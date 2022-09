La abrumadora historia del bacalao

El bacalao no ha dejado de ofrecer pistas sobre su magnífica y generosa diversidad. Desde el puchero del arriero a la cocina moderna, la "momia pisciforme", que decía Julio Camba, ha mantenido su actualidad candente. Si no fuera por él habría pueblos que no conocerían el pescado. De hecho, los salazones permitieron que se comiese en épocas en que transportarlo fresco a algunas latitudes resultaba imposible. El bacalao siempre despertó el interés comercial de los países con flotas pesqueras. En 1510, Portugal e Inglaterra firmaron un acuerdo contra Francia para sus capturas. Veintidós años después, el control de la pesca en Islandia derivó en un conflicto entre ingleses y alemanes, conocido por la Guerra del Bacalao. En 1585, otro gran litigio envolvió a ingleses y españoles. Finalmente, fueron marineros vascos, que persiguieron las especies hasta los bancos de Terranova, quienes propinaron una paliza a Inglaterra en el mar de Winchester. La del bacalao es una historia abrumadora.

Los platos con bacalao en la España interior son numerosos, fruto del ingenio que surge de la necesidad. Está, por ejemplo, el tiznao que lleva cebolletas tiernas como base de la preparación tradicional, tomate, pimentón, ajo, laurel, granos de pimienta y aceite, además de trozos de bacalao sin desalar y al que se le cambia el agua que suelta después de la primera cocción junto con las cebollas. Es su particular remojo en caliente. El tiznao fue durante décadas sustento de arrieros que llevaban el bacalao seco consigo en sus desplazamientos junto con el resto de los ingredientes todos ellos duraderos, para alimentarse por el camino. Existe también una brandada de pobres que se come igualmente en tierras de La Mancha y se conoce por el nombre de atascaburras o ajoarriero. El origen se atribuye a unos pastores que se quedaron aislados en medio de una nevada. Sin otra opción para mitigar el hambre que añadir a un cocido unas patatas y unas espinas de bacalao, al ver que no era consistente vertieron aceite de oliva y lo machacaron para hacerlo digerible. El primero de los nombres, paupérrimo en su propia fonética, viene, según se cuenta, de que los pastores después de haber repetido menú durante unos días dijeron que el puré hartaba hasta las burras. En La Mancha aseguran que cuando un burro se queda atascado en el barro, al meter y sacar las patas de él se produce un sonido idéntico al de mezclar en el mortero las patatas, el ajo y el bacalao. Es algo que no puedo confirmar. Sencillez por delante, todo consiste en patata, un chorro de oliva, unas modestas tiras de bacalao, ajo, y un poco de ñora. Se acompaña de unas nueces y unas rodajas de huevo duro. A mí, personalmente, me gusta sobre una rebanada de pan crujiente y con unas aceitunas negras. El bacalao con sanfaina, las patatas con bacalao en cualquier lado del país, los potajes de vigilia, los garbanzos con bacalao del Desarme, el empedrat, la zurrukutuna, los pimientos rellenos, las tortillas, las albóndigas, la borreta de Alcoy, el bacalao rebozado y frito o el bacalao con tomate o en salsa verde son recetas tradicionales españolas de siempre. Algunas de ellas, incluso, marcas regionales. Todo ello sin entrar en las preparaciones algo más sofisticadas, los maravillosos pilpiles o vizcaínas, el Club Ranero, el bacalao a la Llauna, ni traspasar la puerta que la cocina moderna le abrió a un producto tan magnético y de tanto poder culinario. Tres salsas, tres colores. Rojo, amarillo y naranja son las tonalidades imperantes de la vizcaína, el pil pil y el Club Ranero. Y también tres de los estandartes de la cocina vasca desde el pasado siglo. Genaro Pildain, culpable de gran parte del éxito y alma del legendario Guria, solía traer a colación cómo el bacalao, en otra época comida de pobres y de subsistencia, había llegado a convertirse en una pieza codiciada en los grandes restaurantes. El ejemplo está en el clásico establecimiento bilbaíno junto con el que siempre será recordado por sus pilpiles. Un pil pil sencillo, bien ligado y suculento, lo comí hace unos días en El Asador de Abel, de Argüelles (Siero). Lomo de bacalao de Islandia desalado en la casa, cortado en tacos, marcado en aceite caliente y pilpileado, cubierto con una fritada de cebolla y pimientos. Perfecto. Viñas del Vero Reserva Cuvée 2018 Catorce meses de crianza en barricas de roble francés, Reserva Cuvée 2018 está elaborado con cabernet sauvignon, merlot y tempranillo, uvas plantadas a los pies de los Pirineos en el Somontano. Un lugar de bellos paisajes, a orillas del río Vero, famosos pos sus barrancos, gargantas y cañones, en un entorno único. Uno tiende a pensar en ello mientras bebe este vino de color cereza picota, goloso y aromático, en el que se funden los frutos rojos con la regaliz, el hinojo y los toques de la madera. Muy elegante en la boca y con mucho trago sin llegar a resultar saciante. Equilibrado en todo y con buena acidez. La botella cuesta alrededor de 15 euros, un precio que fija una relación calidad precio estupenda. Chateau Kefraya 2016 Un coupage clásico libanés del Valle de la Bekaa elaborado con cabernet sauvignon, la uva dominante; cabernet franc, cinsault y syrah. Intenso, con cuerpo y taninos acusados. Color picota oscuro, muy limpio, con reflejos violáceos. Crianza en ánfora. La primera impresión que predomina es la del terroir, monte bajo y sándalo, toques especiados. Luego, los frutos rojos, las fresas maduras y suaves notas mentoladas. Finalmente, aparecen las violetas y el regaliz. Voluminoso y largo en la boca, con buena integración de la madera. Final largo. El precio de la botella ronda los 25 euros. Letras de Belisario 2019 Este tempranillo de Rioja Alavesa de Labastida es uno de esos vinos que hay que probar para inmediatamente guardarlo en el caso de ser el propietario de más de una botella. Guardado en buenas condiciones, se le augura una vida larga y provechosa de entre doce y quince años. Para los que no tengan tanto tiempo por delante, a beberlo. Se trata de un tinto carnoso, de esos que se pueden masticar. Dieciocho meses de crianza, picota, desprende abundante fruta roja y negra en la nariz, hierbas silvestres, infusiones, vainilla, notas mentoladas y de hongos, y hojarasca. En la boca tiene mordisco, fragancia y frescura, y un recorrido interesante. Mmmm. La botella cuesta en torno a los 35 euros.