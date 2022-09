La pasión fría de Claire Denis

"Fuego" cuenta la historia de un hombre y una mujer –Vincent Lindon y Juliette Binoche– que forman una pareja aparentemente feliz desde hace 10 años y cuya unión empieza a resquebrajarse cuando aparece en sus vidas un segundo hombre, que solía ser el mejor amigo de él y mantuvo una intensa relación con ella; como consecuencia, la mujer se ve atrapada entre alguien que le ofrece estabilidad y quien aviva su fuego interior. En suma, un triángulo amoroso de manual.

Y a partir de esa arquetípica premisa Denis parece tratar de reflexionar sobre los estragos que causa el amor, un sentimiento que no entiende de moral ni de sentido común ni de reglas de buen comportamiento, y por tanto nos convierte en seres irracionales.

El problema es que la película es exclusivamente eso, una premisa no desarrollada, el sumario de una historia que no llega a ser contada. Quizá porque los personajes no son particularmente hondos –de hecho, el recién llegado está trazado de forma tan esquemática que resulta tentador considerarlo una mera metáfora–, o porque Denis diluye el relato incorporándole alusiones a asuntos como la inmigración o las diferencias de clase, el caso es que el conflicto no acaba convirtiéndose en la epopeya melodramática que la película inicialmente promete, y que por supuesto habría requerido.