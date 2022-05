Florecimiento hortícola en primavera

Mientras que el resto de las estaciones se reserva un único significado, la primavera arrastra los matices de la felicidad y la tristeza al mismo tiempo que las alergias. Y, a la vez, un florecimiento hortícola poblado de interés y de esperanza.

La primavera, por ejemplo, nos trae los mejores espárragos y guisantes, que una y otra vez, ineludiblemente, me hacen reflexionar sobre las ventajas de vivir y seguir comiéndolos. El afamado naturista Euell Gibbons contó en “Stalking the Wild Asparagus” (1962) cómo cuando era niño descubrió en un recodo de la naturaleza un cultivo de trigueros que se preocupaba de recolectar y llevar a casa en un cesto y cómo aquel cultivo hallado al azar acabó por convertirse en la dieta básica de su familia, que consumía los espárragos cocidos con mantequilla, servidos sobre pan tostado o en cremosas sopas.

Unos espárragos al dente y bien drenados, acompañados de una mayonesa hecha en casa, de una holandesa o de una vinagreta son grandes placeres de la temporada. Unos minutos más de cocción y habrán perdido su magia. Combinar los espárragos con zanahorias crudas, peladas, sí, pero con el penacho verde intacto, resulta un aperitivo delicioso para el paladar y los ojos. ¿Y las ensaladas vegetales? Las ensaladas son la brisa. Las clases de lechugas que se pueden utilizar, las hierbas silvestres, las rodajas de hinojo, la rúcula salvaje, los berros, etcétera... No se lo tomen a broma, a los que imitando a los ingleses les gustan los sandwiches de pepino, se me ocurre proponerles un bocadillo con pan de leña recién hecho untado de mantequilla y relleno de crujientes berros. La variedad de hortalizas y de usos le impiden a uno aburrirse.

Tenemos arbeyos asturianos y ya hay habas frescas. En mayo son tiernas y crujientes y representan uno de los signos identificativos de la estación. Las habitas son un bocado delicadísimo cuando están recién arrancadas. Entonces merece la pena comerlas sin más, simplemente con algo de sal en compañía de un queso fresco de cabra o de oveja, por ejemplo y una copa de vino blanco. Quitarles la cáscara resulta muy sencillo. Primero, hay que blanquearlas en agua hirviendo y acto seguido es suficiente con abrir la piel con la uña y presionar entre el pulgar y el índice para extraer el corazón de la semilla. En invierno se conservan secas. El haba pertenece a la familia de las judías. Las grandes vainas verdes encierran una semillas de color verde intenso algo chatas. Las que se encuentran manchadas deben desecharse ya que el fruto podría resultar harinoso. De manera que ya saben en qué fijarse cuando vayan a comprarlas.

Tradicionalmente se han comido salteadas en aceite de oliva, con jamón y cebolla. A mí me gustan acompañando una ensalada de tomate, en el caso de que el tomate coincidiese temporalmente con ellas. Si no es así, blanqueadas, peladas, dándoles un golpe de calor, y una yema de huevo encima. Sencillamente, porque la sencillez en su caso no hace más que garantizar placer. Otra manera de comerlas es con una pasta fresca con un pesto de albahaca suave, sin ajo, sólo con aceite de oliva y almendras, incorporadas al final una vez que se han salteado.

Y también está, no nos olvidemos de ella, la popular menestra. La menestra, en cualquier caso, pertenece a todas las temporadas, debido a que todas y cada una de las estaciones disponen de hortalizas para elaborarla. En otoño son unas, en invierno otras, en verano también se pueden conciliar, pero es cierto que en primavera existe una especie de profusión, un prodigio de la horticultura, que provee los vegetales necesarios. Asturias es de los pocos lugares que conozco donde la menestra, ese típico guiso español de verduras, incluye también carne.

He comprobado como muchos asturianos todavía se asombran fuera de aquí cuando les sirven una menestra de estación sin cordero, ternera, jamón o pollo. Yo, personalmente, prefiero la verbena de hortalizas sin acompañamiento de carnes, que a mi juicio no le aporta gran cosa. Otras menestras universales como podría ser el caso de la ratatouille francesa también prescinden de la compañía carnívora. Naturalmente.

