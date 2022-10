¿Es el momento de devolverle a la ensaladilla rusa su nombre original?

Puede que para los obsesivos del simbolismo y de la gestualidad no exista un mejor momento que este para cambiarle el nombre a la ensaladilla rusa. No hace falta incurrir en voluntariosos desagravios a los ucranianos invadidos por Putin llamándola ensaladilla ucrania o ensaladilla Kiev. Basta con devolverle su nombre original, que no es otro que el de ensalada Olivier. La famosa ensaladilla está por todos lados y casi nunca resulta canónica, pero gusta por su aparente sencillez y porque es económica. En un grupo sentado a la mesa de cualquier restaurante o gastrobar –la ensaladilla ha dejado de ser el producto exclusivo de las cafeterías a la hora del vermú– siempre hay más de uno que la pide. Y los cocineros, al igual que sucede con las croquetas, piensan que han encontrado en ella el santo grial. Se aburre redundando y la cocina es un inmenso laboratorio de la redundancia de nuestros días.

Los congresos gastronómicos, lo mismo que enseguida adoptaron la dichosa croqueta como santo y seña, no han tenido ningún inconveniente en adoptar ahora la popular ensaladilla. Pello Noriega, entre los buenos cocineros de esta región, dominador de pescados en las brasas y de guisos de caza, chef de Castro Gaiteru, en Celorio, ganó el martes pasado en San Sebastián el Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa que organizaba Gastronomika. Ofreció su receta que incluye la patata al horno en vez de cocida para que no absorba agua. Al mezclarla tibia con la mayonesa, los pimientos del piquillo asados y la aceituna manzanilla, consigue una consistencia cremosa. La emplata con ventresca de bonito y piparra encurtida. Es una buena ensaladilla, de ello no hay duda, por eso la mantiene en la carta junto con el resto del repertorio de temporada. La ensalada Olivier llamada rusa empezó siendo un revoltijo más del zakuski, los entremeses que tanto gustan a los rusos. Lucien Olivier, chef francés del legendario Hermitage, quiso a principios de la segunda mitad del siglo XIX dejar su sello entre los platillos tradicionales de una mesa de zakuska, empezando por las distintas clases de caviar, siguiendo por los arenques, las carnes de ave frías y delicadas, los rollitos de jamón rellenos de hortalizas, la col fermentada, las remolachas cocidas con manzanas, ciruelas y pasas, los pepinos encurtidos, el arroz templado con gambas, el cangrejo imperial, las lonchas finas de vacuno con nata agria y cebollino, las patatas con eneldo, los diferentes aspic, etcétera, etcétera. Observó cómo algunos de los comensales del elegante Hermitage mezclaban compulsivamente los alimentos que los camareros llevaban escrupulosamente emplatados de la cocina a la mesa y pensó en la manera de hacer él un revoltijo que sirviera, además, de seña de identidad del local: de ahí surgió en los meses que siguieron a enero de 1860 la ensaladilla rusa. No la que conocemos pero sí un embrión nacido de la alta cocina. Olivier no era tonto y mantuvo durante tiempo cierto secretismo sobre algunos de los ingredientes de aquella ensalada cuya receta se perdió al cerrar sus puertas el Hermitage en los albores del siglo XX. Más tarde renació del otro lado de los Urales hasta el punto de popularizarse, extenderse, hacer el viaje de vuelta a Rusia y convertirse en uno de los grandes platos en los hogares de las familias, con la patata, el guisante, la zanahoria y la mayonesa como ingredientes básicos, además del pollo. Quienes aprecian la ensaladilla rusa preparada como es debido saben también que su elaboración por sencilla que parezca a simple vista, requiere de cierto mimo y una mano delicada. No sólo se trata de trocear los ingredientes en la medida adecuada, es decir en pequeñas porciones, también hay que acertar con las proporciones, el huevo, la mayonesa y el condimento, temperar la acidez... No abusar de las aceitunas y de los pimientos. La ensaladilla rusa está obligada a un equilibrio superior al de otros platos que supuestamente plantean mayor complicación. De pequeño, como tantos otros españoles, la comía con atún en los bares y, en casa, acompañada de lonchas de lengua escarlata. En este país mantuvo una estrecha relación con las barras bien surtidas de los bares hasta que a los restaurantes por comodidad, economía y supongo que también demanda, les ha dado por presentarla como si se tratara de un plato más. En Salamanca, la sirven en una corteza de trigo. Lo llaman paloma. En otros lugares en tartaletas de hojaldre o tostadas. La ensaladilla rusa está casi inevitablemente ligada al pan, preferiblemente a un pan de baguette recién hecho y crujiente. El vermú, por motivaciones sociales, la cerveza o el vino blanco seco son tres bebidas que sirven para acompañar un platillo universal que nació por la afición de los rusos a las comidas frías en invierno y la perspicacia de un chef francés asombrado de que los comensales hiciesen un revoltijo con los manjares estratégicamente emplatados. Ya saben, los que opinan que hay que arrinconar cualquier nomenclatura rusa por la actitud colonialista y agresiva de Putin pueden llamarla a partir de ahora ensalada Olivier, su nombre original y como se la conoce entre muchos profesionales. Oloroso en rama Santa Petronila 50 cl. En rama significa que el vino va de la bota directamente a la botella. Santa Petronila Oloroso en rama es un generoso que procede de la bodega más pequeña del Marco de Jerez. Sin clarificar ni filtrar, la palomino fino con que se elabora procede de la subzona Macharnudo Bajo. Color caoba, balsámico y aromático, los toques de frutos secos invanden desde el primer momento la nariz, en la boca tiene una singular dulzura que lo aproxima a un medium cream, envolvente con sabores salinos y de frutas escarchadas. Largo final muy rico. Como cualquier oloroso acompañará bien los guisos, las preparaciones suaves de caza y muchos tipos de quesos. La botella de 50 cl. cuesta en torno a los 22 euros. Protos Crianza 2018 La veterana bodega de Peñafiel sigue empeñada en la renovación de sus vinos. El nuevo y deseado equilibro no deja de notarse un año más desde la revolución emprendida en 2017. Con crianza de doce meses en barricas de roble francés y americano, esta añada me parece aún mejor que la anterior. Color rojo picota, intenso con aromas de frutas maduras, especiado, avainillado y con toques tostados, en la boca resulta equilibrado, redondo y sabroso. El precio de la botella ronda los 18 euros. El Patio de Valdemonjas 2020 Valdemonjas 2020 nace de un proyecto de la familia Moyano-Agüera basado en el compromiso con la tierra. El Nogal de la Valera, de donde procede la uva con que se elabora, es un terruño de suelo franco-arenoso, además, situado en una zona privilegiada y soleada de la Ribera del Duero, en Quintanilla de Arriba (Valladolid). Ecológico, de producción limitada, monovarietal de tempranillo, con una crianza de seis meses en depósitos de cemento, se trata de un vino de color rojo intenso ligero y elegante de fruta magníficamente integrada, redondo y envolvente en boca, muy bebible. Muy buena calificación de Tim Atkin, por si eso les dice algo. Alrededor de 18 euros la botella.