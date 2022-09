Despedidas del verano

El verano avanza ya hacia su recta final y en esta ocasión, como tantas otras, tengo la sensación de no haber comido suficientes tomates, sardinas y bonito del Cantábrico, pese a no haber perdido la oportunidad de hacerlo una sola vez. Forman para mí la santísima trinidad por estas fechas. No insistir en ellos supone una negación insostenible en el corto período de tiempo en que estos tres alimentos tan especiales se pueden consumir como es debido. No comer tomate cada vez que se le ofrece a uno en agosto, en sus mejores condiciones, únicamente podría explicarse invocando el sacrificio de huir de las comparaciones con los tomates insípidos de que disponemos los otros once meses del año, o al menos la inmensa mayoría de ellos. Pero ahora que todavía está bueno es cuando hay que comerlo.

Con esas sardinas gordas, abundantes de grasa y suculentas, que no se presentan tantas veces como uno quisiera, sucumbir resulta aún más fácil. Todavía guardo el recuerdo de las últimas que me ofrecieron este agosto en Portugal, asadas al carbón sin desprender humo, acompañadas de un maravilloso pan alentejano recién horneado. Se trata, además, del único pescado que nuestros vecinos sacan de la plancha o de la grelha en perfecto estado sin que tengas que advertirles antes que lo prefieres "mal passado" con el fin de evitar que llegue achicharrado a la mesa. Tenemos la manía de creer que el problema de la gastronomía está en aquello que se come, cuando en realidad se encuentra en la manera en que comemos aquello que hay. O en cómo elegimos entre aquello que nos ofrecen teniendo en cuenta el momento y la estación. Sardinas y pan, cuando el pan merece la pena, algo que no depende de las temporadas sino del talento y el esfuerzo del panadero, o un arroz de tomate para acompañar el pescado frito, bien entendido en este caso por los portugueses. Uno de esos arroces mojados que llaman de "malandrinho" que no guardan un gran secreto pero que siempre resultan. Muy sencillos de cocinar. Se pone una sartén al fuego con el aceite. Calentar y luego agregar cebolla picada muy fina, ajo y una hoja de laurel. Sofreír hasta que la cebolla esté transparente. Añadir los tomates cortados en trocitos pequeños y envolverlos con la cebolla. Dejar reposar durante aproximadamente dos minutos. Agregar el arroz y revolver. Luego verter agua abundante, sazonar con un poco de sal, revolver nuevamente y dejar que el arroz se cocine con lentitud, moviéndolo ocasionalmente. El arroz se sirve caldoso y espolvoreado, en el caso de preferirlo así, con cilantro fresco. Otra variante del "malandrinho", esta no ya para acompañar el pescado frito sino como plato, es incorporar al sofrito de cebolla y tomate, pimiento, grelos y bacalao troceado. Si la reina de nuestro verano es la sardina, incuestionablemente el rey es el bonito. De carne blanca y escasa espina, el bonito del Norte es muy digerible y nutritivo, recomendado en casos de enfermedades cardiovasculares. Es rico en Omega 3, ácido graso que actúa contra el colesterol y muchas enfermedades relativas al sistema circulatorio. Consumirlo, según he leído, es bueno para el estado de ánimo y también para la concentración mental. Un consejo que seguramente ya conocerán: si se asa a la plancha, hay que procurar que presente al final de la cocción un tueste aparente, pero la carne debe quedar jugosa por dentro y no como la suela de un zapato. El bonito del Norte, que este año ha resultado ser madrugador, nos mantiene entretenidos todo el verano desde que empiezan a llegar los primeros ejemplares a las rulas, los llamados monitos por ser más pequeños, hasta el final de la estación. Cuando concluye, uno ya no sabe cuántas veces ha salido de la pescadería con bonito porque tampoco se le ocurre comprar un pescado más estimulante para cocinar, ni cuántas veces lo ha pedido en un restaurante por la inveterada costumbre de hacerlo incluso cuando la oferta es lo suficientemente amplia para poder elegir otro tipo de pez. Mi pieza de bonito elegida es la ventresca, por resultar más grasa y jugosa, al horno o a la parrilla. La comí el otro día, con la sensación de estar un año más despidiéndome de ella, en el restaurante ovetense Nastura, todavía con buen sabor pero algo pasada de cocción. El punto es esencial en el pescado. Protos 9 meses 2020 Protos lanza su gama de vinos ecológicos. Dirigidos exclusivamente a la hostelería y a la venta en su tienda online, la veterana bodega de Ribera del Duero ha sacado Protos 9 meses 2020, un vino elaborado con tempranillo, de vocación ecológica y pequeña crianza, muy agradable de beber. Rojo rubí, aromas de frutas negras bien ensamblados con la madera, carácter dulzón y perfectamente estructurado. Sabroso y equilibrado en la boca, para consumirlo fresco entre 14 y 16 grados. Junto a él, un rosado de tempranillo y syrah, pálido, fresco y frutal. Y un blanco de verdejo, característico de la uva y libre, como viene siendo habitual en la bodega, del exceso de perfume que contribuyó años atrás a desprestigiar a los blancos de esa variedad. El precio de la botella de tinto ronda los 12 euros, las de blanco y rosado, 9 euros. Portugal Wine Firm Alfrocheiro Tinto 2018 Un buen tinto elaborado exclusivamente con la variedad alfrocheiro, la uva más singular de la región portuguesa de Dão, por los enólogos João Gouveia Osório y António Calheiros, para la empresa vitivinícola portuguesa. Crianza de doce meses en barricas de roble francés y depósitos de acero inoxidable. Muy floral en la nariz, con toques de bayas rojas y de hojarasca. Elegante y a la vez intenso en la boca, muy bien equilibrado y con un final largo. Para beber entre 15 y 16 grados de temperatura. El precio de la botella alcanza los 18 euros. Pieropan Classico La Rocca 2020 Un soave classico de referencia. Blanco intenso de gran complejidad, podríamos decir que hasta barroca, este de la compañía Pieropan, buque insignia de los vinos italianos de esa denominación de la región de Soave, de cultivo volcánico. Monovarietal de garganega con un color amarillo dorado que desprende luz en la copa. Exuberante en la nariz, donde se combinan las notas limpias cítricas y dulces, pomelos y frutas tropicales, mango, maracuyá, sensaciones de miel, lavandas, salvia y hasta toques tostados de vainilla. En la boca es redondo, vital, fresco, y conserva al final una peculiar mineralidad propia del suelo del viñedo que lo acoge. La botella cuesta alrededor de 30 euros.