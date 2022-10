Pies de cerdo, melosidad y guiso

Las partes del cerdo con gelatina también son sabrosas. En concreto están los pies o manos de cerdo. De esas pezuñas, elijamos las delanteras. Una de las mejores preparaciones que conozco es la Sainte-Menehould, que proviene del descuido de una olla en el fuego. La cocción de los pies de cerdo debe durar al menos cuatro horas a fuego lento. Aunque siempre es más. A ella se añaden zanahorias, cebollas y chalotes, clavos y vino blanco. Cada pie, partido en dos mitades, se ensarta con un vendaje antes de sumergirlo en la cacerola. Finalmente, se empana y asa a la parrilla o al horno envuelto en mantequilla, después de haber retirado los huesecillos.

Tradicionalmente nadie se ocupaba de esto último y el hecho de que los huesos se deshiciesen en la boca era la señal de que los pies estaban cocidos como es debido. Se suelen acompañar de una salsa charcutera, aromatizada con cebolla, tomillo, perejil, vino blanco y vinagre. Y de mostaza y pepinillos, aparte, para reivindicar aún más su rotunda sencillez.

Esta elaboración de los pies de cerdo envuelve además una curiosidad que ha circulado libremente por los caminos más trillados de la infrahistoria. Un día antes de ser detenido en Varennes, cuando el viento revolucionario barría París, Luis XVI, con María Antonieta, y sus hijos bajo el brazo, huía supuestamente en secreto a Austria en dos carruajes a los que solo les faltaba anunciar que allí viajaba la familia real. El convoy se detuvo en Sainte-Menehould, en la actualidad una pequeña subprefectura de unos 4.600 habitantes capital de Argonne, en el departamento de Marne, para cambiar los caballos en la posada. El rey, según la propaganda revolucionaria, no pudo resistir el impulso de probar los pies de cerdo, la gran especialidad local. El plato ya existía en la época de Carlos VII, y el propio monarca tuvo ocasión de probarlo en su visita a la localidad en 1435. Carlos VII era dado a la glotonería. Obsesionado con la idea de que lo envenenaran con la comida, cuando murió llevaba días sin probar bocado. Una cruel paradoja.

Luis XVI, su esposa María Antonieta y su familia inmediata trataban de alcanzar el bastión monárquico de Montmédy para unirse al marqués de Bouille, general en jefe de las tropas del Mosa, Sarre y Mosela, que había organizado el plan de fuga. El rey confiaba en iniciar una contrarrevolución desde esta fortaleza. Cuando el convoy real finalmente abandonó Sainte-Menehould, y por las razones que fuesen, ya era muy tarde. Los húsares del regimiento de Lauzun, que aguardaban en Pont-de-Somme-Vesle, cansados de esperar la llegada de los carruajes, recibieron la orden del duque de Choiseul de retirarse. El monarca que no practicaba la virtud de la discreción, agradecido, le dio al hijo de Jean-Baptiste Drouet, jefe de Correos, que había ensillado los caballos, un luis de oro con su efigie acuñada. Gracias a ello Drouet reconoció al rey y fue a advertir a las autoridades sobre la siguiente etapa del viaje.

Luis XVI era arrestado después en Varennes y conducido con los suyos a París en medio de una turba enfurecida. El monarca francés sumaba a su mala reputación la del cobarde huido y Drouet emergía como un héroe revolucionario, más tarde elegido diputado de Marne para el Legislativo y luego miembro de la Convención en 1792 entre los montañeses. Camille Desmoulins fue el que se encargó de difundir la pretendida calumnia de que el rey fugitivo no pudo resistir el deseo de comer pezuñas de cerdo en Sainte-Menehould. La pluma perniciosa de aquel enfant revolucionario contribuyó a reforzar mediante un libelo el episodio de Varennes con la imagen del Rey Glotón frente un pueblo enardecido que pasaba hambre. Luis XVI, según parece, no era lo que se dice una persona refinada en la mesa. Al contrario que su antecesor, Luis XV, y como cuenta el escritor culinario Grimod de La Reynière, "joven y vigoroso, comía con más voracidad que delicadeza".

Hasta aquí la pequeña historia que transita alrededor de "les pieds de cochon a la Sainte-Menehould". Lo que generalmente envuelve a las manitas o pies de cerdo en España es guiso. Casi siempre un guiso meloso que aprovecha la textura gelatinosa del producto. Últimamente las comí muy bien cocinadas por ese chef medido y acertado que es Javier Farpón, en Casa Farpón, en Mamorana (Lena), con el acompañamiento de carabinero, un mar y tierra como es debido.

Monteirinhos Avô António | Reserva Encruzado 2019

Un blanco singular elaborado por el enólogo Hugo Chávez de Sousa con la casta cruzado en la D.O. Dão. Envejece durante nueve meses en barricas de roble, es fresco y a la vez complejo, equilibrado en acidez y con una estructura que le aporta larga vida por delante. En la nariz se perciben notas de frutas blancas maduras, suaves cítricos, verdura y sensaciones minerales. En la boca, su cuerpo ligero no evita la longitud. Parece que no se acaba. El precio es una ganga, alrededor de 15 euros la botella.

El Gallinero Rosée 2021

Este rosado de la bodega Valdemonjas tiene crianza de seis meses en depósitos de cemento. Está elaborado con tempranillo y no hay que servirlo excesivamente frío. La temperatura ideal oscila entre los 10 y 11 grados. El color es una fiesta, pink flamingo tirando a violáceo, y desencadena el primer apetito. La fruta negra aparece junto a la roja estableciendo una especie de matrimonio que lo acerca a los viejos claretes, con aromas muy marcados de arándanos y grosellas en la nariz. En la boca es fresco, de acidez equilibrada y bastante duradero. El precio de la botella ronda los 20 euros.

Gran Tábula 2016

Un vino tinto para los que gustan de las grandes estructuras es este de Bodegas y Viñedos Tábula, a su vez el referente más importante de esta casa de Ribera del Duero. Picota intenso, lágrima, mucha fruta negra madura concentrada, notas especiadas en la nariz y toques ahumados, torrefactos y balsámicos. En la boca resulta ser potente y carnoso, con un largo final y un posgusto prolongado. Saciante como pocos, es muy complicado decidirse a descorchar una segunda botella. Por algo es un tempranillo de carácter mediterráneo. El precio ronda los 35 euros.