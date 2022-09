Souvenirs asturianos con mucho gusto

Uno se va de vacaciones y cuando vuelve a casa le gusta llevar algún recuerdo para su familia y amigos del lugar donde estuvo. Y de unos años para acá los típicos y clásicos souvenirs en forma de imanes, llaveros o ceniceros tienen que compartir espacio o incluso competir por la preferencia de los turistas con los bocados gourmet, esos productos de la tierra que son un detalle que dejará sin duda un buen sabor de boca a su destinatario.

En Asturias las opciones son inmensas y gozan de gran aceptación entre los visitantes, que cada vez más asocian el Paraíso Natural a sabor auténtico, calidad y prestigio. Y entre el amplio abanico de comida y bebida para llevarse de souvenir los quesos mandan: "Son los reyes". Así lo constatan tanto Nuria García como Carmen Suárez, ambas al frente de dos negocios de productos gourmet en su gran mayoría de sello asturiano. La primera lo regenta en Muros de Nalón y la segunda, en Oviedo. Manduca, de Carmen Suárez, es ya un veterano del sector, mientras que Carracucos Gourmet, de Nuria García, acaba de superar su primer verano desde que abrió en mayo. "Estoy muy contenta del resultado", señala esta última. Su éxito es una prueba también de que tiendas como las suyas, especializadas en producto delicatessen agroalimentario, gozan de gran tirón y son cada vez más habituales.

Lo cierto es que han despachado este verano tanto en Carracucos como en Manduca mucho queso. "Son las estrellas. Por supuesto, la gente pide el clásico cabrales o los más conocidos como La Peral. Pero también otras variedades menos populares", explica García. Paquetes de fabas con su compango no faltan entre las preferencias de los turistas, además de mermeladas y conservas. Por supuesto, también los dulces. En Muros las Moscovitas vuelan literalmente del mostrador. "Son muy famosas y populares, la gente las reconoce y nos las piden mucho pese a no estar en Oviedo, su lugar de origen, porque saben que las vendemos. Y también vendemos muchas Chaponas, galletitas de Gijón con harina de escanda, chocolate con leche y cacao y azúcar moreno de caña".

Un clásico como la sidra sigue colándose en la maleta, pero la natural ha sido desplazada por las de mesa o nueva expresión y también por otra bebida made in Asturias que gana fama: el vino de la denominación de origen protegida Tierra de Cangas. "La gente lo conoce, lo pide cada vez más. Lo prueban en un restaurante y luego vienen a buscarlo", asegura García. "Asturias gusta como marca de alimentación, tiene tirón y fama creciente. Por eso el producto gourmet de aquí atrae al turista, que ya no se conforma con el típico llavero de recuerdo, sino que quiere algo más selecto de souvenir. Pero también los asturianos apuestan por ello cuando quieren darse un capricho".

En Manduca, especializados en queso, acude el turista en busca de uno especial, que sea de la tierra y difícil de encontrar fuera de Asturias. "Aunque es verdad que cada vez es más difícil, ya que con la venta on line lo tenemos todo a mano", admite Carmen Suárez. "Pero en general, para llevar se busca algo distinto al cabrales, que sí encuentran fácilmente en cualquier lugar". Los que más demanda tienen son, por ejemplo, el queso de Pría (Llanes) de tres leches rojo, el de Varé (Siero), los de Rey Silo de Pravia... Además, el visitante se interesa por su origen, por su elaboración, por cómo conservarlo. "El turista gourmet está al alza y ahí tiene mucho que ver el marketing que se haga y la promoción. Se busca algo diferenciado, especial. El marketing es muy importante", avisa Suárez.

La dueña de Manduca destaca también la sidra de mesa: "La de hielo sorprende y se lleva mucho. El vermú de la tierra, como el Picofino, también tiene la demanda al alza, hacen muy buena promoción". Porque, destaca Carmen Suárez, el envoltorio y la forma de comercializar la comida y la bebida tiene mucho que ver también a la hora de meterlo en la maleta: "Se busca algo práctico, fácil de llevar y que luzca. El tema de los quesos es, no obstante, complicado. Yo prefiero a veces aconsejarles que no se lo lleven a que se lleven algo que no va a llegar bien al destino y, por tanto, perderá sabor y calidad. El envasado es muy importante".

Si en algo coinciden tanto en Manduca como en Carracucos es en apuntar que el turista gourmet "no mira el precio", busca calidad y que sea un detalle especial lo que compra. Solo así el souvenir del Paraíso Natural dejará buen sabor de boca.