos los que gustan de comer un buen cachopo. Con una alta participación asturiana y nacional, así como de otros países, fue Arancha Burgueño, su elaboradora y propietaria del establecimiento sotobarquense, quien se llevó el diploma de manos de Nacho Gancedo, director de “La Guía del Cachopo” y organizador del evento, cuya final tuvo lugar el día 28 en Oviedo. Esta hostelera, que ya había sido galardonada otros años en la categoría de cachopín, triunfó con un cachopo de ternera asturiana de los valles y un relleno de lacón casero, queso ahumado de Pría y un aderezo de almendras. El rebozado era tradicional de huevo, harina y pan rallado, este un poco más grueso para que resultara más crujiente, y todo acompañado de patatas suflé y pimientos asados al modo tradicional.

La carne de ternera asturiana y su buen corte son muy importantes en el cachopo Arancha Burgueño - La Escollera

“Para mí un buen cachopo tiene que tener carne de ternera asturiana, y la carne y su corte son fundamentales. Nosotros tenemos ganadería propia y también carnicería en Cudillero. El fiambre de lacón también lo hacemos nosotros en el restaurante, ¡y qué decir del queso ahumado de Pría! El aderezo de almendras, que es muy suave, hace que compaginen muy bien todos los sabores. Estamos muy contentos con el premio, nosotros ya veníamos cocinando muchos cachopos y ahora, claro, ¡muchos más!”, exclamaba.

El Mejor Pote Asturiano de España 2022 Restaurante Leitariegos Leitariegos (Cangas del Narcea) Dice Héctor Cosmen que el secreto para cocinar el Mejor Pote Asturiano de España tiene como base “la cocina de leña, a fuego lento, la cocina de la abuela, y con productos de gran calidad de nuestra zona, kilómetro cero. Utilizamos la cecina, la farmega que decimos aquí, junto a los ingredientes tradicionales; se trata de la parte magra del costillar de la vaca, una carne que antaño, cuando no había neveras, se conservaba en salazón. Quisimos rescatar esa parte del pote que es tan de aquí, del Suroccidente, utilizando cecina para darle sustancia al caldo y hacer un guiño a la gente que durante tantos años tuvo el pote como plato principal de subsistencia. El secreto es sencillo, productos de calidad y cocina de la abuela”.

La Mejor Fabada del Mundo 2022 Cocina Cabal Oviedo “Cocina con amor, sí, sin duda es un ingrediente muy necesario, pero además se necesitan productos de primera calidad para hacer una buena fabada”, explica Vicente Suárez Cabal, cocinero de Cocina Cabal, en Oviedo, cuando se le pregunta dónde está el secreto para preparar la Mejor Fabada del Mundo y que sirve en su restaurante desde hace días. “El producto número uno es la faba, que tiene que ser la mejor, superfina, y después el compango y, dentro de este último, lo que más puntúa es la morcilla, luego el chorizo, y después la panceta, el tocino y, en último lugar, el lacón. La fabada la cocemos lentamente, entre dos y tres horas, eso depende, hay que ir vigilándola. El único medio truco que tenemos, por así decir, es que el chorizo lo sacamos un poquito antes para que no se nos pase de cocción”, señala Cabal.