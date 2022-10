Las barbillas del pescado

Las cocochas de bacalao de Frank Pérez en Salazogue vienen acompañadas de una bandada espumosa y ligera, casi etérea, ideal para no cargar demasiado el plato. Para la brandada hay que desalar el bacalao bajo el chorro de agua fría y mantenerlo a remojo la noche antes de cocinarlo. Se cuece a fuego suavísimo durante 25 minutos. Se desmenuza. Se calientan en una cacerola dos decilitros de aceite virgen hasta que humee y se trabaja con una espátula de goma el bacalao deshilachado hasta formar una pasta. El verbo provenzal brandar significa agitar, menear. Poco a poco se van incorporando aceite y leche hasta que el bacalao adquiere la consistencia de un puré de patata. Se acompaña de trufa negra rallada o, en último caso, de unas aceitunas negras picadas.

En Salazogue, el bistrot del Antiguo ovetense de Pérez y Paloma Alonso, las cocochas y la brandada llevan al lado un chip de las pieles. Para preparar los chips se suelen colocar las pieles y los callos del bacalao, cortados en trozos regulares, en un papel antiadherente en el horno a 80º durante una hora. Cuando están completamente secos, se fríen en abundante aceite neutro, de girasol por ejemplo. La rehidratación a la temperatura de la fritura hace que se inflen y adquieran la textura crujiente de las cortezas de cerdo. En Farpón, el restaurante lenense de Mamorana, comí no hace mucho unas cocochas de merluza, de medida adecuada, con el colágeno del propio pescado y un toque final de cebollino. Espléndidas.

La cococha de merluza es uno de los bocados más delicados que existen. Procede de la parte inferior de la barbilla del pescado y sueltan la suficiente gelatina para poder ligar una salsa en todo su esplendor. Para hacerla al pilpil, el secreto está en templar el aceite antes de ponerse a bailar la samba con la cazuela. No es difícil lograr una emulsión como es debido si se observa este pequeño detalle. Las cocochas salteadas en una salsa verde surgieron de la destreza de las amas de casa vascas (las etxekoandres) y se perfeccionaron en las sociedades gastronómicas.

Uno puede decantarse también por hacerlas fritas sí son de un buen tamaño, cuidando de que el reboce, la harina o el huevo, no se coman el propio bocado reduciendo su finura, despojándolo de su singularidad.

El problema de las delicadas cocochas de merluza es que no siempre se encuentran si no es por encargo en las pescaderías de confianza, y que su precio tampoco es precisamente bajo. Uno puede decantarse por las de bacalao, que tienen la misma gelatina o más aún, que no son tan finas, pero sí más baratas y también resultan un buen bocado, en salsa verde, al pilpil o de la manera que les voy a indicar a continuación.

Se trata de ligarlas con una salsa verde (recuerden, aceite templado para la emulsión) y añadirles al final el caldo corto de unos berberechos cocidos aparte. Hay otra fórmula con la que se puede quedar bien, que consiste en darles un hervor a las cocochas, saltearlas en aceite, ajo y cebolla, agregar el agua de la cocción y finalmente engordar el guiso con unas yemas de huevo duro trituradas con pimentón y perejil.

El bacalao, igual que podría decirse del atún o del bonito, es a la mar lo que el cerdo a la tierra. No hay desperdicio en él. Todo podría comerse con la mayor naturalidad si no fuera por esa cauterización de las heridas ancestrales del hambre que se llama progreso. Se come todo el bacalao, incluida su cabeza, que empezó por ser una dieta habitual entre las vacas. De hecho, en 1851 y durante un viaje por el Cape Cod, esa península con forma de gancho que se encuentra en Massachussetts, Henry David Thoreau, el puritano trascendentalista autor de "Walden", dudó de que las cabezas de bacalao fuesen devoradas por reses, justo el mismo año en que Herman Melville describía en "Moby Dick" una vaca lechera pateándolas en la isla vecina de Nantucket, después de haberse alimentado de restos de pescado. Thoreau se horrorizaba por la simple presunción ictiófaga y se imaginaba incluso las cabezas de los humanos cortadas para alimentar a los bovinos de un orden superior. Le aterraba la idea de que un magnífico cerebro, hogar del pensamiento y del instinto, pasase a hinchar el bolo alimenticio de un rumiante. Las vacas podrían alimentarse de cabezas de pescado de vez en cuando y por obligación, pero no así los isleños, los vecinos del litoral o los pescadores bacaladeros que lo hacían también por devoción.

Los isleños no se puede decir que le hicieran caso a Thoreau. En fin, el bacalao.

Selección de vinos