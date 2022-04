El agua enemiga del pescado

Fuera de lo que es el mar, el agua se convierte en enemiga del pescado. Por eso mosquean los mostradores de las pescaderías cubiertos de hielo para supuestamente proteger el material que allí se expone. Ya no digo nada cuando, por dudosas razones ornamentales, le colocan alrededor esas algas de plástico con el vano propósito de embellecer la oferta. Tampoco son saludables los manguerazos para que el pescado se vea húmedo y brillante, aparentando con ello una mayor frescura. El agua dulce no contribuye precisamente a su mejor conservación. Una vez en casa, seco y envuelto en un paño es la forma de conservarlo adecuadamente.

Les cuento todo esto porque una de las grandes llamadas de la naturaleza se produce todos los años en primavera, una estación que despierta los sentidos y dispara los apetitos. El mar vuelve a ser entonces protagonista en la despensa. El pescado fresco, en uno de los países ictiófagos del mundo como es este, puede considerarse un lujo moderno al que no nos atrevemos a poner una fecha de caducidad pese a la problemática de las capturas y a la proliferación de la granja y la acuicultura.

Hasta el último cuarto del siglo XIX al pescado podrido se le llamaba en España fresco, el otro era el curado que consumía la mayor parte de la población que vivía en la inmensidad del interior. Los pescaderos ambulantes recorrían los pueblos precedidos por el tufo de la mercancía. Oscar Caballero cuenta cómo el chef parisino Alberto Herráiz recordaba que aún en los años ochenta del XX en los pueblos de Cuenca la nariz veía llegar al pescadero antes que la vista. Un pescado fresco no debe jamás oler fuerte, sino como el agua de donde procede. En el fuego resulta imposible hacer nada que mejore el pescado que no se encuentra fresco. Y comerlo crudo o marinado todavía es menos recomendable.

Por tanto, hay que saber elegir la pieza. ¿Y cómo? Las branquias son grandes indicativos de la frescura de un pez. Cuanto más rojas y brillantes, más fresco es el pescado. La vista no engaña. Los ojos también avisan. Deben ser bulbosos, sobresalir ligeramente y tener un aspecto húmedo y translúcido. Cuando están nublados puede deberse a que ha sido enfriado rápidamente tras ser capturado. La capa mucosa que recubre las escamas también puede ser un indicio de frescura, ya que es la que le protegeré las enfermedades. Las escamas no deben estar sueltas, si se separan con facilidad del cuerpo es mala señal. Para nota es ponerse a comprobar la famosa “quemadura del vientre”, esa mancha roja en la piel, similar a la de la sangre, que muestra que las vísceras han permanecido demasiado tiempo dentro del pescado y que éste puede estar poblado de bacterias. En fin.

Vuelvo con afición de siempre a la merluza. La merluza el pescado número uno en el hit parade cantábrico. La del pincho es especial por su finura. Para limpiar una merluza, lo primero, como ocurre con cualquier otro pescado, es desescamarla, cortar las aletas, eliminar las agallas y la parte de la boca donde están los dientes, quitar los ojos y la telilla negra que recubre la parte interna abierta.

En la cocina, la merluza requiere un trato extremadamente suave y exquisito. Con ella es necesario un control riguroso de los tiempos de cocción. La fritura siempre preferible en filetes limpios de piel y espinas, necesita un calor moderado, para que quede jugosa y la superficie, dorada y suave.

La preparación con cachelos y en ajada es la más clásica en Galicia, de la misma manera que en otro lugares del Cantábrico se ha impuesto en salsa verde con o sin almejas, al horno, al vapor, preparaciones todas ellas sublimes. La parte abierta de la merluza, el cogote, es probablemente la más sabrosa: se suele preparar al horno, con sal, aceite y ajo. En cualquier caso, la cabeza y la espina central son idóneas para preparar caldos cortos de pescado con un casco de cebolla, zanahoria y puerro. Una de mis cocciones predilectas es al vapor con unas algas. Sencillo, no se escapan los jugos y los sabores, y resulta la mar de dietético.

Otro clásico que me lleva a no ofrecer jamás resistencia es, como ya adelanté, rebozada en huevo y frita. A la romana, que no lo es tanto, y en el corte del lomo. Preferible a la rodaja, aunque la rodaja se haya convertido con el paso del tiempo en un mito.

Cada vez que escribo de merluzas me viene casi siempre a la cabeza una de las secuencias de Pepe Carvalho, el personaje de las novelas de Manuel Vázquez Montalbán dándole a la perra la merluza a la sidra que Biscuter cocinó para él. “Que te aproveche, Bleda. Asómate al mundo de los hombres civilizados a través de una cocina digna y cuando me muera recuerda que un día te di de cenar lo que Biscuter había hecho con amor para mí”. Es una declaración de amor a las mascotas, no cualquier cosa para salir del paso, pero yo poco partidario de la sidra para cocinar también le habría dado la merluza a Bleda, sin importarme un bledo.