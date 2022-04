Downton Abbey reabre sus puertas

Tras un puñado de temporadas de interés decreciente, la serie Downton Abbey cerró sus puertas exhausta de ideas pero cómodamente instalada en su propuesta afable (en exceso: casi todos los personajes son buenísimas personas) de edulcoramiento de las diferencias entre los de arriba (la aristocracia cada vez menos pudiente y tan, tan civilizada) y los de abajo, encantados casi todos de estar al servicio de tan magnánimos amos. Dialogada con destreza, producida con generosos medios y sin complicarse la vida a la hora de esbozar personajes y tramas, Dowtown... satisfizo a medias a sus seguidores nostálgicos con una película que no aportaba casi nada, cimentada sobre una visita de los (santos) reyes que daba pie a una especie de comedia de enredo por el choque entre los sirvientes de la casa y los impuestos por la casa real, sin más apunte novedoso que algún escarceo homosexual y una historia de amor bien pespunteada con bailes al anochecer. ¿Era necesario un regreso a la mansión? Quienes no hayan visto la serie dirán que vaya lío de nombres, un jaleo de personajes que entran y salen y vienen y van dando por hecho que los conocemos de antes. Los admiradores probablemente den por buena la propuesta –esta vez con otro giro argumental que juega al cambio de roles, intrascendente y divertido– y se conformen con volver a reencontrarse con unos personajes que poco o nada han evolucionado, dejando para mejor ocasión las miradas más incisivas sobre la sociedad y sus circunstancias. Al final, no nos engañemos, el gran tirón de la serie y de las películas no es otro que su prodigioso reparto, en el que no chirría ni un solo intérprete, y en el que todos los que aparecen parecen haber nacido para encarnar a esos personajes.