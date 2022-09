Sabores marineros en El Pito

Mihai Cihodaru se mueve como pez en el agua ante los fogones de su cocina en la sidrería-tapería El Centro que, junto a su socio Mihai Craita, abrió el pasado mes de marzo con gran éxito de público. Y es que ambos no son nuevos en esta plaza hostelera en tierras pixuetas. Los dos estuvieron trabajando varios años en un conocido establecimiento de Cudillero, uno en cocina y el otro en barra y el comedor, por lo que es normal que desde su apertura en el local de El Pito se acerquen hasta allí parte de la clientela que acudía al primero.

Naturales de Rumanía quien llegó primero a Asturias fue Mihai Craita allá por 2007, logrando hasta hoy una indiscutible experiencia a la hora de dirigir el comedor y atender a los clientes. Mihail Cihodaru vino un poco más tarde. Hace siete años. Y pasó de no hablar una palabra de español a hablar con fluidez el idioma y, además, hacer sin problema las recetas asturianas que aprendió de la cocinera con la que trabajaba. "No me resulta nada difícil la cocina asturiana, pero bueno, yo creo que es porque me gusta mucho mi trabajo y me esmero en que, además de que esté rico, salga siempre bien presentado, sea lo que sea. Sin duda que para ello es contar ademas con una buena materia prima", explica-

En El Centro tienen una carta amplia de tapeo y picoteo donde resulta difícil elegir. Entre los platos que más se demandan están, por ejemplo, los chipirones fritos, zamburiñas, mejillones, pulpo a la gallega, fritos de pixín o unas buenas parrochas. además del bonito en temporada. Gustan también mucho sus croquetas caseras, los chorizos a la sidra, el paté de cabracho o unas buenas tablas de embutidos y de quesos asturianos.

En carnes, su gran estrella es el cachopo, con gran demanda en El Centro, en sus dos versiones de relleno, sin que falte, para quien lo quiera, chuletón de ternera asturiana y callos caseros. También tienen unas sartenes como la de pulpo y langostinos, la de picadillo con patatas, huevos y jamón o la de longaniza de Avilés con patatas y pimientos de Padrón. En postres, la que triunfa es la tarta de queso, seguida del arroz con leche y el tiramisú. Cierran los jueves por descanso y, pasado el verano, también los miércoles tras las comidas. En estas fechas se recomienda llamar y reservar en el 687 10 90 04. Pasado el verano, se recomienda en los fines de semana.