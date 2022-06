Escalopes vieneses, vuelta a la infancia

El escalope de ternera es una de esas piezas de resistencia de la cocina universal. Me aficioné a él de niño, lo sigo buscando en la carta de los restaurantes y no siempre cuando la cocina desmerece mi confianza para esperar de ella cualquier cosa menos sencilla. La preparación de un filete vienés no tiene mayor complejidad. Se cocina regularmente con babilla de ternera (pieza de la cara anterior del muslo) de primera calidad, a la que se infieren unos leves cortes. El siguiente paso es sazonar la carne y rebozarla en harina, huevo y pan rallado, siguiendo ese protocolo, para más tarde freírla.

En Austria utilizan la mantequilla porque el aceite de oliva nunca ha sido habitual. Hay que desechar la freidora; el filete empanado, schnitzel o milanesa solo merece llamarse así cuando se fríe en sartén. Algunos austriacos prefieren la carne de cerdo a la de ternera ya que la encuentran más jugosa. En ese caso no se puede llamar wiener schnitzel sino schnitzel nach wiener art. El Filgmüller, de Wolzeille, paralelo a la gran catedral vienesa, la popular Steffi, sirve un escalope elevado a la categoría de mito. Se presenta en plato como una gigantesca sábana y se acompaña de una caña de vino blanco de la cosecha del año. Allí, en una escena del todo surrealista, observé una vez cómo un compatriota despistado se señalaba el codo del brazo para intentar explicarle al camarero que quería un codillo de cerdo. El camarero, sin entenderlo, como es natural, no acertaba tampoco a hacerle comprender que la especialidad exclusiva del local era el filete vienés empanado.

El mariscal de campo del ejército austriaco Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz, inspirador de la famosa marcha Radetzky y del título de la mejor novela de Joseph Roth, fue un valeroso soldado cuyo prestigio descansa en los campos de batalla. Derrotó a las tropas napoleónicas en la batalla de Wagram, combatió en Marengo y aplastó a los italianos en Custoza y Novara poniendo fin a la insurrección y allanando el camino hacia Venecia. Se puede decir que murió con las botas puestas, cumpliendo con su deber militar, pero mientras vivió lo hizo a tumba abierta. Amaba los caballos, las mujeres bellas, el vino y la buena mesa –no sabría decirles en qué orden– y gracias a él Viena puede presumir de un filete empanado, el wiener snitchzel, que los italianos habían copiado de los españoles, los españoles de los árabes y éstos, a su vez, de los bizantinos. Por lo que el wiener schnitzel, que Radetzky vio encarnado en la cotoletta alla milanesa, podría haberse llamado simplemente, de no existir tanta intermediación, escalope a la bizantina.

A Radetzky sus años en Italia lo convirtieron en un conocedor de las costumbres locales. En 1855 envió una carta al ayudante de campo del emperador Francisco José, conde de Attems, explicándole con detalle la receta de la cotoletta alla milanesa, que había probado en algunos de los grandes comedores de la burguesía de la capital lombarda. Lo hizo como si se tratara de un alto secreto militar: “Tómense costillas de vacuno finamente cortadas sin quitarles el hueso, retirándoles toda la grasa. Se colocan a continuación sobre una tabla de madera dura y se golpean con el mazo para doblegar las fibras de la carne. Este procedimiento debe efectuarse con delicadeza y diligencia pero sin apuro. Una vez ablandadas, se las pasará por huevo batido y más tarde por pan rallado. A veces los milaneses repiten este procedimiento. El rebozado debe ser uniforme, suave y completo. La carne tiene que reposar. Acto seguido, se derrite manteca y en ella se fríen las costillas hasta que adquieren un atractivo color dorado”. Radetzky se ocupaba también de explicar cómo la extremidad del hueso de la costilla debía cubrirse con un papel decorado o dorado, para animar a comerlas con la mano.

La carta del mariscal de campo austriaco nacido en Bohemia fue utilizada posteriormente por los italianos en las disputas que suscitó la paternidad de la costilla que más tarde, para evitar pringarse los dedos, se convertiría en filete. Los austriacos, a su vez, introdujeron la harina para no tener que darle una segunda vuelta al rebozado y conseguir, aunque no la costra característica en la costilla original, sí cierta adherencia del empanado.

Igual cometo una herejía si les confieso que la sencillez del escalope vienés o milanés me resulta mucho más grata que la del cachopo, el filete empanado de moda que lleva queso y jamón, y no sé que más, y que no deja de ser un cordon bleu francés a punto de ser elevado a la categoría de mito por la pertenencia asturiana adquirida no hace demasiado tiempo.

El cachopo no es una croqueta, ya quisiera, como explicó Ferran Adrià para intentar bajarlo del escalafón, sino un enorme pedazo carne rebozado que cuenta con muchísimos partidarios en Asturias y fuera de ella. Juanjo Cima, que ha escrito un recetario bien documentado que abunda en sus variaciones (“De chachopos y otros platos asturianos”) se empeña siempre que puede en convencerme de su bondad y no se la discuto, simplemente pongo en duda su pedigrí gastronómico si lo sacas de lo que podríamos considerar un fast food de alto consumo. Particularmente, me quedo con el sencillo escalope bien hecho, que en ocasiones suelo pedir en La Cava de Floro, el restaurante de la calle Fermín Canella, en Oviedo.

