A propósito de unos garbanzos y unos callos

Se ha celebrado el Desarme, para ser más exactos es posible que aún se esté celebrando. La conmemoración de los garbanzos con espinacas y bacalao y de los callos ha cogido tanto vuelo que requiere un espacio aéreo prolongado. No perderé el tiempo profundizando en el trasfondo histórico que todos conocen y por más de una versión, el Desarme de Oviedo es la prueba palmaria de que toda guerra tiene que acabar en paz. Nació, al parecer en 1836, como un rancho de excepción para las tropas liberales que habían impedido el saqueo de Oviedo a manos de los carlistas sublevados y se puede decir que originalmente consistía en garbanzos con patatas, carne y tocino, una especie de olla podrida, la misma seguramente que cita Clarín en "La Regenta". De esa olla de las carnes se pasó al bacalao y a las espinacas, y más tarde a los callos, que a finales del XIX se servían ya en las tabernas y casas de comidas ovetenses.

Los franceses después de invadir España llegaron a la conclusión de que aquí se desayunaba una cucharadita de chocolate, se comía un ajo empapado en agua y se cenaba un cigarrillo. La popular olla podrida fue, sin embargo, el gran descubrimiento de los viajeros ingleses que venían a España en el siglo XIX con la seguridad de encontrar un país de lo más exótico.

Por mucho que el "parfait cuisinier" vecino se dedicase a propagarlo, no consistía en la cocción de dos cigarros en agua. La reputada olla podrida era mucho mejor que el insípido "pot a feu" de los franchutes, escribió Richard Ford en el siglo XIX. Y eso que al viajero inglés no le gustaban los garbanzos y consideraba los pucheros de vaca platos mezquinos. Realmente, los garbanzos sólo han gustado y gustan en este país, en el norte de África y, excepcionalmente, en algunos lugares de Italia. Ford, para desquitarse, se refiere a ellos como la prueba del estado precario de la ciencia hortícola española. "Los garbanzos necesitan estar en remojo mucho tiempo, pues de lo contrario son más duros que balines: un ingenioso francés, después de lo que él llamaba la apología de una comida, los comparaba en su estómago vacío a un puñado de guisantes secos rodando dentro del tambor de un niño".

La olla podrida no se concibe, sin embargo, huérfana de garbanzos. Los garbanzos, después de permanecer en remojo, se ponen en agua hervida a cocer con el morcillo de vaca, el cabezal de cerdo deshuesado, el pie, la oreja, lavados y soflamados. Luego se incorporan el jamón y la gallina. Se cocinan a fuego lento, espumando el caldo, una hora. Más tarde se añade el pichón, la longaniza, la cabeza de ajos tostados y una cebolla pelada con unas incisiones en la parte más carnosa. Finalmente, se remueve y agrega la patata y la col troceada. El resto: todo ello al fuego una hora y media más hasta que los garbanzos queden tiernos. Estar pendientes de una olla no forma parte ya de la vida moderna, pero en este popurrí, más allá de los garbanzos, lo que no podía fallar, como dejó escrito el viajero inglés, un hijo de los hervidos, ávido de curiosidad y de fragancias exóticas de cerdo, eran las verduras y el tocino. "Olla sin verdura, no tiene gracia ni hartura". O "no hay olla sin tocino, ni sermón sin agustino", observa el refranero.

Los garbanzos con bacalao y espinacas forman parte, sin embargo, de ese puchero nacional adaptado a los siglos que ha alimentado también otras bocas cuando en el Imperio jamás se ponía el sol. Por ejemplo, la cocina tradicional de los Países Bajos dispone del hutspot, un cocido de carne, patatas, cebolla y zanahoria, que la historia atribuye a los defensores de Leiden, aunque más justo sería hacerlo a sus sitiadores españoles. Según se ha dicho, los soldados cuando abandonaron el asedio dejaron atrás pucheros de garbanzos sobre los que se arrojaron los famélicos residentes de la plaza. La costumbre del puchero se perpetuó, salvo los garbanzos que dejaron aquellas tierras a la vez que lo hicieron nuestros tercios.

Y están además los callos que, coincidiendo con las fechas del Desarme, estrenan temporada. Hablamos de un asunto particularmente serio: nada menos que del tubo digestivo de los seres vivos del reino animal, ya sea considerado en todo o en parte, e indiferentemente expresado en singular o en plural, integrado, de manera fundamental, por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso.

En Asturias son pequeñinos, picantes y pegañosos; al igual que los madrileños pero sin morcilla y cortados en miniatura, a veces como si se trata de un picadillo, incorporan una mezcla de pata de vaca y de cerdo, con morros de ternera en su justa medida. Todo cocido por separado y reservando las gelatinas para la mezcla final, en una cocción lenta y caprichosa por su delicadeza. El tamaño sí importa en los callos.

Pero aquí ganan los seguidores de la miniatura, debido a la costumbre o al escrúpulo que lleva a renunciar a la textura y al mordisco. Aún así, resulta difícil negar la bondad de los callos asturianos cuando están bien cocinados. Un ejemplo, limpios y sabrosos, los del restaurante ovetense Del Arco, que ofrece en el Desarme junto a unos buenos garbanzos con espinacas y bacalao.