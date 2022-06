Quedan atrás los Pedro Ximénez dulces reclamados en los postres, la repostería y para ciertas reducciones de la cocina. Están de moda los vinos blancos de esa varietal elaborados a partir de uvas sobremaduradas, que permanecen en las cepas durante 20 días adicionales a la vendimia convencional. Recolectadas a mano, prensadas suavemente, el mosto se introduce junto con los hollejos en barricas de hormigón, macera con pieles, mediante un proceso de 15 días y una fermentación lenta donde las levaduras acaban con todo el azúcar transformándolo en alcohol hasta lograr un vino seco. El envejecimiento suele ser en barricas de roble francés o americano. De este modo se consiguen vinos limpios, de color oro intenso, nariz marcada por notas de la madera combinadas con otras de fruta madura, pasas y ciruelas secas, toques herbáceos con recuerdos de membrillo, sin oxidación ni notas astringentes. En boca son largos, con recuerdos cítricos y salinos. Se trata de vinos en perfecta armonía, con retrogustos largos a fruta madura, madera y frutos secos.

El pasado lunes en el choco de Vimen, en el polígono de Asipo, la fiesta fue por partida triple: los pedros ximénez de Toledo de las bodegas de Marisol Rubio y los champanes de Bruno Paillard de Reims se unieron a los productos ibéricos de Maldonado, de Alburquerque (Badajoz) en un matrimonio feliz. Esta distribuidora de la alimentación, con una gran cartera de productos, celebraba sus nuevas incorporaciones.

Manuel Maldonado transmite pasión cuando habla del cerdo ibérico puro criado en libertad y con sumo mimo en las dehesas y con una alimentación a base de bellotas en períodos de montañera. No existe un animal que distinga tanto a la gastronomía española como este, virtuoso en el andar, de cuartos traseros muy finos, largos y estilizados. El cerdo de pura raza ibérica cuenta en su perfumada y musculosa carne con vetas de grasa infiltrada que caracterizan su sabor. La grasa es decisiva en el gusto y la fragancia de un pata negra. La carne de los jamones de Maldonado goza de esas características, color del rosa al rojo púrpura y predominio en el corte de la grasa infiltrada en la masa muscular, un sabor delicado, poco salado o dulce, y un aroma agradable y característico, textura poco fibrosa, grasa brillante, etcétera. Jamón de verdad.

Y no son menos las chacinas, un lomo curado extraordinario, una sobrasada que no es fácil encontrar por su calidad, y un buen salchichón. La morcilla que no se sirvió en la cata, creo recordar es también extraordinaria. Más tarde vinieron una carrilleras guisadas sin separarse del hueso. Y para finalizar unas chuletas bien asadas en su punto, un producto fresco que hasta no hace mucho se consumía exclusivamente en los lugares de origen donde se criaba el porcino y durante el tiempo de la matanza entre enero y marzo, y que el resto del año se comercializa congelada.

Los espumosos franceses de Reims acompañaron en Vimen, junto con los pedro ximénez de Marisol Rubio, a los productos ibéricos. Muy buena la sintonía. Fueron cuatro del productor Bruno Paillard, Première Cuvée Extra Brut, Cuvée 72, Rosé Première Cuvée y Blanc de Blancs Grand Cru. El método champenoise se inventó en los laboratorios perfeccionando la utilización del azúcar en el vino. Y haciendo lo propio con las levaduras. El meollo está en la segunda fermentación que experimenta el líquido envasado en la botella, un fenómeno que, como se sabe, dota al vino de la Champaña de esa complejidad que le caracteriza. Por decirlo de otro modo, el milagro de las levaduras difuntas que permanecen embotelladas durante el reposo en la cava. El mosto se coloca en toneles donde se produce la primera fermentación, que dura unos días, hasta que se detiene por causa del frío invernal. Cuando llega la primavera, después de las pruebas, se procede a la mezcla (cuvée) de vinos. El champaña se elabora con uvas negras, pinot noir y pinot meunier, y blancas, chardonnay. A veces, cuando se trata de un vino que no es de añada, las uvas pueden proceder incluso de distintas cosechas. No ocurre así con los vintage, producto de las grandes vendimias, que siempre llevan el año en la etiqueta; en el resto, sólo el del criador y si es dulce, seco o brut. Tras la mezcla, llega la segunda fermentación en botella, en la que el azúcar del vino se transforma en alcohol y ácido carbónico. Después de esta lenta y segunda fase, las botellas se retiran para seguir durmiendo y que el depósito baje progresivamente hacia el corcho, sujetas a movimientos de rotación y trepidación. Finalmente, se llevan a las bodegas para reposar.

Cuando se abre una botella todo invita a la felicidad.

Cipma I

La bodega Marisol Rubio fue la primera en obtener en La Rizosa (Toledo) un vino elaborado enteramente con la uva pedro ximenez, tan relacionada con la producción de Montilla-Moriles y el Marco de Jerez. Se trata de este Cipma I, un blanco seco, largo e intenso, yo diría que perdurable, casi comestible. Más tarde llegó Cipma II, con un mes más de barrica. De color dorado y luminosos reflejos, trae a la nariz notas de lavandas, fruta blanca madura y especias, además de panadería. En la boca resulta sabroso, salino, con recuerdos de manzana y de frutos secos. Estupendo blanco a un precio muy moderado. La botella cuesta alrededor de 20 euros.

Son de Sol

El vino blanco joven y pequeño de las bodegas Marisol Rubio es este Son de Sol, fresco y vibrante, en el que predominan las notas cítricas de la lima, junto a los aromas de hierba, la albahaca y la mejorana, junto con el hinojo y las flores, además de los recuerdos de la fruta tropical. En la boca mantiene una envolvente frescura con una acidez marcada, y un amargor que se reparte entre el pomelo y la almendra. La botella sale por 10 euros.

Bruno Paillard Blanc de Blancs Grand Cru

Primera prensada de Chardonnay, exclusiva de los grand cru de la Côte des Blancs y cuatro años de crianza sobre lías, este blanc de blancs reposa diez meses en botella tras el degüelle. Se trata de un vino formidable, de gran finura. Color dorado pálido, y burbuja fina y cremosa. En la nariz reserva tres grandes recuerdos característicos en la chardonnay, flor blanca, pomelo y panadería. En la boca es complejo y sugerente, toques cítricos y de hueso de fruta blanca, con mineralidad caliza. Untuoso y muy largo. El precio de la botella ronda los 60 euros.